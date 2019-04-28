Додано: Нед 28 кві, 2019 22:06

change_pm написав: hume написав: 19yuriy91 написав:



так это самый двуличный персонаж. Поносил майдан, говорил мы с рюзке браття на век, потом снёс посты и перешёл на мову, потом начал поносить действующую власть, теперь поносит зеленского, и порох всем авторитетам авторитет. Короче, франт такая себе шлюха, действует по ветру так это самый двуличный персонаж. Поносил майдан, говорил мы с рюзке браття на век, потом снёс посты и перешёл на мову, потом начал поносить действующую власть, теперь поносит зеленского, и порох всем авторитетам авторитет. Короче, франт такая себе шлюха, действует по ветру



А почему не допустить, что Франт тут на зарплате? А почему не допустить, что Франт тут на зарплате?

Да,господа, не забываем, что один клан из коалиции сдулся, а вот второй на моменте процветает и им есть из чего платить для зомби-пропаганды их идеологии.Народу-идеология,себе - бабки.Посему выход у нас один-прокатить по полной программе и второй кланкак это мы все сделали с первым кланом- осенью текущего года.Тем более их пропаганда - как показали выборы, населению уже по барабану.А вот после этого как раз и настанет у нас право - писать правду.Мы узнаем правду и о майдане, и о кланах , и о пропаганде.Как там Зеленский вещал : "Сделаем их вместе".Ради правды.