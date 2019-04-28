Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Два вопроса к модераторам. 1. Почему сегодня не приходят письма об удалении постов? 2. Вы удалили мой пост, где я писал о бессмысленности жалоб на посты ряда ников из-за необходимости обжаловать слишком многое. В частности, практически все посты франта. Или вы считаете, что его посты ничего не нарушают и достойны внимания?
ЛАД, если Ваши посты удаляют, относитесь к этому правильно. Удаление постов означает следующее: 1. Вы значительно переросли модераторов в понимании истинных жизненных ценностей. 2. Ваш пост или его тема вызвали интерес и обязательно будут рассмотрены позже на каком-то телешоу. Поэтому цените свои авторские права, не раскрывайте и не структурируйте свои прогнозы, анализ майдана и войны. 3. Не забывайте, что сайт этот занимал рошеновскую позицию всегда и я бы сказал упорото. Поэтому Ваша критика шоколада, в том числе очень обоснованная, яро удаляется модераторами, сидящими на зарплате. Ничего удивительного. Добавлю только одно изменение. Раньше после удаления сообщений модератор банил на месяц или неделю, то теперь тупо трут и уже не банят. Вероятно собирают компромат.
Всех с прошедшим Праздником!!! И хотя он еврейский, считаю его полезным для Жизни и стимулирующим жизнь. А это очень нужно Украине.
Ukrainian написав:ruvex Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс? Самі в це вірите
.... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? - ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! ... звичайно, що це в широкі маси не розголошують..... (але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Ukrainian написав:ruvex Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс? Самі в це вірите
На лицо полное непонимание произошедших событий в Украине. А ruvex писал про лес, а не про то кто замутил майдан. Зачем приписывать человеку то, что он не говорил, тем более такой бред?
Вас интересует заказчик майдана? Так примените классические приемы расследования. Кому майдан принес самые большие дивиденды и кто имел нужные ресурсы для его организации? Ответ легкий. Майдан принес дивиденды России как государству и Путину с его ближайшим окружением. Второстепенно майдан принес дивиденды семье Порошенко - украинскому олигарху, который заметно разбогател именно тогда, когда трубу шатал в стране российский агрессор.
Что касается леса карпатского - так это плата Украины Евросоюзу за поддержку санкциями против России. Не менее и не более. Это пример контрабанды, поддерживаемой украинской властью. Прием не новый, часто применяется всеми государствами.
Frant написав:Хтось хотів отримати президента-коміка???
Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:
"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.
Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский."
ты, када тянешь сюда хрень всякую, хоть немного проверяй. а то "источники" у тебя ишо те....
Шоу Магия старое.Записано в 2011 году.
«Новое шоу», записанное в 2011 году с Зеленским в качестве ведущего, выйдет на НТВ На российском телеканале НТВ с 3 мая начнется новое шоу «Магия», ведущим которого является избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Анонс программы опубликован на сайте НТВ.
В анонсе к программе отмечается, что недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал смысл фокусов!
Пишет о новом шоу и российская газета «Коммерсант». Издание поясняет, что на самом деле телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания «Вайт Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским ведущим выступает и Татьяна Лазарева. https://belsat.eu/ru/news/novoe-shou-za ... et-na-ntv/
Frant написав:Хтось хотів отримати президента-коміка???
Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:
"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.
Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский."
ты, када тянешь сюда хрень всякую, хоть немного проверяй. а то "источники" у тебя ишо те....
Шоу Магия старое.Записано в 2011 году.
«Новое шоу», записанное в 2011 году с Зеленским в качестве ведущего, выйдет на НТВ На российском телеканале НТВ с 3 мая начнется новое шоу «Магия», ведущим которого является избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Анонс программы опубликован на сайте НТВ.
В анонсе к программе отмечается, что недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал смысл фокусов!
Пишет о новом шоу и российская газета «Коммерсант». Издание поясняет, что на самом деле телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания «Вайт Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским ведущим выступает и Татьяна Лазарева. https://belsat.eu/ru/news/novoe-shou-za ... et-na-ntv/
Ти уважно читай, що написано в моїх повідомленнях.
Росіяни будуть показувати шоу "Магія" з Зеленським зараз, в 2019.
Коли воно відзнято - в 2011 чи в 1911 - ролі не грає.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців