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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 15:53
Василь-Рівне написав: zРадио написав:
привели к власти в незаконный способ
Цей "незаконний способ" з точки зору росіян та проросійських ботів, ольгінців та інших "заробітчан" від РФ зветься Революція Гідності. Їм, колінопрєклонним, ніколи не зрозуміти, що це таке, але рублі відробляти потрібно. Не розумію чому даний сайт дозволяє їм тут заробляти, паплюжачи пам'ять героїв загиблих за свободу України.
Я Вас наверное удивлю))
Кант, считавший «Росіяни — наші головні вороги».[8]
Относительно сопротивления народа считал так:
«…против законодательствующего главы государства нет правомерного сопротивления народа, ведь правовое состояние возможно лишь через подчинение его устанавливающей всеобщие законы воле; следовательно, нет никакого права на возмущение (seditio), ещё в меньшей степени — на восстание (rebellio) и в наименьшей степени — права посягать на его особу как единичного лица (монарха) и на его жизнь (monarchomachismus sub specie tyrannicidii) под предлогом, что он злоупотребляет своей властью (tyrannis). Малейшая попытка в этом направлении составляет государственную измену (proditio eminens), и такого рода изменник может караться только смертной казнью как за попытку погубить своё отечество (parricida). — Обязанность народа терпеть злоупотребления верховной власти, даже те, которые считаются невыносимыми, основывается на следующем: сопротивление народа, оказываемое высшему законодательству, ни в коем случае не должно мыслиться иначе как противозаконное и, более того, как уничтожающее всё законное государственное устройство»[8].
При этом не был ольгинцем, коленоприклонником и т.п.
З.Ы. это я к тому, что связывать нужно связываемое.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 15:59
Так, так! Ми "віримо" що киянин буде за те щоб міністром оборони та головою СБУ були громадяни росії!
Трошки їм не вистачило щоб без зовнішньої агресії, у "законий" спосіб здати Україну путлеру!
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Додано: Нед 28 кві, 2019 16:25
flyman написав: Долярчик написав:
... це ж так мило, одягнувши вишиванку, і-за кордону по скайпу прославляти Україну! )))
Долярчик, чья б корова мичала ...
сам звiдки родом, яким боком до Львова примазався?
...виріс під Львовом!
- батьки-діди - корінні українці!(ну, і десь далеко, в якомусь поколінні, трохи є намішано німецької крові.... )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 28 кві, 2019 16:29
flyman написав: Василь-Рівне написав: freeze написав:
В США ни один президент не позволял организовывать такую грязную травлю соперника
Вірно, за всю історію України ще не було випадку щоб в новорічну ніч посунули привітання діючого президента, напівп"яним кандидатом. Мільйони українців і я з друзями, пропустили новий рік із-за цього. Це дуже брудний та підлий поступок зі сторони Зеленського і точно, що це зроблено не за великим розумом!
зато Долярчики пicяли вiд такоi "смiливостi" кип"ятком
.... навіть, О. Винник нервово курив збоку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 28 кві, 2019 16:33
Долярчик написав: flyman написав: Долярчик написав:
... це ж так мило, одягнувши вишиванку, і-за кордону по скайпу прославляти Україну! )))
Долярчик, чья б корова мичала ...
сам звiдки родом, яким боком до Львова примазався?
...виріс під Львовом!
- батьки-діди - корінні українці!(ну, і десь далеко, в якомусь поколінні, трохи є намішано німецької крові.... )
як це вирiс пiд Львовом?
з села?
а родився, теж десь там?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 28 кві, 2019 16:35
ЛАД написав: Долярчик написав: budivelnik написав:
Те що половина
старшої родини
моєї невістки в Канаді ...
... мабуть, від добра тікали в Канаду...
И не возвращаются.
Я атеист.
Но тут вроде, куча верующих, кот. радовались томосу.
Думал, по случаю Пасхи будут помягче. Нет, льют грязь, как и в прошлые дни. Верующие они такие мягкие.
- нічого святого
як і в По
Іловайск, Дебальцево....
- а обкрадати СВОЮ ж армію під час війни.... - мабуть, вищий пілотаж побожності!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 28 кві, 2019 16:38
flyman написав: Долярчик написав: flyman написав:
[quote="465
... це ж так мило, одягнувши вишиванку, і-за кордону по скайпу прославляти Україну! )))
Долярчик, чья б корова мичала ...
сам звiдки родом, яким боком до Львова примазався?
...виріс під Львовом!
- батьки-діди - корінні українці!(ну, і десь далеко, в якомусь поколінні, трохи є намішано німецької крові.... )
як це вирiс пiд Львовом?
з села?
а родився, теж десь там?[/quote]
====
- ні, родився я в іншому місті!
... а що, якщо б завезли маму родити у місто Лева, то зразу я би був КОРІННИМ львів'янином?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 28 кві, 2019 17:03
detroytred написав: Василь-Рівне написав: zРадио написав:
привели к власти в незаконный способ
Цей "незаконний способ" з точки зору росіян та проросійських ботів, ольгінців та інших "заробітчан" від РФ зветься Революція Гідності. Їм, колінопрєклонним, ніколи не зрозуміти, що це таке, але рублі відробляти потрібно. Не розумію чому даний сайт дозволяє їм тут заробляти, паплюжачи пам'ять героїв загиблих за свободу України.
Я Вас наверное удивлю))Кант
, считавший «Росіяни — наші головні вороги».[8]
Относительно сопротивления народа считал так:
«…против законодательствующего главы государства нет правомерного сопротивления народа, ведь правовое состояние возможно лишь через подчинение его устанавливающей всеобщие законы воле; следовательно, нет никакого права на возмущение (seditio), ещё в меньшей степени — на восстание (rebellio) и в наименьшей степени — права посягать на его особу как единичного лица (монарха) и на его жизнь (monarchomachismus sub specie tyrannicidii) под предлогом, что он злоупотребляет своей властью (tyrannis). Малейшая попытка в этом направлении составляет государственную измену (proditio eminens), и такого рода изменник может караться только смертной казнью как за попытку погубить своё отечество (parricida). — Обязанность народа терпеть злоупотребления верховной власти, даже те, которые считаются невыносимыми, основывается на следующем: сопротивление народа, оказываемое высшему законодательству, ни в коем случае не должно мыслиться иначе как противозаконное и, более того, как уничтожающее всё законное государственное устройство»[8].
При этом не был ольгинцем, коленоприклонником и т.п.
З.Ы. это я к тому, что связывать нужно связываемое.
[/url]
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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