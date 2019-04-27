Додано: Нед 28 кві, 2019 21:10

zРадио написав: "Мне их не жалко": министр назвал жителей "Л/ДНР" "мразями". Видеофакт

https://www.obozrevatel.com/society/mne ... eofakt.htm



Не боевики "мрази, которых не жалко", а все жители! Надеюсь, разжигателя Реву скоро посадят! Не боевики "мрази, которых не жалко", а все жители! Надеюсь, разжигателя Реву скоро посадят!

А треба було назвати їх солодкими мармизниками? Чи шоколадними зайцями?Давно пора вводити інститут негромадянства, як в ЛатвіїМіністр сказав: жалійтесь Путіну і московітам-окупантам:Министр, в частности, отметил: "Все, кто был проукраинским, все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии - там и тут - пусть потерпят. Мне их не жаль никого. Абсолютно. Я Вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров и их семьи, которые убиты там. За этих мразей.На вопрос может ли Украина, которая хочет вступить в ЕС, так относиться к своим гражданам, Рева ответил: "А это не Украина так с ними себя ведет. Главное для того, чтобы эти люди не страдали должна прекратиться война. Для этого оккупанты должны убраться с территории Украины и все".