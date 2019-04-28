Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:ruvex Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс? Самі в це вірите
Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа. Но тем не менне, скажу лишь одно, не при одном из бывших правительств вырубка не достигала таких катастрофических масштабов, как абсолютно не было составов в таком количестве и тем более подобных грузовых поездов повышенной длины с лесом, которые сейчас идут каждый день на протяжении 3,5-4 лет. Идет такая вырубка, как будто Украина переселяется на другую планету, вывозя лес с собой. Кто этого не видит, тот не поймет, хотя может не понять если и увидит, если ему нет до подобного никакого дела. Вот подобное отсутствие гражданственности и следует обсуждать здесь.
По перше,це голі емоції. Типу: "армія гола і боса, ракет немає, снаряди закінчились!"
Без цифр, без порівняння з минулими періодами. При таких темпах вирізання лісу - там вже не повинно бути дерев.
Щоб оцінювати об,єми зрізаного ліса за різні періоди, треба мати оцінку незалежних організацій.
По друге, при президентові Зеленському - ліс перестануть рубати?
Через місяць перевіримо.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 29 кві, 2019 06:48, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Если в вашем подсознании сейчас не загорелся красный сигнал праведного гнева, поздравляю – вы попались на удочку примитивной пропаганды.
Эпоха глобализации принесла миру не только космополитизм, но и новый расцвет эпидемии ксенофобии. Законодательная фиксация наказания за распространение ненависти на национальной и религиозной почве не смогла эту ненависть уничтожить, хоть и значительно снизила катастрофичность последствий. Юриспруденция апеллирует к рациональной части человека, но не к животной, не к эмоциям. А именно там, в глубинных слоях подсознания и зарождается "агрессия к чужому", обрастающая ненавистью, пренебрежением и отвращением на уровне чувств, на выходе получающая псевдорациональное оправдание - вроде "у меня цыгане украли телефон, из-за евреев начался Голодомор, почти все террористы – арабы".
Давайте попробуем проанализировать эту логическую ошибку – подмену понятий.
Представим продавщицу яблок, единственную на рынке. Но у нее можно купить только отвратительную кислятину, и неделю за неделей мы едим невкусные яблоки. Спустя какое-то время мы перестаем их покупать, считая, что все эти плоды попросту несъедобны. Однажды мы замечаем, как наш товарищ стоит в очереди к этой продавщице. Мы настойчиво его убеждаем не брать яблоки, ссылаясь на свой печальный опыт. И до чего же мы будем удивлены, когда купленные яблоки окажутся сочными и сладкими! Просто продавщица начала срывать их с другого дерева.
Вывод: у яблок внешняя схожесть не является существенным фактором для определения того, плохи они или хороши на вкус. К тому же, невкусными могут быть и груши, и персики, если их выращивать в неподобающих условиях.
А неподобающих условий для того, чтобы человек становился не праведником, но бандитом, увы, великое множество. И тут главное не перепутать социальное с этническим.
Как формируются ксенофобские взгляды?
1. Стереотипность мышления. "Негативные персонажи" - самые яркие. К примеру, изображения боевиков ИГИЛ и ХАМАС вытесняют из подсознания образы миллионов мирных паломников. Их общая с террористами национальность или религия – не существенная характеристика, но всего лишь предпосылка. Огород – не причина появления сорняков, но если за ним не ухаживать, вредоносные семена так или иначе прорастают. Я спрашивала у израильтян про паломников, устраивающих бесчинства в Умани. Я спрашивала пакистанцев о талибах. Я спрашивала ромов о женщинах в цветастых юбках, которые воруют детей. Реакция – в диапазоне от отвращения до ненависти. Мы не должны отвечать за худших представителей нашего народа. За тех, кто извращает понимание культуры, искажает религиозные ценности и, прикрываясь именем своего народа, сеет зло на земле.
2. Пропаганда. Конфликты между странами и народами организовываются на политическом уровне. Но раз за разом происходит подмена: ответственность конкретного политического лидера растворяется в идее о виновности всей нации.
3. Избирательность фактов. Осколки информации, которые долетают до нас из далеких стран, не дают возможности сформировать полноценную сбалансированную картинку. Часто единственным источником информации для нас становится концентрация и смакование новостей с негативным оттенком.
4. Неумение "посмотреть на мир чужими глазами" и незнание культурных особенностей. Иногда достаточно провести несколько часов за чашкой кофе в компании представителя из "нелюбимой нации", как от ненависти не останется и следа.
5. Релятивизм ценностей в мире плюрализма парадигм. Иметь четкий внутренний стержень с выстроенной и осмысленной системой убеждений – удел меньшинства. Живем по Оруэллу: сегодняшнее "хорошо" превращается в завтрашнее "плохо", сегодняшние друзья превращаются в завтрашних врагов. Популярными стали насмешки, ненависть, псевдоанализ. Особенно такая ситуация обостряется во времена кризисов, когда чувства растрепаны и их можно причесывать на любой лад.
У каждого народа есть отличительные черты, благодаря которым и формируется этнос. Сюда входят и генетика, и культурный код, и социальные условия. Но это ответственность каждого отдельного представителя народа, - как он их интерпретирует и воплощает в свою модель жизни. Нож в руке – это не обязательно повешенное на стену чеховское ружье. Ножом можно убивать, но ножом можно делать и уникальную резьбу.
Обостренное чувство ненависти к людям другой национальности в первую очередь играет злую шутку с теми, кто это чувство культивирует. У порока нет меры, и человека изнутри разъедает его же моральная болезнь. Ксенофобия имеет свой язык: принадлежность к определенному народу объясняет злодеяния, которые творит бандит или террорист. И при совершенных преступлениях обязательно упоминается: араб, взорвавший магазин, цыганка, укравшая ребенка... Да какая разница, какой национальности преступник? Такие формулировки лишь укореняют стереотипы, ведь постоянное повторение разрушает рациональный барьер восприятия.
Поражает сама формулировка "хороший"/"плохой" в отношении всей нации. Применимы ли вообще такие характеристики для целого народа? Объединение миллионов под одним общим эпитетом – большая глупость, непозволительная для тех, кто считает себя разумным человеком. Апогеем ксенофобии становится геноцид. Но в ее истоке всегда находятся ложь и заблуждение. Многие народы подверглись страшным испытаниям, когда жертвы исчислялись миллионами. И очень жаль, когда отравленные семена мести и ненависти начинают прорастать там, где когда-то пришлось заново высаживать лес.
Frant написав:Хтось хотів отримати президента-коміка???
Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:
"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.
Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский."
ты, када тянешь сюда хрень всякую, хоть немного проверяй. а то "источники" у тебя ишо те....
Шоу Магия старое.Записано в 2011 году.
«Новое шоу», записанное в 2011 году с Зеленским в качестве ведущего, выйдет на НТВ На российском телеканале НТВ с 3 мая начнется новое шоу «Магия», ведущим которого является избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Анонс программы опубликован на сайте НТВ.
В анонсе к программе отмечается, что недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал смысл фокусов!
Пишет о новом шоу и российская газета «Коммерсант». Издание поясняет, что на самом деле телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания «Вайт Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским ведущим выступает и Татьяна Лазарева. https://belsat.eu/ru/news/novoe-shou-za ... et-na-ntv/
Frant написав:Хтось хотів отримати президента-коміка???
Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:
"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.
Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский."
ты, када тянешь сюда хрень всякую, хоть немного проверяй. а то "источники" у тебя ишо те....
Шоу Магия старое.Записано в 2011 году.
«Новое шоу», записанное в 2011 году с Зеленским в качестве ведущего, выйдет на НТВ На российском телеканале НТВ с 3 мая начнется новое шоу «Магия», ведущим которого является избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Анонс программы опубликован на сайте НТВ.
В анонсе к программе отмечается, что недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал смысл фокусов!
Пишет о новом шоу и российская газета «Коммерсант». Издание поясняет, что на самом деле телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания «Вайт Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским ведущим выступает и Татьяна Лазарева. https://belsat.eu/ru/news/novoe-shou-za ... et-na-ntv/
Ти уважно читай, що написано в моїх повідомленнях.
Росіяни будуть показувати шоу "Магія" з Зеленським зараз, в 2019.
Коли воно відзнято - в 2011 чи в 1911 - ролі не грає.
Тобто в російському ТВ президент України - циркач і фркусник.
Росіяни вміло використали професію нового укро-президента в пропагандистській війні.
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Щодо зойків ватників про заяву міністра Реви, він уточнив:
"Хотел бы уточнить: я говорил, что мне не жаль не тех людей, которые с большими трудностями пересекают линию разграничения, в чем меня и обвиняют пропагандисты, а как раз о тех, кто этого не делает по причине боязни встретиться с украинскими правоохранителями. Это - те, кто с оружием в руках убивает наших солдат и офицеров, это те, кто активно помогал оккупантам и звал Путина, надеясь по словам Елены Степовой "жить по-богатому", а сейчас собирается получать российский паспорт в надежде на двойную пенсионную выплату, анонсированную оккупантами. Этих мне, действительно, не жаль", - подчеркнул Рева."
Frant написав:Хтось хотів отримати президента-коміка???
Будь ласка, країна Бензоколонка вже використала цей нюанс у гибридній війні на знищення української держави:
"теперь, для тех, кто не понял, поясняю. НТВ ярко и недвусмысленно продемонстрировал за эти два дня, кто в Украине на самом деле рулит. Кто позволяет себе по-хамски вести себя со спонсором будущего президента Украины, и кто будет вести для россиян через несколько дней очередное шоу, собственно – будущий президент Украины.
Особенно умиляет анонс, который в душе каждого россиянина вызывает кучу бурных эмоций и гордости за Россию, где на телеканале "Газпром-Медиа" их развлекает целый президент Украины : "Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский."
ты, када тянешь сюда хрень всякую, хоть немного проверяй. а то "источники" у тебя ишо те....
Шоу Магия старое.Записано в 2011 году.
«Новое шоу», записанное в 2011 году с Зеленским в качестве ведущего, выйдет на НТВ На российском телеканале НТВ с 3 мая начнется новое шоу «Магия», ведущим которого является избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Анонс программы опубликован на сайте НТВ.
В анонсе к программе отмечается, что недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал смысл фокусов!
Пишет о новом шоу и российская газета «Коммерсант». Издание поясняет, что на самом деле телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания «Вайт Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским ведущим выступает и Татьяна Лазарева. https://belsat.eu/ru/news/novoe-shou-za ... et-na-ntv/
Ти уважно читай, що написано в моїх повідомленнях.
Росіяни будуть показувати шоу "Магія" з Зеленським зараз, в 2019.
Коли воно відзнято - в 2011 чи в 1911 - ролі не грає.
Тобто в російському ТВ президент України - циркач і фркусник.
Росіяни вміло використали професію нового укро-президента в пропагандистській війні.
для купившего степень за сало, напомню, шо зе был шоу-меном, поэтому снятые с ним материалы, вполне возможно, будут показывать и после его смерти.