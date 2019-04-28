Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.
Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 10:34
Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.
Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.
Додано: Пон 29 кві, 2019 10:53
Re: Політичні дискусії
Сейчас рулит ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ гарант. Гарант самого себя.
Наслаждайся сам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:10
Навіщо читати про Киргізію, якщо у нас є окупований РФ Крим і війна на Донбасі, яка ведеться під соусом "захист російськомовного населення України від злих бандерівців"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:11
Я багато нового взнаю про себе, читаючи цей форум)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:14
второе может стать следствием первого! Когда ты политик надо быть очень аккуратным в своих заявлениях.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:18
Познать себя единственно возможно через глаза другого. /c - из культового фильма Облачный Атлас/
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