Навіщо читати про Киргізію, якщо у нас є окупований РФ Крим і війна на Донбасі, яка ведеться під соусом "захист російськомовного населення України від злих бандерівців"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:10
Навіщо читати про Киргізію, якщо у нас є окупований РФ Крим і війна на Донбасі, яка ведеться під соусом "захист російськомовного населення України від злих бандерівців"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:11
Я багато нового взнаю про себе, читаючи цей форум)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:14
второе может стать следствием первого! Когда ты политик надо быть очень аккуратным в своих заявлениях.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:18
Познать себя единственно возможно через глаза другого. /c - из культового фильма Облачный Атлас/
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:24
Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал?
Похоже с форумом пора завязывать. Чем дольше здесь нахожусь, тем меньше понимаю.
Похоже,
Порохолюбы и "патриоты", кот. бьют себя копытом в грудь, клянутся в любви к родине и желании "сражаться до конца" за неё и клеймят противников как "агентов Путина", "сражаются" почему-то исключительно сидя на диванах и повторяя как мантру "атопутиннападёт". При этом делают всё для раскола страны и возбуждения ненависти или хотя бы неприязни внутри страны. При этом они почему-то пользуются поддержкой и на уровне руководства страны, и на форуме.
А те, кто призывает не обострять отношения внутри страны (тем более, в условиях внешней угрозы), призывают не замалчивать, а решать серьёзные экономические проблемы, стоящие перед страной, почему-то объявляются врагами Украины.
Я тут много раз выступал против короля обезьян. Но чем дальше, тем больше начинаю предпочитать его. С ним, по крайней мере, всё понятно. Его взгляды и высказывания мне глубоко противны, но у него хотя бы есть твёрдые и последовательные взгляды.
У остальных нет ни логики, ни последовательности. В двух соседних постах могут высказываться почти противоположные (во всяком случае, противоречащие друг другу) взгляды.
Я уже не пойму, это характерно для всех "патриотов", или это так не повезло нам на форуме?
Наши форумные "патриоты" не способны вести мало-мальски приличную дискуссию. Вместо аргументов и доказательств либо враньё, либо (чаще) принцип в подписи Vitl"а:
"Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям".
Неужели нет ни одного человека, кот. мог бы толково и обоснованно, без манипуляций, ярлыков и оскорблений защищать их точку зрения?
Или неправую позицию защищать аргументированно невозможно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:27
Re: Політичні дискусії
Брехати тільки тут не треба, ок? І виставляти фото румунських Карпат, брешучи , що це наші Карпати : Romania, singura tara cu paduri virgine din Europa, va avea un DNA al padurilor.
Скільки посаджено лісу, чому не пишете? В методичці не вказано?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 29 кві, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:41
в методичках написано шо сам По рубав,
ольгiнцi, такi ольгiнцi...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:45
Re: Політичні дискусії
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:46
... просто для роздумів....
... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів?
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас!
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:48
... все тут труть!..... і хоронять ртуть ;)
... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів?
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас!
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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