ЛАД написав:Два вопроса к модераторам.
1. Почему сегодня не приходят письма об удалении постов?
2. Вы удалили мой пост, где я писал о бессмысленности жалоб на посты ряда ников из-за необходимости обжаловать слишком многое.
В частности, практически все посты франта.
Или вы считаете, что его посты ничего не нарушают и достойны внимания?
ЛАД, если Ваши посты удаляют, относитесь к этому правильно. Удаление постов означает следующее:
1. Вы значительно переросли модераторов в понимании истинных жизненных ценностей.
2. Ваш пост или его тема вызвали интерес и обязательно будут рассмотрены позже на каком-то телешоу. Поэтому цените свои авторские права, не раскрывайте и не структурируйте свои прогнозы, анализ майдана и войны.
3. Не забывайте, что сайт этот занимал рошеновскую позицию всегда и я бы сказал упорото. Поэтому Ваша критика шоколада, в том числе очень обоснованная, яро удаляется модераторами, сидящими на зарплате. Ничего удивительного.
Добавлю только одно изменение. Раньше после удаления сообщений модератор банил на месяц или неделю, то теперь тупо трут и уже не банят. Вероятно собирают компромат.
Всех с прошедшим Праздником!!! И хотя он еврейский, считаю его полезным для Жизни и стимулирующим жизнь. А это очень нужно Украине.