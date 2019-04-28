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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2745274627472748

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 96
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
21
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 08:16

  ЛАД написав:Два вопроса к модераторам.
1. Почему сегодня не приходят письма об удалении постов?
2. Вы удалили мой пост, где я писал о бессмысленности жалоб на посты ряда ников из-за необходимости обжаловать слишком многое.
В частности, практически все посты франта.
Или вы считаете, что его посты ничего не нарушают и достойны внимания?

ЛАД, если Ваши посты удаляют, относитесь к этому правильно. Удаление постов означает следующее:
1. Вы значительно переросли модераторов в понимании истинных жизненных ценностей.
2. Ваш пост или его тема вызвали интерес и обязательно будут рассмотрены позже на каком-то телешоу. :mrgreen: Поэтому цените свои авторские права, не раскрывайте и не структурируйте свои прогнозы, анализ майдана и войны.
3. Не забывайте, что сайт этот занимал рошеновскую позицию всегда и я бы сказал упорото. Поэтому Ваша критика шоколада, в том числе очень обоснованная, яро удаляется модераторами, сидящими на зарплате. Ничего удивительного.
Добавлю только одно изменение. Раньше после удаления сообщений модератор банил на месяц или неделю, то теперь тупо трут и уже не банят. Вероятно собирают компромат. :)

Всех с прошедшим Праздником!!! И хотя он еврейский, считаю его полезным для Жизни и стимулирующим жизнь. А это очень нужно Украине.
buratinyo
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  #<1 ... 2745274627472748
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