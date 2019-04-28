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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2746274727482749>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 98
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
22
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:10

  vitaliian написав:
  Frant написав:Навіть РФ нічого не може зробити на захист своїх негромадян в міжнародних судах. Якби могла - зробила би.
верите в пропаганду, что рф защищает русскоязычных в других странах? загуглите про жизнь русскоязычных в Киргизии.


Навіщо читати про Киргізію, якщо у нас є окупований РФ Крим і війна на Донбасі, яка ведеться під соусом "захист російськомовного населення України від злих бандерівців"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:11

  freeze написав:
  baran написав:по-моему рассматривать сообщения Франта можно только в контексте ляпов, они у него иногда шедевральные. :lol:



Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.
Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.


Я багато нового взнаю про себе, читаючи цей форум)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:14

  Frant написав:
  baran написав:по-моему рассматривать сообщения Франта можно только в контексте ляпов, они у него иногда шедевральные. :lol:

Щодо нової заяви міністра Реви - немає зауважень??

Латвія і інститут негромадянства.

Хитрі латиші зробили так, що ця норма відповідаж вимогам своєї конституції і законам Євросоюзу.

Навіть РФ нічого не може зробити на захист своїх негромадян в міжнародних судах. Якби могла - зробила би.

Краще мати інститут негромадянства і кілька тисяч маргиналів, ніж війну і втрату територій з людьми, правда?
Звісно, це треба робити було раніше, але й зараз не пізно.

второе может стать следствием первого! Когда ты политик надо быть очень аккуратным в своих заявлениях.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:18

  Frant написав:
  freeze написав:
  baran написав:по-моему рассматривать сообщения Франта можно только в контексте ляпов, они у него иногда шедевральные. :lol:



Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.
Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.


Я багато нового взнаю про себе, читаючи цей форум)))


Познать себя единственно возможно через глаза другого. /c - из культового фильма Облачный Атлас/
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:24

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Конечно, пуйло не всемогущий.

Брехня.
Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):
1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.
2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.
3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).
По відношенню до України:
4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.
5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.
6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).
Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.

Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал?

Похоже с форумом пора завязывать. Чем дольше здесь нахожусь, тем меньше понимаю.
Похоже,
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

Порохолюбы и "патриоты", кот. бьют себя копытом в грудь, клянутся в любви к родине и желании "сражаться до конца" за неё и клеймят противников как "агентов Путина", "сражаются" почему-то исключительно сидя на диванах и повторяя как мантру "атопутиннападёт". При этом делают всё для раскола страны и возбуждения ненависти или хотя бы неприязни внутри страны. При этом они почему-то пользуются поддержкой и на уровне руководства страны, и на форуме.
А те, кто призывает не обострять отношения внутри страны (тем более, в условиях внешней угрозы), призывают не замалчивать, а решать серьёзные экономические проблемы, стоящие перед страной, почему-то объявляются врагами Украины.

Я тут много раз выступал против короля обезьян. Но чем дальше, тем больше начинаю предпочитать его. С ним, по крайней мере, всё понятно. Его взгляды и высказывания мне глубоко противны, но у него хотя бы есть твёрдые и последовательные взгляды.
У остальных нет ни логики, ни последовательности. В двух соседних постах могут высказываться почти противоположные (во всяком случае, противоречащие друг другу) взгляды.
Я уже не пойму, это характерно для всех "патриотов", или это так не повезло нам на форуме?
Наши форумные "патриоты" не способны вести мало-мальски приличную дискуссию. Вместо аргументов и доказательств либо враньё, либо (чаще) принцип в подписи Vitl"а:
"Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям".
Неужели нет ни одного человека, кот. мог бы толково и обоснованно, без манипуляций, ярлыков и оскорблений защищать их точку зрения?
Или неправую позицию защищать аргументированно невозможно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:27

Re: Політичні дискусії

  ruvex написав:Cогласно выводам британской неправительственной организации Earthsight, за четыре года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году.
Зображення

Брехати тільки тут не треба, ок? :twisted: І виставляти фото румунських Карпат, брешучи , що це наші Карпати :twisted: : Romania, singura tara cu paduri virgine din Europa, va avea un DNA al padurilor. https://stirileprotv.ro/stiri/actualita ... jatii.html
Скільки посаджено лісу, чому не пишете? В методичці не вказано? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 29 кві, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:41

  Василь-Рівне написав:
  ruvex написав:Cогласно выводам британской неправительственной организации Earthsight, за четыре года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году.
Зображення
Зображення

Брехати тільки тут не треба, ок? :twisted: І виставляти фото румунських Карпат, брешучи , що це наші Карпати :twisted: : Romania, singura tara cu paduri virgine din Europa, va avea un DNA al padurilor. https://stirileprotv.ro/stiri/actualita ... jatii.html
Скільки посаджено лісу, чому не пишете? В методичці не вказано? :mrgreen:

в методичках написано шо сам По рубав,
ольгiнцi, такi ольгiнцi...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:45

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:в методичках написано шо сам По рубав

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:46

... просто для роздумів....

  Ukrainian написав:ruvex
Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?
Самі в це вірите :lol:

... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? :wink:
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! :evil:
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:48

... все тут труть!..... і хоронять ртуть ;)

  ruvex написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Ну очевидно же - подписание Соглашения об Ассоциации, которое отложил для торгов Янукович, что и стало первопричиной майдана! Теперь мы даже лес-кругляк не имеем права ограничивать на экспорт!

Бесконечная антироссийская риторика украинских властей - приятный бонус, но не цель, разумеется

Вы на полном серьезе считаете что укр лес это то что Европе не хватало для cчастья и больше ни у кого этого нельзя купить?

Cогласно выводам британской неправительственной организации Earthsight, за четыре года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году.
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Что проходит каждый день через ЗУ или прощание с Карпатами.
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Сомневаюсь, что в Канаде или где Вы там обитаете, также выступаете за вырубку и она идет таким же ходом. Взяли бы уже давно за подобное за причинное место.

... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? :wink:
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! :evil:
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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