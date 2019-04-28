andrijk777 написав:

zРадио написав: Конечно, пуйло не всемогущий. Конечно, пуйло не всемогущий.

Брехня.Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).По відношенню до України:4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.