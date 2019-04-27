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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2741274227432744

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 95
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
21%
20
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:39

  Frant написав:
  katso написав:
  Frant написав:katso
Мені приємно, коли ватніки пишуть на українській мові.
Зразу ж пропадає їхня антиукраїнська риторика.


Правильно писати "коли ватники пишуть українською мовою" а не "на українській мові", патріот Ви наш :mrgreen: Вже порушили мовний Закон
Це просто чудово, коли ватніки вказують патріотам на їхні граматичні помилки)))

Чим більше української мови - тим менше ватніків. В курсі?

Frant, а коли патріоти вказують бидлу на стилістичні? Ватників меншає? :mrgreen: :mrgreen: Чи у бидла починає підгорЯти :lol:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:49

Re: Політичні дискусії

уймись, zРадио, ты не прав
закон 2014 года, читай внимательней
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:06

Yuri_61, за кого голосували? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:07

  Yuri_61 написав:уймись, zРадио, ты не прав
закон 2014 года, читай внимательней

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:15

  zРадио написав:Почему на форуме запрещены даже намеки на то, что майдан был рукотворным инструментом смены власти??

Прошу отразить это в правилах форума, прежде чем безудержно модерировать "инакомыслие"!

На сегодня не существует ни единого нормативного акта, запрещающего публичное отрицание "революции достоинства". В принципе есть только один нормативный акт, объединяющий все просходившие тогда события в единое юридическое определение.

Этот акт - Закон № 4021-3 "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний", который, цитирую!!!, освобождает участников от ответственности за действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий

ЗУ № 4021-3
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 3P1CA.html

УК Украины. Статья 109
http://uazakon.ru/uk/109/default.htm

Звідки це взято?
З сайта "Антимайдан"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:16

  Yuri_61 написав:уймись, zРадио, ты не прав
закон 2014 года, читай внимательней

серьёзный аргумент :lol:
возьму на вооружение :lol:
Востаннє редагувалось baran в Нед 28 кві, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:17

  Василь-Рівне написав:
  investorkiev написав:И он ждет Зеленского на встречу, а Порошенка -на допрос.

https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o ... -na-dolgo/

Уже обсудили чем чревато?

А можна посилання на оригінал інтерв'ю? Бо цей ресурс в мене не викликає довіри

То смітник, а не ресурс.
Фейкокладовише.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:17

  Yuri_61 написав:уймись, zРадио, ты не прав
закон 2014 года, читай внимательней


Так точно - закон от февраля 2014-го. Был проголосован и подписан в течение недели после кульминации событий на майдане - чтобы по-быстрому замести следы.

PS: а унимать жену будешь
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:18

  baran написав:
  Yuri_61 написав:уймись, zРадио, ты не прав
закон 2014 года, читай внимательней

серьёзный аргумент :lol:

Для баранів серйозний аргумент - це кувалда на м,ясокомбінаті. Іншої логіки вони не сприймають. Навіть не чують.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:26

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Для баранів серйозний аргумент - це кувалда на м,ясокомбінаті
кувалда на быка
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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