Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ну очевидно же - подписание Соглашения об Ассоциации, которое отложил для торгов Янукович, что и стало первопричиной майдана! Теперь мы даже лес-кругляк не имеем права ограничивать на экспорт!
Бесконечная антироссийская риторика украинских властей - приятный бонус, но не цель, разумеется
Вы на полном серьезе считаете что укр лес это то что Европе не хватало для счастья и больше ни у кого этого нельзя купить?
Ватану аби зраду розганяти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Зеленський також орієнтується на НАТО і на підтримку укр-мови.
так эта шо, зе уже не сдаст неньку путену, не будет перед ним на коленях ползать?
прафесор не перестаёт удивлять.
так это самый двуличный персонаж. Поносил майдан, говорил мы с рюзке браття на век, потом снёс посты и перешёл на мову, потом начал поносить действующую власть, теперь поносит зеленского, и порох всем авторитетам авторитет. Короче, франт такая себе шлюха, действует по ветру
Зеленський також орієнтується на НАТО і на підтримку укр-мови.
так эта шо, зе уже не сдаст неньку путену, не будет перед ним на коленях ползать?
прафесор не перестаёт удивлять.
так это самый двуличный персонаж. Поносил майдан, говорил мы с рюзке браття на век, потом снёс посты и перешёл на мову, потом начал поносить действующую власть, теперь поносит зеленского, и порох всем авторитетам авторитет. Короче, франт такая себе шлюха, действует по ветру
так это самый двуличный персонаж. Поносил майдан, говорил мы с рюзке браття на век, потом снёс посты и перешёл на мову, потом начал поносить действующую власть, теперь поносит зеленского, и порох всем авторитетам авторитет. Короче, франт такая себе шлюха, действует по ветру
А почему не допустить, что Франт тут на зарплате?
Да,господа, не забываем, что один клан из коалиции сдулся, а вот второй на моменте процветает и им есть из чего платить для зомби-пропаганды их идеологии. Народу-идеология,себе - бабки.
Посему выход у нас один- прокатить по полной программе и второй клан как это мы все сделали с первым кланом - осенью текущего года.
Тем более их пропаганда - как показали выборы, населению уже по барабану.
А вот после этого как раз и настанет у нас право - писать правду. Мы узнаем правду и о майдане, и о кланах , и о пропаганде.
Как там Зеленский вещал : "Сделаем их вместе". Ради правды.
zРадио написав:Ну очевидно же - подписание Соглашения об Ассоциации, которое отложил для торгов Янукович, что и стало первопричиной майдана! Теперь мы даже лес-кругляк не имеем права ограничивать на экспорт!
Бесконечная антироссийская риторика украинских властей - приятный бонус, но не цель, разумеется
Вы на полном серьезе считаете что укр лес это то что Европе не хватало для счастья и больше ни у кого этого нельзя купить?
пiпл же хавае
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Ну очевидно же - подписание Соглашения об Ассоциации, которое отложил для торгов Янукович, что и стало первопричиной майдана! Теперь мы даже лес-кругляк не имеем права ограничивать на экспорт!
Бесконечная антироссийская риторика украинских властей - приятный бонус, но не цель, разумеется
Вы на полном серьезе считаете что укр лес это то что Европе не хватало для cчастья и больше ни у кого этого нельзя купить?
Cогласно выводам британской неправительственной организации Earthsight, за четыре года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году. Что проходит каждый день через ЗУ или прощание с Карпатами. Сомневаюсь, что в Канаде или где Вы там обитаете, также выступаете за вырубку и она идет таким же ходом. Взяли бы уже давно за подобное за причинное место.