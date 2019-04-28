Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2745274627472748 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 97 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 22% 21 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 31 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 36% 35 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 97 Додано: Пон 29 кві, 2019 08:16 ЛАД написав: Два вопроса к модераторам.

1. Почему сегодня не приходят письма об удалении постов?

2. Вы удалили мой пост, где я писал о бессмысленности жалоб на посты ряда ников из-за необходимости обжаловать слишком многое.

В частности, практически все посты франта.

Или вы считаете, что его посты ничего не нарушают и достойны внимания? Два вопроса к модераторам.1. Почему сегодня не приходят письма об удалении постов?2. Вы удалили мой пост, где я писал о бессмысленности жалоб на посты ряда ников из-за необходимости обжаловать слишком многое.В частности, практически все посты франта.Или вы считаете, что его посты ничего не нарушают и достойны внимания?

ЛАД, если Ваши посты удаляют, относитесь к этому правильно. Удаление постов означает следующее:

1. Вы значительно переросли модераторов в понимании истинных жизненных ценностей.

2. Ваш пост или его тема вызвали интерес и обязательно будут рассмотрены позже на каком-то телешоу. Поэтому цените свои авторские права, не раскрывайте и не структурируйте свои прогнозы, анализ майдана и войны.

3. Не забывайте, что сайт этот занимал рошеновскую позицию всегда и я бы сказал упорото. Поэтому Ваша критика шоколада, в том числе очень обоснованная, яро удаляется модераторами, сидящими на зарплате. Ничего удивительного.

Добавлю только одно изменение. Раньше после удаления сообщений модератор банил на месяц или неделю, то теперь тупо трут и уже не банят. Вероятно собирают компромат.



Всех с прошедшим Праздником!!! И хотя он еврейский, считаю его полезным для Жизни и стимулирующим жизнь. А это очень нужно Украине. ЛАД, если Ваши посты удаляют, относитесь к этому правильно. Удаление постов означает следующее:1. Вы значительно переросли модераторов в понимании истинных жизненных ценностей.2. Ваш пост или его тема вызвали интерес и обязательно будут рассмотрены позже на каком-то телешоу.Поэтому цените свои авторские права, не раскрывайте и не структурируйте свои прогнозы, анализ майдана и войны.3. Не забывайте, что сайт этот занимал рошеновскую позицию всегда и я бы сказал упорото. Поэтому Ваша критика шоколада, в том числе очень обоснованная, яро удаляется модераторами, сидящими на зарплате. Ничего удивительного.Добавлю только одно изменение. Раньше после удаления сообщений модератор банил на месяц или неделю, то теперь тупо трут и уже не банят. Вероятно собирают компромат.Всех с прошедшим Праздником!!! И хотя он еврейский, считаю его полезным для Жизни и стимулирующим жизнь. А это очень нужно Украине. buratinyo

Повідомлень: 1051 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1954 раз. Подякували: 338 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 08:19 Ukrainian написав: ruvex

Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?

Самі в це вірите Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?Самі в це вірите



.... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів?

- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас!

... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....

(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію) .... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів?- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас!... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію) ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 6190 З нами з: 19.10.15 Подякував: 425 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 08:33 Ukrainian написав: ruvex

Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?

Самі в це вірите Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?Самі в це вірите

На лицо полное непонимание произошедших событий в Украине. А ruvex писал про лес, а не про то кто замутил майдан. Зачем приписывать человеку то, что он не говорил, тем более такой бред?



Вас интересует заказчик майдана? Так примените классические приемы расследования. Кому майдан принес самые большие дивиденды и кто имел нужные ресурсы для его организации? Ответ легкий. Майдан принес дивиденды России как государству и Путину с его ближайшим окружением. Второстепенно майдан принес дивиденды семье Порошенко - украинскому олигарху, который заметно разбогател именно тогда, когда трубу шатал в стране российский агрессор.



Что касается леса карпатского - так это плата Украины Евросоюзу за поддержку санкциями против России. Не менее и не более. Это пример контрабанды, поддерживаемой украинской властью. Прием не новый, часто применяется всеми государствами. На лицо полное непонимание произошедших событий в Украине. Аписал про лес, а не про то кто замутил майдан. Зачем приписывать человеку то, что он не говорил, тем более такой бред?Вас интересует заказчик майдана? Так примените классические приемы расследования. Кому майдан принес самые большие дивиденды и кто имел нужные ресурсы для его организации? Ответ легкий. Майдан принес дивиденды России как государству и Путину с его ближайшим окружением. Второстепенно майдан принес дивиденды семье Порошенко - украинскому олигарху, который заметно разбогател именно тогда, когда трубу шатал в стране российский агрессор.Что касается леса карпатского - так это плата Украины Евросоюзу за поддержку санкциями против России. Не менее и не более. Это пример контрабанды, поддерживаемой украинской властью. Прием не новый, часто применяется всеми государствами. buratinyo

Повідомлень: 1051 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1954 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 08:37



И легальных, не диктаторских, законных методов борьбы с этим явлением нет!



Сейчас Украина стоит перед самым большим вызовом сохранения государственности с момента 2014 го года.



Мы должны понимать, что это проблема не только Президента Порошенка или Президента Зеленского.



Это проблема каждого украинца, даже того, который не относит себя к таковому или не интересуется политикой и войной.



На данный момент, было бы хорошо, чтобы новый Президент еще до инаугурации начал входить в курс дел, провел консультации по оперативной обстановке с военными, переговорил с дипломатами...





https://uainfo.org/blognews/1556492952- ... ?_utl_t=vb : Россия ведет системную политику по уничтожению Украины Последние 2 года россия берет под контроль национальные медиа холдинги и различные информационные ресурсы, проводя там под видом реструктуризации скрытые действия по захвату центров коммуникации.И легальных, не диктаторских, законных методов борьбы с этим явлением нет!Сейчас Украина стоит перед самым большим вызовом сохранения государственности с момента 2014 го года.Мы должны понимать, что это проблема не только Президента Порошенка или Президента Зеленского.Это проблема каждого украинца, даже того, который не относит себя к таковому или не интересуется политикой и войной.На данный момент, было бы хорошо, чтобы новый Президент еще до инаугурации начал входить в курс дел, провел консультации по оперативной обстановке с военными, переговорил с дипломатами...: Россия ведет системную политику по уничтожению Украины Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19702 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 08:44



https://mind.ua/news/20196623-zelenskij-u-turechchini-obgovoriv-kadrovi-priznachennya-glav-uryadu-naftogazu-ta-nbu в Турцию к КоЗе на тёрки слетелись представители олигархата и Москвы. avax Повідомлень: 1337 З нами з: 16.09.09 Подякував: 40 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 08:47 Frant написав: Хтось хотів отримати президента-коміка???



Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:



"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.



Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский."



https://zloy-odessit.livejournal.com/2717014.html Хтось хотів отримати президента-коміка???Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский."



ты, када тянешь сюда хрень всякую, хоть немного проверяй.

а то "источники" у тебя ишо те....



Шоу Магия старое.Записано в 2011 году.



«Новое шоу» , записанное в 2011 году с Зеленским в качестве ведущего, выйдет на НТВ

На российском телеканале НТВ с 3 мая начнется новое шоу «Магия», ведущим которого является избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Анонс программы опубликован на сайте НТВ.



В анонсе к программе отмечается, что недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал смысл фокусов!



Пишет о новом шоу и российская газета «Коммерсант». Издание поясняет, что на самом деле телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания «Вайт Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским ведущим выступает и Татьяна Лазарева.

https://belsat.eu/ru/news/novoe-shou-za ... et-na-ntv/ ты, када тянешь сюда хрень всякую, хоть немного проверяй.а то "источники" у тебя ишо те...., записанное в 2011 году с Зеленским в качестве ведущего, выйдет на НТВНа российском телеканале НТВ с 3 мая начнется новое шоу «Магия», ведущим которого является избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Анонс программы опубликован на сайте НТВ.В анонсе к программе отмечается, что недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал смысл фокусов!Пишет о новом шоу и российская газета «Коммерсант». Издание поясняет, что на самом деле телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания «Вайт Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским ведущим выступает и Татьяна Лазарева. 19yuriy91 Повідомлень: 1984 З нами з: 15.09.12 Подякував: 206 раз. Подякували: 333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 09:48 19yuriy91 написав: Frant написав: Хтось хотів отримати президента-коміка???



Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:



"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.



Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский."



https://zloy-odessit.livejournal.com/2717014.html Хтось хотів отримати президента-коміка???Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский."



ты, када тянешь сюда хрень всякую, хоть немного проверяй.

а то "источники" у тебя ишо те....



Шоу Магия старое.Записано в 2011 году.



«Новое шоу» , записанное в 2011 году с Зеленским в качестве ведущего, выйдет на НТВ

На российском телеканале НТВ с 3 мая начнется новое шоу «Магия», ведущим которого является избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Анонс программы опубликован на сайте НТВ.



В анонсе к программе отмечается, что недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал смысл фокусов!



Пишет о новом шоу и российская газета «Коммерсант». Издание поясняет, что на самом деле телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания «Вайт Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским ведущим выступает и Татьяна Лазарева.

https://belsat.eu/ru/news/novoe-shou-za ... et-na-ntv/ ты, када тянешь сюда хрень всякую, хоть немного проверяй.а то "источники" у тебя ишо те...., записанное в 2011 году с Зеленским в качестве ведущего, выйдет на НТВНа российском телеканале НТВ с 3 мая начнется новое шоу «Магия», ведущим которого является избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Анонс программы опубликован на сайте НТВ.В анонсе к программе отмечается, что недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал смысл фокусов!Пишет о новом шоу и российская газета «Коммерсант». Издание поясняет, что на самом деле телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания «Вайт Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским ведущим выступает и Татьяна Лазарева.



Ти уважно читай, що написано в моїх повідомленнях.



Росіяни будуть показувати шоу "Магія" з Зеленським зараз, в 2019.



Коли воно відзнято - в 2011 чи в 1911 - ролі не грає.



Тобто в російському ТВ президент України - циркач і фркусник.



Росіяни вміло використали професію нового укро-президента в пропагандистській війні. Ти уважно читай, що написано в моїх повідомленнях.Росіяни будуть показувати шоу "Магія" з Зеленським зараз, в 2019.Коли воно відзнято - в 2011 чи в 1911 - ролі не грає.Тобто в російському ТВ президент України - циркач і фркусник.Росіяни вміло використали професію нового укро-президента в пропагандистській війні. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19702 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2745274627472748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: galadriel Вкладчик1234 і 3 гостейМодератори: ТупУм