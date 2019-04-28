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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2745274627472748

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 97
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
21
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 10:34

  baran написав:по-моему рассматривать сообщения Франта можно только в контексте ляпов, они у него иногда шедевральные. :lol:



Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.
Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 10:53

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Хтось хотів отримати президента-коміка???


Сейчас рулит ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ гарант. Гарант самого себя.
Наслаждайся сам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:10

  vitaliian написав:
  Frant написав:Навіть РФ нічого не може зробити на захист своїх негромадян в міжнародних судах. Якби могла - зробила би.
верите в пропаганду, что рф защищает русскоязычных в других странах? загуглите про жизнь русскоязычных в Киргизии.


Навіщо читати про Киргізію, якщо у нас є окупований РФ Крим і війна на Донбасі, яка ведеться під соусом "захист російськомовного населення України від злих бандерівців"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:11

  freeze написав:
  baran написав:по-моему рассматривать сообщения Франта можно только в контексте ляпов, они у него иногда шедевральные. :lol:



Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.
Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.


Я багато нового взнаю про себе, читаючи цей форум)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:14

  Frant написав:
  baran написав:по-моему рассматривать сообщения Франта можно только в контексте ляпов, они у него иногда шедевральные. :lol:

Щодо нової заяви міністра Реви - немає зауважень??

Латвія і інститут негромадянства.

Хитрі латиші зробили так, що ця норма відповідаж вимогам своєї конституції і законам Євросоюзу.

Навіть РФ нічого не може зробити на захист своїх негромадян в міжнародних судах. Якби могла - зробила би.

Краще мати інститут негромадянства і кілька тисяч маргиналів, ніж війну і втрату територій з людьми, правда?
Звісно, це треба робити було раніше, але й зараз не пізно.

второе может стать следствием первого! Когда ты политик надо быть очень аккуратным в своих заявлениях.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:18

  Frant написав:
  freeze написав:
  baran написав:по-моему рассматривать сообщения Франта можно только в контексте ляпов, они у него иногда шедевральные. :lol:



Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.
Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.


Я багато нового взнаю про себе, читаючи цей форум)))


Познать себя единственно возможно через глаза другого. /c - из культового фильма Облачный Атлас/
freeze
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  #<1 ... 2745274627472748
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