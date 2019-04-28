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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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#<1 ... 2744274527462747 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 96 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 22% 21 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 31 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 34 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 96 Додано: Нед 28 кві, 2019 22:37 Re: Політичні дискусії



Плохой народ, хороший народ. Ксенофобия как топливо для войн





Анна Вишнякова

Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма



Апогеем ксенофобии становится геноцид, но в ее истоке всегда находится ложь









Арабы? Террористы. Евреи? Жадные богачи. Русские? Озлобленные и зомбированные. Ромы? Воры.



Если в вашем подсознании сейчас не загорелся красный сигнал праведного гнева, поздравляю – вы попались на удочку примитивной пропаганды.



Эпоха глобализации принесла миру не только космополитизм, но и новый расцвет эпидемии ксенофобии. Законодательная фиксация наказания за распространение ненависти на национальной и религиозной почве не смогла эту ненависть уничтожить, хоть и значительно снизила катастрофичность последствий. Юриспруденция апеллирует к рациональной части человека, но не к животной, не к эмоциям. А именно там, в глубинных слоях подсознания и зарождается "агрессия к чужому", обрастающая ненавистью, пренебрежением и отвращением на уровне чувств, на выходе получающая псевдорациональное оправдание - вроде "у меня цыгане украли телефон, из-за евреев начался Голодомор, почти все террористы – арабы".



Давайте попробуем проанализировать эту логическую ошибку – подмену понятий.



Представим продавщицу яблок, единственную на рынке. Но у нее можно купить только отвратительную кислятину, и неделю за неделей мы едим невкусные яблоки. Спустя какое-то время мы перестаем их покупать, считая, что все эти плоды попросту несъедобны. Однажды мы замечаем, как наш товарищ стоит в очереди к этой продавщице. Мы настойчиво его убеждаем не брать яблоки, ссылаясь на свой печальный опыт. И до чего же мы будем удивлены, когда купленные яблоки окажутся сочными и сладкими! Просто продавщица начала срывать их с другого дерева.



Вывод: у яблок внешняя схожесть не является существенным фактором для определения того, плохи они или хороши на вкус. К тому же, невкусными могут быть и груши, и персики, если их выращивать в неподобающих условиях.





А неподобающих условий для того, чтобы человек становился не праведником, но бандитом, увы, великое множество. И тут главное не перепутать социальное с этническим.



Как формируются ксенофобские взгляды?



1. Стереотипность мышления. "Негативные персонажи" - самые яркие. К примеру, изображения боевиков ИГИЛ и ХАМАС вытесняют из подсознания образы миллионов мирных паломников. Их общая с террористами национальность или религия – не существенная характеристика, но всего лишь предпосылка. Огород – не причина появления сорняков, но если за ним не ухаживать, вредоносные семена так или иначе прорастают. Я спрашивала у израильтян про паломников, устраивающих бесчинства в Умани. Я спрашивала пакистанцев о талибах. Я спрашивала ромов о женщинах в цветастых юбках, которые воруют детей. Реакция – в диапазоне от отвращения до ненависти. Мы не должны отвечать за худших представителей нашего народа. За тех, кто извращает понимание культуры, искажает религиозные ценности и, прикрываясь именем своего народа, сеет зло на земле.



2. Пропаганда. Конфликты между странами и народами организовываются на политическом уровне. Но раз за разом происходит подмена: ответственность конкретного политического лидера растворяется в идее о виновности всей нации.



3. Избирательность фактов. Осколки информации, которые долетают до нас из далеких стран, не дают возможности сформировать полноценную сбалансированную картинку. Часто единственным источником информации для нас становится концентрация и смакование новостей с негативным оттенком.



4. Неумение "посмотреть на мир чужими глазами" и незнание культурных особенностей. Иногда достаточно провести несколько часов за чашкой кофе в компании представителя из "нелюбимой нации", как от ненависти не останется и следа.



5. Релятивизм ценностей в мире плюрализма парадигм. Иметь четкий внутренний стержень с выстроенной и осмысленной системой убеждений – удел меньшинства. Живем по Оруэллу: сегодняшнее "хорошо" превращается в завтрашнее "плохо", сегодняшние друзья превращаются в завтрашних врагов. Популярными стали насмешки, ненависть, псевдоанализ. Особенно такая ситуация обостряется во времена кризисов, когда чувства растрепаны и их можно причесывать на любой лад.



У каждого народа есть отличительные черты, благодаря которым и формируется этнос. Сюда входят и генетика, и культурный код, и социальные условия. Но это ответственность каждого отдельного представителя народа, - как он их интерпретирует и воплощает в свою модель жизни. Нож в руке – это не обязательно повешенное на стену чеховское ружье. Ножом можно убивать, но ножом можно делать и уникальную резьбу.



Обостренное чувство ненависти к людям другой национальности в первую очередь играет злую шутку с теми, кто это чувство культивирует. У порока нет меры, и человека изнутри разъедает его же моральная болезнь. Ксенофобия имеет свой язык: принадлежность к определенному народу объясняет злодеяния, которые творит бандит или террорист. И при совершенных преступлениях обязательно упоминается: араб, взорвавший магазин, цыганка, укравшая ребенка... Да какая разница, какой национальности преступник? Такие формулировки лишь укореняют стереотипы, ведь постоянное повторение разрушает рациональный барьер восприятия.



Поражает сама формулировка "хороший"/"плохой" в отношении всей нации. Применимы ли вообще такие характеристики для целого народа? Объединение миллионов под одним общим эпитетом – большая глупость, непозволительная для тех, кто считает себя разумным человеком.

Апогеем ксенофобии становится геноцид. Но в ее истоке всегда находятся ложь и заблуждение. Многие народы подверглись страшным испытаниям, когда жертвы исчислялись миллионами. И очень жаль, когда отравленные семена мести и ненависти начинают прорастать там, где когда-то пришлось заново высаживать лес.







<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

https://www.liga.net/society/opinion/pl ... -dlya-voyn Попалась статья, я думаю, не лишним будет ей место на этой ветке: rjkz

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Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?

Самі в це вірите Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?Самі в це вірите Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

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