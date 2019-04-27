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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2741274227432744

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 95
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
21%
20
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:33

Re: Політичні дискусії

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:53

  Faceless написав:

не воспроизводицца!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:00

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:не воспроизводицца!
тока в тутуб.Это вам не это©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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