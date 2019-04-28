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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2746274727482749 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 98 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 22% 22 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 31 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 36% 35 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 98 Додано: Пон 29 кві, 2019 11:50 Re: Політичні дискусії flyman написав: в методичках написано шо сам По рубав,

ольгiнцi, такi ольгiнцi... в методичках написано шо сам По рубав,ольгiнцi, такi ольгiнцi...

... що, в По - теж "ці руки нічого не крали"?))) ... що, в По - теж "ці руки нічого не крали"?))) ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 6188 З нами з: 19.10.15 Подякував: 424 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 12:03 Surfer

Я указал на другое.



А именно на то, что человек может иметь взгляд (см. цитату Канта), и при этом однозначно считать россиян врагами и не иметь никакого отношения к ольгинцам, кремлеботам и т.п.

Манипуяцией является увязывание с ними.



Из сегодняшних дней знаю реальных наших граждан, считающих Майдан переворотом и т.д. и т.п., негативно относящимся ко многим вещам, и при этом защищающим страну от агрессора в АТО и т.д.



Кстати, несколько дней назад по 5, кажется, репортаж на удивление был о том, как рядом уживаются бойцы с кардинально противоположными взглядами по упомянутым вопросам.



А у Вас и пр. сразу связь с ольгинцами и т.д.

Но связь-то приписывается конкретному человеку... detroytred

Повідомлень: 21670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1874 раз. Подякували: 3218 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 12:20 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Похоже с форумом пора завязывать. Чем дольше здесь нахожусь, тем меньше понимаю. Похоже с форумом пора завязывать. Чем дольше здесь нахожусь, тем меньше понимаю. Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2503 З нами з: 03.12.14 Подякував: 308 раз. Подякували: 341 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 12:25 ЛАД написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Конечно, пуйло не всемогущий. Конечно, пуйло не всемогущий.

Брехня.

Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):

1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.

2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.

3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).

По відношенню до України:

4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.

5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.

6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).

Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20. Брехня.Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).По відношенню до України:4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.

Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал?



Похоже с форумом пора завязывать. Чем дольше здесь нахожусь, тем меньше понимаю.

Похоже,

Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

Порохолюбы и "патриоты", кот. бьют себя копытом в грудь, клянутся в любви к родине и желании "сражаться до конца" за неё и клеймят противников как "агентов Путина", "сражаются" почему-то исключительно сидя на диванах и повторяя как мантру "атопутиннападёт". При этом делают всё для раскола страны и возбуждения ненависти или хотя бы неприязни внутри страны. При этом они почему-то пользуются поддержкой и на уровне руководства страны, и на форуме.

А те, кто призывает не обострять отношения внутри страны (тем более, в условиях внешней угрозы), призывают не замалчивать, а решать серьёзные экономические проблемы, стоящие перед страной, почему-то объявляются врагами Украины.



Я тут много раз выступал против короля обезьян. Но чем дальше, тем больше начинаю предпочитать его. С ним, по крайней мере, всё понятно. Его взгляды и высказывания мне глубоко противны, но у него хотя бы есть твёрдые и последовательные взгляды.

У остальных нет ни логики, ни последовательности. В двух соседних постах могут высказываться почти противоположные (во всяком случае, противоречащие друг другу) взгляды.

Я уже не пойму, это характерно для всех "патриотов", или это так не повезло нам на форуме?

Наши форумные "патриоты" не способны вести мало-мальски приличную дискуссию. Вместо аргументов и доказательств либо враньё, либо (чаще) принцип в подписи Vitl"а:

"Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям".

Неужели нет ни одного человека, кот. мог бы толково и обоснованно, без манипуляций, ярлыков и оскорблений защищать их точку зрения?

Или неправую позицию защищать аргументированно невозможно? Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал?Похоже с форумом пора завязывать. Чем дольше здесь нахожусь, тем меньше понимаю.Похоже,Порохолюбы и "патриоты", кот. бьют себя копытом в грудь, клянутся в любви к родине и желании "сражаться до конца" за неё и клеймят противников как "агентов Путина", "сражаются" почему-то исключительно сидя на диванах и повторяя как мантру "атопутиннападёт". При этом делают всё для раскола страны и возбуждения ненависти или хотя бы неприязнистраны. При этом они почему-то пользуются поддержкой и на уровне руководства страны, и на форуме.А те, кто призывает не обострять отношения внутри страны (тем более, в условиях внешней угрозы), призывают не замалчивать, а решать серьёзные экономические проблемы, стоящие перед страной, почему-то объявляются врагами Украины.Я тут много раз выступал против короля обезьян. Но чем дальше, тем больше начинаю предпочитать его. С ним, по крайней мере, всё понятно. Его взгляды и высказывания мне глубоко противны, но у него хотя бы есть твёрдые ивзгляды.У остальных нет ни логики, ни последовательности. В двух соседних постах могут высказываться почти противоположные (во всяком случае, противоречащие друг другу) взгляды.Я уже не пойму, это характерно для всех "патриотов", или это так не повезло нам на форуме?Наши форумные "патриоты" не способны вести мало-мальски приличную дискуссию. Вместо аргументов и доказательств либо враньё, либо (чаще) принцип в подписи"а:"Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям".Неужели нет ни одного человека, кот. мог бы толково и обоснованно, без манипуляций, ярлыков и оскорблений защищать их точку зрения?Или неправую позицию защищать аргументированно невозможно?



А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...





Ключевым похоже было - *брехня*.

При этом *брехней* было бы, выскажи Вы и противоположное мнение (то есть скажи, что пуйло всемогущий).

Разве что оценщики мнения изменились. А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...Ключевым похоже было - *брехня*.При этом *брехней* было бы, выскажи Вы и противоположное мнение (то есть скажи, что пуйло всемогущий).Разве что оценщики мнения изменились. detroytred

Повідомлень: 21670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1874 раз. Подякували: 3218 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 12:29 Frant написав: vitaliian написав: Frant написав: Навіть РФ нічого не може зробити на захист своїх негромадян в міжнародних судах. Якби могла - зробила би. Навіть РФ нічого не може зробити на захист своїх негромадян в міжнародних судах. Якби могла - зробила би. верите в пропаганду, что рф защищает русскоязычных в других странах? загуглите про жизнь русскоязычных в Киргизии. верите в пропаганду, что рф защищает русскоязычных в других странах? загуглите про жизнь русскоязычных в Киргизии.



Навіщо читати про Киргізію, якщо у нас є окупований РФ Крим і війна на Донбасі, яка ведеться під соусом "захист російськомовного населення України від злих бандерівців" Навіщо читати про Киргізію, якщо у нас є окупований РФ Крим і війна на Донбасі, яка ведеться під соусом "захист російськомовного населення України від злих бандерівців"

Вы прикольно отмораживатесь Вы прикольно отмораживатесь detroytred

Повідомлень: 21670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1874 раз. Подякували: 3218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 12:41 detroytred написав:

А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...





Ключевым похоже было - *брехня*.

При этом *брехней* было бы, выскажи Вы и противоположное мнение (то есть скажи, что пуйло всемогущий).

Разве что оценщики мнения изменились. А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...Ключевым похоже было - *брехня*.При этом *брехней* было бы, выскажи Вы и противоположное мнение (то есть скажи, что пуйло всемогущий).Разве что оценщики мнения изменились.



Точняк! Здесь вообще полный сюр вышел: по мнению порохоботов, путин - бог, а кто пишет, что это не так (я, например) - прихвостень путина



ЛАД категорически прав! Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.



Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.



В коррупции чиновников виноват путин, в экономических неудачах - тоже путин, в отсутствии национального консенсуса по любому вопросу - снова путин.



Просто корень проблем, не будь которого жизнь в Украине тут же наладилась - и рождаемость бы сразу выросла, и качество медицины повысилось, и средняя зарплата с пенсией до европейских высот бы поднялась... Точняк! Здесь вообще полный сюр вышел: по мнению порохоботов, путин - бог, а кто пишет, что это не так (я, например) - прихвостень путинакатегорически прав! Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.В коррупции чиновников виноват путин, в экономических неудачах - тоже путин, в отсутствии национального консенсуса по любому вопросу - снова путин.Просто корень проблем, не будь которого жизнь в Украине тут же наладилась - и рождаемость бы сразу выросла, и качество медицины повысилось, и средняя зарплата с пенсией до европейских высот бы поднялась... zРадио

Повідомлень: 2110 З нами з: 02.05.18 Подякував: 707 раз. Подякували: 1642 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2746274727482749 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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