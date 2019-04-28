RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2744274527462747>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 96
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
21
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:55

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Ну очевидно же - подписание Соглашения об Ассоциации, которое отложил для торгов Янукович, что и стало первопричиной майдана! Теперь мы даже лес-кругляк не имеем права ограничивать на экспорт!

Бесконечная антироссийская риторика украинских властей - приятный бонус, но не цель, разумеется

Вы на полном серьезе считаете что укр лес это то что Европе не хватало для счастья и больше ни у кого этого нельзя купить?

Ватану аби зраду розганяти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19696
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:56

  19yuriy91 написав:
  UA написав:
  zРадио написав:[
Сколько статей Конституции и международных уставов нарушило только что это чмо frant? Для бана недостаточно - вопрос к модераторам?

Апартеид в 21-м веке - это, конечно, запредельно! Такого лютого нацизма на форуме еще не было!

Апартеид нес прогресс и благо (в т.ч неграм)
Это общепринятый факт.

точнее, скорее, колонизация.

Скорее власть белого меньшинства
От Родезии до Зимбабве один необдуманный шаг.
UA
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 19.07.08
Подякував: 404 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:56

  19yuriy91 написав:
  Frant написав:

Зеленський також орієнтується на НАТО і на підтримку укр-мови.



так эта шо, зе уже не сдаст неньку путену, не будет перед ним на коленях ползать? :shock:

прафесор не перестаёт удивлять. :mrgreen:

так это самый двуличный персонаж. Поносил майдан, говорил мы с рюзке браття на век, потом снёс посты и перешёл на мову, потом начал поносить действующую власть, теперь поносит зеленского, и порох всем авторитетам авторитет. Короче, франт такая себе шлюха, действует по ветру
hume
 
Повідомлень: 5511
З нами з: 27.12.12
Подякував: 507 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:02

  hume написав:
  19yuriy91 написав:
  Frant написав:

Зеленський також орієнтується на НАТО і на підтримку укр-мови.



так эта шо, зе уже не сдаст неньку путену, не будет перед ним на коленях ползать? :shock:

прафесор не перестаёт удивлять. :mrgreen:

так это самый двуличный персонаж. Поносил майдан, говорил мы с рюзке браття на век, потом снёс посты и перешёл на мову, потом начал поносить действующую власть, теперь поносит зеленского, и порох всем авторитетам авторитет. Короче, франт такая себе шлюха, действует по ветру


А почему не допустить, что Франт тут на зарплате?
change_pm
 
Повідомлень: 356
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:04

  change_pm написав:[
А почему не допустить, что Франт тут на зарплате?

Вполне возможно, сильно поздно перекрашивается, так сказать не по зову сердца, а по методичке))
hume
 
Повідомлень: 5511
З нами з: 27.12.12
Подякував: 507 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:06

  change_pm написав:
  hume написав:
  19yuriy91 написав:

так это самый двуличный персонаж. Поносил майдан, говорил мы с рюзке браття на век, потом снёс посты и перешёл на мову, потом начал поносить действующую власть, теперь поносит зеленского, и порох всем авторитетам авторитет. Короче, франт такая себе шлюха, действует по ветру


А почему не допустить, что Франт тут на зарплате?



Да,господа, не забываем, что один клан из коалиции сдулся, а вот второй на моменте процветает и им есть из чего платить для зомби-пропаганды их идеологии.
Народу-идеология,себе - бабки.

Посему выход у нас один-
прокатить по полной программе и второй клан
как это мы все сделали с первым кланом
- осенью текущего года.

Тем более их пропаганда - как показали выборы, населению уже по барабану.

А вот после этого как раз и настанет у нас право - писать правду.
Мы узнаем правду и о майдане, и о кланах , и о пропаганде.

Как там Зеленский вещал : "Сделаем их вместе".
Ради правды.
Автор77
 
Повідомлень: 361
З нами з: 09.11.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:17

  ЛАД написав:
В частности, практически все посты франта.
Или вы считаете, что его посты ничего не нарушают и достойны внимания?

Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 03.11.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
1
4
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:18

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Ну очевидно же - подписание Соглашения об Ассоциации, которое отложил для торгов Янукович, что и стало первопричиной майдана! Теперь мы даже лес-кругляк не имеем права ограничивать на экспорт!

Бесконечная антироссийская риторика украинских властей - приятный бонус, но не цель, разумеется

Вы на полном серьезе считаете что укр лес это то что Европе не хватало для счастья и больше ни у кого этого нельзя купить?

пiпл же хавае
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15342
З нами з: 09.03.14
Подякував: 921 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:33

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Ну очевидно же - подписание Соглашения об Ассоциации, которое отложил для торгов Янукович, что и стало первопричиной майдана! Теперь мы даже лес-кругляк не имеем права ограничивать на экспорт!

Бесконечная антироссийская риторика украинских властей - приятный бонус, но не цель, разумеется

Вы на полном серьезе считаете что укр лес это то что Европе не хватало для cчастья и больше ни у кого этого нельзя купить?

Cогласно выводам британской неправительственной организации Earthsight, за четыре года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году.
Зображення
Зображення
Зображення
Что проходит каждый день через ЗУ или прощание с Карпатами.
Зображення
Зображення
Зображення
Сомневаюсь, что в Канаде или где Вы там обитаете, также выступаете за вырубку и она идет таким же ходом. Взяли бы уже давно за подобное за причинное место.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 03.11.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
1
4
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:34

Re: Політичні дискусії

https://mobile.twitter.com/evhen_n/stat ... JUyTOtghgM


Почалося?
investorkiev
 
Повідомлень: 158
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2744274527462747>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Surfer і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5922)
28.04.2019 23:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.