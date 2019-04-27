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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2742274327442745

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 96
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
21
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:10

  zРадио написав:"Мне их не жалко": министр назвал жителей "Л/ДНР" "мразями". Видеофакт
https://www.obozrevatel.com/society/mne ... eofakt.htm

Не боевики "мрази, которых не жалко", а все жители! Надеюсь, разжигателя Реву скоро посадят!


А треба було назвати їх солодкими мармизниками? Чи шоколадними зайцями?
Давно пора вводити інститут негромадянства, як в Латвії


Міністр сказав: жалійтесь Путіну і московітам-окупантам:

Министр, в частности, отметил: "Все, кто был проукраинским, все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии - там и тут - пусть потерпят. Мне их не жаль никого. Абсолютно. Я Вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров и их семьи, которые убиты там. За этих мразей.

На вопрос может ли Украина, которая хочет вступить в ЕС, так относиться к своим гражданам, Рева ответил: "А это не Украина так с ними себя ведет. Главное для того, чтобы эти люди не страдали должна прекратиться война. Для этого оккупанты должны убраться с территории Украины и все".

https://m.censor.net.ua/news/3124819/te ... niya_linii
Востаннє редагувалось Frant в Нед 28 кві, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:14

  Frant написав:зРадіо не робить різниці між критикою Порошенка і критикою української держави, яку він ненавидить.
Кулі, русіш-мову тут ущемлюють!


Нет, это ты утратил всякие ориентиры и приравнял Порошенко к Украине. Хотя сам он приравнял Украину к своему кошельку, а ты этого не заметил в силу своей слабости к армовирной риторике!

К счастью, такие как ты уже в меньшинстве - я не говорю, что все избиратели Зеленского осознанно голосовали против олигархического ига, но важнее то, что тех, кто голосовал за него (за иго), уже не большинство
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:16

Два вопроса к модераторам.
1. Почему сегодня не приходят письма об удалении постов?
2. Вы удалили мой пост, где я писал о бессмысленности жалоб на посты ряда ников из-за необходимости обжаловать слишком многое.
В частности, практически все посты франта.
Или вы считаете, что его посты ничего не нарушают и достойны внимания?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 28 кві, 2019 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:17

  zРадио написав:
  Frant написав:зРадіо не робить різниці між критикою Порошенка і критикою української держави, яку він ненавидить.
Кулі, русіш-мову тут ущемлюють!


Нет, это ты утратил всякие ориентиры и приравнял Порошенко к Украине. Хотя сам он приравнял Украину к своему кошельку, а ты этого не заметил в силу своей слабости к армовирной риторике!

К счастью, такие как ты уже в меньшинстве - я не говорю, что все избиратели Зеленского осознанно голосовали против олигархического ига, но важнее то, что тех, кто голосовал за него (за иго), уже не большинство


Тебе це не врятує.
Зеленський також орієнтується на НАТО і на підтримку укр-мови.

Прийдеться тобі їхати на ПМЖ у славний город Омськ чи Тамбов.

Русіш паспорт, з двоголовою куркою - вже отримав?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:18

  Frant написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:зРадіо не робить різниці між критикою Порошенка і критикою української держави, яку він ненавидить.
Кулі, русіш-мову тут ущемлюють!


Нет, это ты утратил всякие ориентиры и приравнял Порошенко к Украине. Хотя сам он приравнял Украину к своему кошельку, а ты этого не заметил в силу своей слабости к армовирной риторике!

К счастью, такие как ты уже в меньшинстве - я не говорю, что все избиратели Зеленского осознанно голосовали против олигархического ига, но важнее то, что тех, кто голосовал за него (за иго), уже не большинство


Тебе це не врятує.
Зеленський також орієнтується на НАТО і на підтримку укр-мови.

Прийдеться тобі їхати на ПМД з Донецька у славний город Омськ чи Тамбов.

Русіш паспорт, з двоголовою куркою - вже отримав?


Я ж вам всем уже говорил - Киев. Если есть личные вопросы, в том числе относительно личной встречи - в личку!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:20

  ЛАД написав:Два вопроса к модераторам.
1. Почему сегодня не приходят письма об удалении постов?
2. Вы удалили мой пост, гдея писал о бессмысленности жалоб на посты ряда ников.


Модератори, забаньте ватніка пожиттєво. Як в Росії. Ватнікам демократія і плюралізм ні до чого.


Пора вводити інститут негромадянства, як в Латвії.
Порошенко побоявся, кулі.
Може, Зеленський підтримає цю ідею?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:28

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:zРадио
Считаете майдан проектом путина?


Я уже отвечал - не считаю майдан проектом путина.

Считаю проектом украинских олигархов. Тем не менее, путин держал руку на пульсе, а возможно, и дал своих снайперов для расстрела митингующих. Аннексия Крыма точно не была экспромтом, и вынашивалась долго.

Почему я и осуждаю бездействие наших властей по расследованию событий на майдане - мы должны знать правду! Но, видимо, там есть что-то такое, что бьет не только по путину, но и по лидерам майдана, а также тем, кого они защищают - чиновникам ЕС и США.

Интересанты и бенефициары, несомненно, все из перечисленных!

Чиновники из ЕС и США в отличии от Путина что получили в результате майдана?
Только не говорите что повод к санкциям на РФ ?
Если б это было целью то санкции были б жосткими а-ля Иран
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
Ukrainian
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