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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2742274327442745>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 96
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
21
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:33

Re: Політичні дискусії

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:53

  Faceless написав:

не воспроизводицца!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:00

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:не воспроизводицца!
тока в тутуб.Это вам не это©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:25

Re: Політичні дискусії

Охлобыстин и Пореченков подали документы на украинское гражданство
https://panorama.pub/16654-ohlobystin-i ... enkov.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:27

  UA написав:Охлобыстин и Пореченков подали документы на украинское гражданство
https://panorama.pub/16654-ohlobystin-i ... enkov.html



Фейк?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:33

  Frant написав:
  UA написав:Охлобыстин и Пореченков подали документы на украинское гражданство
https://panorama.pub/16654-ohlobystin-i ... enkov.html



Фейк?

войни клонов, тобто клоунов...новий сезон
https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2236347569948940

Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше.

чому фейк, майбутнi громадяни
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 кві, 2019 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:35

Re: Політичні дискусії

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:48

zРадио
Считаете майдан проектом путина?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:06

  Ukrainian написав:zРадио
Считаете майдан проектом путина?


Я уже отвечал - не считаю майдан проектом путина.

Считаю проектом украинских олигархов. Тем не менее, путин держал руку на пульсе, а возможно, и дал своих снайперов для расстрела митингующих. Аннексия Крыма точно не была экспромтом, и вынашивалась долго.

Почему я и осуждаю бездействие наших властей по расследованию событий на майдане - мы должны знать правду! Но, видимо, там есть что-то такое, что бьет не только по путину, но и по лидерам майдана, а также тем, кого они защищают - чиновникам ЕС и США.

Интересанты и бенефициары, несомненно, все из перечисленных!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:09

  zРадио написав:Интересанты и бенефициары, несомненно, все из перечисленных!

Масоны?
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