не воспроизводицца!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 19:33
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 28 кві, 2019 19:53
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 28 кві, 2019 20:00
Re: Політичні дискусії
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 28 кві, 2019 20:25
Re: Політичні дискусії
Охлобыстин и Пореченков подали документы на украинское гражданство
Додано: Нед 28 кві, 2019 20:27
Фейк?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 28 кві, 2019 20:33
войни клонов, тобто клоунов...новий сезон
Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше.
чому фейк, майбутнi громадяни
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 кві, 2019 20:35, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 28 кві, 2019 20:35
Re: Політичні дискусії
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 28 кві, 2019 20:48
zРадио
Считаете майдан проектом путина?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
Додано: Нед 28 кві, 2019 21:06
Я уже отвечал - не считаю майдан проектом путина.
Считаю проектом украинских олигархов. Тем не менее, путин держал руку на пульсе, а возможно, и дал своих снайперов для расстрела митингующих. Аннексия Крыма точно не была экспромтом, и вынашивалась долго.
Почему я и осуждаю бездействие наших властей по расследованию событий на майдане - мы должны знать правду! Но, видимо, там есть что-то такое, что бьет не только по путину, но и по лидерам майдана, а также тем, кого они защищают - чиновникам ЕС и США.
Интересанты и бенефициары, несомненно, все из перечисленных!
Додано: Нед 28 кві, 2019 21:09
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