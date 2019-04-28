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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2744274527462747 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 96 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 22% 21 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 31 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 34 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 96 Додано: Нед 28 кві, 2019 22:37 Re: Політичні дискусії



Плохой народ, хороший народ. Ксенофобия как топливо для войн





Анна Вишнякова

Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма



Апогеем ксенофобии становится геноцид, но в ее истоке всегда находится ложь









Арабы? Террористы. Евреи? Жадные богачи. Русские? Озлобленные и зомбированные. Ромы? Воры.



Если в вашем подсознании сейчас не загорелся красный сигнал праведного гнева, поздравляю – вы попались на удочку примитивной пропаганды.



Эпоха глобализации принесла миру не только космополитизм, но и новый расцвет эпидемии ксенофобии. Законодательная фиксация наказания за распространение ненависти на национальной и религиозной почве не смогла эту ненависть уничтожить, хоть и значительно снизила катастрофичность последствий. Юриспруденция апеллирует к рациональной части человека, но не к животной, не к эмоциям. А именно там, в глубинных слоях подсознания и зарождается "агрессия к чужому", обрастающая ненавистью, пренебрежением и отвращением на уровне чувств, на выходе получающая псевдорациональное оправдание - вроде "у меня цыгане украли телефон, из-за евреев начался Голодомор, почти все террористы – арабы".



Давайте попробуем проанализировать эту логическую ошибку – подмену понятий.



Представим продавщицу яблок, единственную на рынке. Но у нее можно купить только отвратительную кислятину, и неделю за неделей мы едим невкусные яблоки. Спустя какое-то время мы перестаем их покупать, считая, что все эти плоды попросту несъедобны. Однажды мы замечаем, как наш товарищ стоит в очереди к этой продавщице. Мы настойчиво его убеждаем не брать яблоки, ссылаясь на свой печальный опыт. И до чего же мы будем удивлены, когда купленные яблоки окажутся сочными и сладкими! Просто продавщица начала срывать их с другого дерева.



Вывод: у яблок внешняя схожесть не является существенным фактором для определения того, плохи они или хороши на вкус. К тому же, невкусными могут быть и груши, и персики, если их выращивать в неподобающих условиях.





А неподобающих условий для того, чтобы человек становился не праведником, но бандитом, увы, великое множество. И тут главное не перепутать социальное с этническим.



Как формируются ксенофобские взгляды?



1. Стереотипность мышления. "Негативные персонажи" - самые яркие. К примеру, изображения боевиков ИГИЛ и ХАМАС вытесняют из подсознания образы миллионов мирных паломников. Их общая с террористами национальность или религия – не существенная характеристика, но всего лишь предпосылка. Огород – не причина появления сорняков, но если за ним не ухаживать, вредоносные семена так или иначе прорастают. Я спрашивала у израильтян про паломников, устраивающих бесчинства в Умани. Я спрашивала пакистанцев о талибах. Я спрашивала ромов о женщинах в цветастых юбках, которые воруют детей. Реакция – в диапазоне от отвращения до ненависти. Мы не должны отвечать за худших представителей нашего народа. За тех, кто извращает понимание культуры, искажает религиозные ценности и, прикрываясь именем своего народа, сеет зло на земле.



2. Пропаганда. Конфликты между странами и народами организовываются на политическом уровне. Но раз за разом происходит подмена: ответственность конкретного политического лидера растворяется в идее о виновности всей нации.



3. Избирательность фактов. Осколки информации, которые долетают до нас из далеких стран, не дают возможности сформировать полноценную сбалансированную картинку. Часто единственным источником информации для нас становится концентрация и смакование новостей с негативным оттенком.



4. Неумение "посмотреть на мир чужими глазами" и незнание культурных особенностей. Иногда достаточно провести несколько часов за чашкой кофе в компании представителя из "нелюбимой нации", как от ненависти не останется и следа.



5. Релятивизм ценностей в мире плюрализма парадигм. Иметь четкий внутренний стержень с выстроенной и осмысленной системой убеждений – удел меньшинства. Живем по Оруэллу: сегодняшнее "хорошо" превращается в завтрашнее "плохо", сегодняшние друзья превращаются в завтрашних врагов. Популярными стали насмешки, ненависть, псевдоанализ. Особенно такая ситуация обостряется во времена кризисов, когда чувства растрепаны и их можно причесывать на любой лад.



У каждого народа есть отличительные черты, благодаря которым и формируется этнос. Сюда входят и генетика, и культурный код, и социальные условия. Но это ответственность каждого отдельного представителя народа, - как он их интерпретирует и воплощает в свою модель жизни. Нож в руке – это не обязательно повешенное на стену чеховское ружье. Ножом можно убивать, но ножом можно делать и уникальную резьбу.



Обостренное чувство ненависти к людям другой национальности в первую очередь играет злую шутку с теми, кто это чувство культивирует. У порока нет меры, и человека изнутри разъедает его же моральная болезнь. Ксенофобия имеет свой язык: принадлежность к определенному народу объясняет злодеяния, которые творит бандит или террорист. И при совершенных преступлениях обязательно упоминается: араб, взорвавший магазин, цыганка, укравшая ребенка... Да какая разница, какой национальности преступник? Такие формулировки лишь укореняют стереотипы, ведь постоянное повторение разрушает рациональный барьер восприятия.



Поражает сама формулировка "хороший"/"плохой" в отношении всей нации. Применимы ли вообще такие характеристики для целого народа? Объединение миллионов под одним общим эпитетом – большая глупость, непозволительная для тех, кто считает себя разумным человеком.

Апогеем ксенофобии становится геноцид. Но в ее истоке всегда находятся ложь и заблуждение. Многие народы подверглись страшным испытаниям, когда жертвы исчислялись миллионами. И очень жаль, когда отравленные семена мести и ненависти начинают прорастать там, где когда-то пришлось заново высаживать лес.







<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

https://www.liga.net/society/opinion/pl ... -dlya-voyn Попалась статья, я думаю, не лишним будет ей место на этой ветке: rjkz

Повідомлень: 9281 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4176 раз. Подякували: 2185 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 22:48 ruvex

Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?

Самі в це вірите Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?Самі в це вірите Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8138 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 23:15 Ukrainian написав: ruvex

Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?

Самі в це вірите Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?Самі в це вірите

Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа.

Но тем не менне, скажу лишь одно, не при одном из бывших правительств вырубка не достигала таких катастрофических масштабов, как абсолютно не было составов в таком количестве и тем более подобных грузовых поездов повышенной длины с лесом, которые сейчас идут каждый день на протяжении 3,5-4 лет. Идет такая вырубка, как будто Украина переселяется на другую планету, вывозя лес с собой. Кто этого не видит, тот не поймет, хотя может не понять если и увидит, если ему нет до подобного никакого дела. Вот подобное отсутствие гражданственности и следует обсуждать здесь. Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа.Но тем не менне, скажу лишь одно, не при одном из бывших правительств вырубка не достигала таких катастрофических масштабов, как абсолютно не было составов в таком количестве и тем более подобных грузовых поездов повышенной длины с лесом, которые сейчас идут каждый день на протяжении 3,5-4 лет. Идет такая вырубка, как будто Украина переселяется на другую планету, вывозя лес с собой. Кто этого не видит, тот не поймет, хотя может не понять если и увидит, если ему нет до подобного никакого дела. Вот подобное отсутствие гражданственности и следует обсуждать здесь. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 7966 З нами з: 03.11.08 Подякував: 660 раз. Подякували: 1671 раз. Профіль 1 4 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 23:20 Ukrainian написав: ruvex

Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?

Самі в це вірите Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?Самі в це вірите



Чью позицию вы ретранслируете, используя глагол "замутила"? Точно не мою! Рекомендую вам быть внимательней.



Воспользоваться случаем и замутить (организовать) - процессы очень далекие и по смыслу, и по характеру воздействия!



Если сам же украинский народ требует от своей власти подписать Ассоциацию на невыгодных Украине условиях, то как можно не поддержать оппозицию, которая это наверняка сделает, в то время как власть еще хочет поторговаться? Ничего личного, только бизнес (с) Чью позицию вы ретранслируете, используя глагол "замутила"? Точно не мою! Рекомендую вам быть внимательней.Воспользоваться случаем и замутить (организовать) - процессы очень далекие и по смыслу, и по характеру воздействия!Если сам же украинский народ требует от своей власти подписать Ассоциацию на невыгодных Украине условиях, то как можно не поддержать оппозицию, которая это наверняка сделает, в то время как власть еще хочет поторговаться? Ничего личного, только бизнес (с) zРадио

Повідомлень: 2110 З нами з: 02.05.18 Подякував: 704 раз. Подякували: 1642 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 23:32 detroytred написав: Василь-Рівне написав: zРадио написав: привели к власти в незаконный способ привели к власти в незаконный способ

Цей "незаконний способ" з точки зору росіян та проросійських ботів, ольгінців та інших "заробітчан" від РФ зветься Революція Гідності. Їм, колінопрєклонним, ніколи не зрозуміти, що це таке, але рублі відробляти потрібно. Не розумію чому даний сайт дозволяє їм тут заробляти, паплюжачи пам'ять героїв загиблих за свободу України. Цей "незаконний способ" з точки зору росіян та проросійських ботів, ольгінців та інших "заробітчан" від РФ зветься Революція Гідності. Їм, колінопрєклонним, ніколи не зрозуміти, що це таке, але рублі відробляти потрібно. Не розумію чому даний сайт дозволяє їм тут заробляти, паплюжачи пам'ять героїв загиблих за свободу України.

Я Вас наверное удивлю))

Кант, считавший «Росіяни — наші головні вороги».[8]



Относительно сопротивления народа считал так:

«…против законодательствующего главы государства нет правомерного сопротивления народа, ведь правовое состояние возможно лишь через подчинение его устанавливающей всеобщие законы воле; следовательно, нет никакого права на возмущение (seditio), ещё в меньшей степени — на восстание (rebellio) и в наименьшей степени — права посягать на его особу как единичного лица (монарха) и на его жизнь (monarchomachismus sub specie tyrannicidii) под предлогом, что он злоупотребляет своей властью (tyrannis). Малейшая попытка в этом направлении составляет государственную измену (proditio eminens), и такого рода изменник может караться только смертной казнью как за попытку погубить своё отечество (parricida). — Обязанность народа терпеть злоупотребления верховной власти, даже те, которые считаются невыносимыми, основывается на следующем: сопротивление народа, оказываемое высшему законодательству, ни в коем случае не должно мыслиться иначе как противозаконное и, более того, как уничтожающее всё законное государственное устройство»[8].



При этом не был ольгинцем, коленоприклонником и т.п.





З.Ы. это я к тому, что связывать нужно связываемое. Я Вас наверное удивлю))Кант, считавший «Росіяни — наші головні вороги».[8]Относительно сопротивления народа считал так:«…против законодательствующего главы государства нет правомерного сопротивления народа, ведь правовое состояние возможно лишь через подчинение его устанавливающей всеобщие законы воле; следовательно, нет никакого права на возмущение (seditio), ещё в меньшей степени — на восстание (rebellio) и в наименьшей степени — права посягать на его особу как единичного лица (монарха) и на его жизнь (monarchomachismus sub specie tyrannicidii) под предлогом, что он злоупотребляет своей властью (tyrannis). Малейшая попытка в этом направлении составляет государственную измену (proditio eminens), и такого рода изменник может караться только смертной казнью как за попытку погубить своё отечество (parricida). — Обязанность народа терпеть злоупотребления верховной власти, даже те, которые считаются невыносимыми, основывается на следующем: сопротивление народа, оказываемое высшему законодательству, ни в коем случае не должно мыслиться иначе как противозаконное и, более того, как уничтожающее всё законное государственное устройство»[8].При этом не был ольгинцем, коленоприклонником и т.п.З.Ы. это я к тому, что связывать нужно связываемое.



Связывать нужно действительно связываемое - легитимность назначения новой власти - которые как мы знаем прошли абсолютно легитимными выборпами, а не факт бегства резидента РФ , когда уже был согласованы представителями майдана, яныком перевыборы президента.



Во первых небольшая историческая справка.



Право на восстание



Право на восстание (лат. jus resistendi), также известно как право на сопротивление угнетению, право на революцию — в политической философии, право граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои права и свободы от узурпаторов. Относится к естественным правам, то есть не требует подтверждения нормами позитивного права



Обоснование права на сопротивление угнетению берёт начало в античном праве на тираноубийство. В своём труде Иоанн Солсберийский писал: «Убить тирана не только законно, но и правильно и справедливо».[2] Гуго Гроций считал, что частные и должностные лица не должны восставать против носителя верховной власти, однако в некоторых случаях допускал подобные действия правомерными. Впервые право на сопротивление было письменно зафиксировано в Декларации независимости США 1776 г. В преамбуле этого документа указывается, что «[…] если какой-либо государственный строй нарушает эти права, то народ вправе изменить его или упразднить и установить новый строй, основанный на таких принципах и организующий управление в таких формах, которые должны наилучшим образом обеспечить безопасность и благоденствие народа. […] когда длинный ряд злоупотреблений и насилий […] обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, то право и долг народа свергнуть такое правительство и создать новые гарантии обеспечения своей будущей безопасности»[3].



Статья 2 французской Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 года также указывает право на сопротивление угнетению в качестве одного из естественных и неотъемлемых прав человека, наряду со свободой, собственностью и безопасностью.



Более того, в 1793 году Декларация была расширена, в неё были включены, помимо прочего, следующие формулировки:



27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами. […]

33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.

34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего общественного союза. Угнетение всего общественного союза есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности.

35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность[5].



В Польском королевстве и Речи Посполитой право на сопротивление (prawo oporu, ius resistendi) было одной из привилегий шляхты с целью обеспечения защиты шляхетских прав и привилегий в случае их несоблюдения. Часто использовалось для оказания давления на короля. В частности, опираясь на это право, шляхта изгнала монархов Казимира I Восстановителя, Болеслава II Смелого. Тем не менее, использование этого права могло рассматриваться как мятеж в случае вооружённой победы короля.



(лат. jus resistendi), также известно как право на сопротивление угнетению, право на революцию — в политической философии,Обоснование права на сопротивление угнетению берёт начало в античном праве на тираноубийство. В своём труде Иоанн Солсберийский писал: «Убить тирана не только законно, но и правильно и справедливо».[2] Гуго Гроций считал, что частные и должностные лица не должны восставать против носителя верховной власти, однако в некоторых случаях допускал подобные действия правомерными.наряду со свободой, собственностью и безопасностью.Более того, в 1793 году Декларация была расширена, в неё были включены, помимо прочего, следующие формулировки:27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами. […]В Польском королевстве и Речи Посполитой право на сопротивление (prawo oporu, ius resistendi) было одной из привилегий шляхты с целью обеспечения защиты шляхетских прав и привилегий в случае их несоблюдения. Часто использовалось для оказания давления на короля. В частности, опираясь на это право, шляхта изгнала монархов Казимира I Восстановителя, Болеслава II Смелого. Тем не менее, использование этого права могло рассматриваться как мятеж в случае вооружённой победы короля.



И самое главное , что в этом вопросе является предметом постоянных манипуляций ваты и кремлетроллей - это "приведение к власти в незаконный способ", с последующими всем знакомыми реляциями - хунта, переворот, переходящая в защиту рускочелюстных. Что является откровеным враньем и манипуляцией уже давно всем известных здесь кремлетроллей, так как власть была дана в результате абсолютно легитимных и всемирно признанных выборов президента Украины.. Все остальное есть лишь манипуляция кремлетроллей в оправдание старого ольгинского баяна о перевороте, с дальнейшим оправданием аннексий территорий рашей. Связывать нужно действительно связываемое - легитимность назначения новой власти - которые как мы знаем прошли абсолютно легитимными выборпами, а не факт бегства резидента РФ , когда уже был согласованы представителями майдана, яныком перевыборы президента.Во первых небольшая историческая справка.И самое главное , что в этом вопросе является предметом постоянных манипуляций ваты и кремлетроллей - это "приведение к власти в незаконный способ", с последующими всем знакомыми реляциями - хунта, переворот, переходящая в защиту рускочелюстных. Что является откровеным враньем и манипуляцией уже давно всем известных здесь кремлетроллей, так как. Все остальное есть лишь манипуляция кремлетроллей в оправдание старого ольгинского баяна о перевороте, с дальнейшим оправданием аннексий территорий рашей. Surfer

Повідомлень: 1898 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 649 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 00:28 change_pm написав: hume написав: ........

так это самый двуличный персонаж. Поносил майдан, говорил мы с рюзке браття на век, потом снёс посты и перешёл на мову, потом начал поносить действующую власть, теперь поносит зеленского, и порох всем авторитетам авторитет. Короче, франт такая себе шлюха, действует по ветру ........так это самый двуличный персонаж. Поносил майдан, говорил мы с рюзке браття на век, потом снёс посты и перешёл на мову, потом начал поносить действующую власть, теперь поносит зеленского, и порох всем авторитетам авторитет. Короче, франт такая себе шлюха, действует по ветру



А почему не допустить, что Франт тут на зарплате? А почему не допустить, что Франт тут на зарплате?

Вообще говоря, одно другому не противоречит.

Шлюхи крайне редко работают бесплатно и бескорыстно. Вообще говоря, одно другому не противоречит.Шлюхи крайне редко работают бесплатно и бескорыстно.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12929 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4203 раз. Подякували: 3844 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 06:28



Латвія показала грамотний приклад, як це робиться.







"На «паспортную вылазку» Зеленский, вопреки своей репутации остроумного человека, отреагировал симметричным до примитивности обещанием выдать украинские паспорта всем российским диссидентам. Собственно, этим пять лет занимался и Порошенко, лишь фильтруя россиян на предмет их связей со спецслужбами. Ситуация объективно требует уже другого ответа.



Допускаю, что у команды Зеленского ответа пока нет, и это простительно, но блеснуть остроумием она могла бы. Тем более, что выходка Жириновского и Скабеевой с тортом – это «вишенка» на «паспортной вылазке» и направлена она лично против Зеленского как комика. Команда Жирика по-хамски «бросила перчатку» команде Зе на родном для той поле. Ведь Жириновский – это некогда весьма популярный в России политический клоун, которого там слушали в захлёб. Какая страна, такой у них и юмор. Вылазка с тортиком – это вызов не только лично Зеленскому, но и всему «95 кварталу».



Однако «95 квартал» не проявляет находчивости и тупит четвёртый день с ответом Жириновскому и Скабеевой, притом, что из него ушёл только один Зеленский. Пора бы уже как-то и ответить, тем более, что теперь «95 кварталу» надо переориентировать свой репертуар с внутренней политики на внешнюю. В определённом смысле «95 квартал» это своеобразное Министерство информации, которое есть в распоряжении Зеленского.



Если продолжить аналогию, то как при Порошенко страна покрылась фирменными магазинами «Рошен», то теперь следует ожидать, что она покроется «95 кварталами», которые будут морально убивать жириков, скабеевых и прочих киселёвых. Ждём ответа Зеленского и «95 квартала» на «перчатку» от Жириновского и Скабеевой, если у них, разумеется, есть ещё порох в пороховницах сатиры и сарказма."



https://uainfo.org/blognews/1556471000- ... mlyom.html Пора пару Зеленському і його молодій команді подумати про інститут негромадянства для тих, хто має два паспорти.Латвія показала грамотний приклад, як це робиться."На «паспортную вылазку» Зеленский, вопреки своей репутации остроумного человека, отреагировал симметричным до примитивности обещанием выдать украинские паспорта всем российским диссидентам. Собственно, этим пять лет занимался и Порошенко, лишь фильтруя россиян на предмет их связей со спецслужбами. Ситуация объективно требует уже другого ответа.Допускаю, что у команды Зеленского ответа пока нет, и это простительно, но блеснуть остроумием она могла бы. Тем более, что выходка Жириновского и Скабеевой с тортом – это «вишенка» на «паспортной вылазке» и направлена она лично против Зеленского как комика. Команда Жирика по-хамски «бросила перчатку» команде Зе на родном для той поле. Ведь Жириновский – это некогда весьма популярный в России политический клоун, которого там слушали в захлёб. Какая страна, такой у них и юмор. Вылазка с тортиком – это вызов не только лично Зеленскому, но и всему «95 кварталу».Однако «95 квартал» не проявляет находчивости и тупит четвёртый день с ответом Жириновскому и Скабеевой, притом, что из него ушёл только один Зеленский. Пора бы уже как-то и ответить, тем более, что теперь «95 кварталу» надо переориентировать свой репертуар с внутренней политики на внешнюю. В определённом смысле «95 квартал» это своеобразное Министерство информации, которое есть в распоряжении Зеленского.Если продолжить аналогию, то как при Порошенко страна покрылась фирменными магазинами «Рошен», то теперь следует ожидать, что она покроется «95 кварталами», которые будут морально убивать жириков, скабеевых и прочих киселёвых. Ждём ответа Зеленского и «95 квартала» на «перчатку» от Жириновского и Скабеевой, если у них, разумеется, есть ещё порох в пороховницах сатиры и сарказма." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19700 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 06:39



Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:



"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.



Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский."



https://zloy-odessit.livejournal.com/2717014.html Хтось хотів отримати президента-коміка???Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19700 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 06:44 ruvex написав: Ukrainian написав: ruvex

Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?

Самі в це вірите Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?Самі в це вірите

Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа.

Но тем не менне, скажу лишь одно, не при одном из бывших правительств вырубка не достигала таких катастрофических масштабов, как абсолютно не было составов в таком количестве и тем более подобных грузовых поездов повышенной длины с лесом, которые сейчас идут каждый день на протяжении 3,5-4 лет. Идет такая вырубка, как будто Украина переселяется на другую планету, вывозя лес с собой. Кто этого не видит, тот не поймет, хотя может не понять если и увидит, если ему нет до подобного никакого дела. Вот подобное отсутствие гражданственности и следует обсуждать здесь. Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа.Но тем не менне, скажу лишь одно, не при одном из бывших правительств вырубка не достигала таких катастрофических масштабов, как абсолютно не было составов в таком количестве и тем более подобных грузовых поездов повышенной длины с лесом, которые сейчас идут каждый день на протяжении 3,5-4 лет. Идет такая вырубка, как будто Украина переселяется на другую планету, вывозя лес с собой. Кто этого не видит, тот не поймет, хотя может не понять если и увидит, если ему нет до подобного никакого дела. Вот подобное отсутствие гражданственности и следует обсуждать здесь.

По перше,це голі емоції.



Без цифр, без порівняння з минулими періодами.



Щоб оцінювати об,єми зрізаного ліса за різні періоди, треба мати оцінку незалежних організацій.



По друге, при президентові Зеленському - ліс перестануть рубати?



Через місяць перевіримо. По перше,це голі емоції.Без цифр, без порівняння з минулими періодами.Щоб оцінювати об,єми зрізаного ліса за різні періоди, треба мати оцінку незалежних організацій.По друге, при президентові Зеленському - ліс перестануть рубати?Через місяць перевіримо. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19700 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 06:45 зРадіо, не треба мені писати приватні повідомлення. Я не спілкуюсь з ольгінськими троллями!

Ще одне приватне повідомлення - підеш в бан! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19700 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2744274527462747 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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