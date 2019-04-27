Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:katso Мені приємно, коли ватніки пишуть на українській мові. Зразу ж пропадає їхня антиукраїнська риторика.
Правильно писати "коли ватники пишуть українською мовою" а не "на українській мові", патріот Ви наш Вже порушили мовний Закон Це просто чудово, коли ватніки вказують патріотам на їхні граматичні помилки)))
Чим більше української мови - тим менше ватніків. В курсі?
Frant, а коли патріоти вказують бидлу на стилістичні? Ватників меншає? Чи у бидла починає підгорЯти
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
zРадио написав:Почему на форуме запрещены даже намеки на то, что майдан был рукотворным инструментом смены власти??
Прошу отразить это в правилах форума, прежде чем безудержно модерировать "инакомыслие"!
На сегодня не существует ни единого нормативного акта, запрещающего публичное отрицание "революции достоинства". В принципе есть только один нормативный акт, объединяющий все просходившие тогда события в единое юридическое определение.
Этот акт - Закон № 4021-3 "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний", который, цитирую!!!, освобождает участников от ответственности за действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий
Yuri_61 написав:уймись, zРадио, ты не прав закон 2014 года, читай внимательней
серьёзный аргумент возьму на вооружение
Востаннє редагувалось baran в Нед 28 кві, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко