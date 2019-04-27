Додано: Нед 28 кві, 2019 15:53

Василь-Рівне написав: zРадио написав: привели к власти в незаконный способ привели к власти в незаконный способ

Цей "незаконний способ" з точки зору росіян та проросійських ботів, ольгінців та інших "заробітчан" від РФ зветься Революція Гідності. Їм, колінопрєклонним, ніколи не зрозуміти, що це таке, але рублі відробляти потрібно. Не розумію чому даний сайт дозволяє їм тут заробляти, паплюжачи пам'ять героїв загиблих за свободу України. Цей "незаконний способ" з точки зору росіян та проросійських ботів, ольгінців та інших "заробітчан" від РФ зветься Революція Гідності. Їм, колінопрєклонним, ніколи не зрозуміти, що це таке, але рублі відробляти потрібно. Не розумію чому даний сайт дозволяє їм тут заробляти, паплюжачи пам'ять героїв загиблих за свободу України.

Я Вас наверное удивлю))Кант, считавший «Росіяни — наші головні вороги».[8]Относительно сопротивления народа считал так:«…против законодательствующего главы государства нет правомерного сопротивления народа, ведь правовое состояние возможно лишь через подчинение его устанавливающей всеобщие законы воле; следовательно, нет никакого права на возмущение (seditio), ещё в меньшей степени — на восстание (rebellio) и в наименьшей степени — права посягать на его особу как единичного лица (монарха) и на его жизнь (monarchomachismus sub specie tyrannicidii) под предлогом, что он злоупотребляет своей властью (tyrannis). Малейшая попытка в этом направлении составляет государственную измену (proditio eminens), и такого рода изменник может караться только смертной казнью как за попытку погубить своё отечество (parricida). — Обязанность народа терпеть злоупотребления верховной власти, даже те, которые считаются невыносимыми, основывается на следующем: сопротивление народа, оказываемое высшему законодательству, ни в коем случае не должно мыслиться иначе как противозаконное и, более того, как уничтожающее всё законное государственное устройство»[8].При этом не был ольгинцем, коленоприклонником и т.п.З.Ы. это я к тому, что связывать нужно связываемое.