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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:50
flyman написав:
в методичках написано шо сам По рубав,
ольгiнцi, такi ольгiнцi...
... що, в По - теж "ці руки нічого не крали"?)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:03
Surfer
Я указал на другое.
А именно на то, что человек может иметь взгляд (см. цитату Канта), и при этом однозначно считать россиян врагами и не иметь никакого отношения к ольгинцам, кремлеботам и т.п.
Манипуяцией является увязывание с ними.
Из сегодняшних дней знаю реальных наших граждан, считающих Майдан переворотом и т.д. и т.п., негативно относящимся ко многим вещам, и при этом защищающим страну от агрессора в АТО и т.д.
Кстати, несколько дней назад по 5, кажется, репортаж на удивление был о том, как рядом уживаются бойцы с кардинально противоположными взглядами по упомянутым вопросам.
А у Вас и пр. сразу связь с ольгинцами и т.д.
Но связь-то приписывается конкретному человеку...
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:25
ЛАД написав: andrijk777 написав: zРадио написав:
Конечно, пуйло не всемогущий.
Брехня.
Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):
1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.
2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.
3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).
По відношенню до України:
4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.
5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.
6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).
Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.
Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал?
Похоже с форумом пора завязывать. Чем дольше здесь нахожусь, тем меньше понимаю.
Похоже,
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
Порохолюбы и "патриоты", кот. бьют себя копытом в грудь, клянутся в любви к родине и желании "сражаться до конца" за неё и клеймят противников как "агентов Путина", "сражаются" почему-то исключительно сидя на диванах и повторяя как мантру "атопутиннападёт". При этом делают всё для раскола страны и возбуждения ненависти или хотя бы неприязни внутри
страны. При этом они почему-то пользуются поддержкой и на уровне руководства страны, и на форуме.
А те, кто призывает не обострять отношения внутри страны (тем более, в условиях внешней угрозы), призывают не замалчивать, а решать серьёзные экономические проблемы, стоящие перед страной, почему-то объявляются врагами Украины.
Я тут много раз выступал против короля обезьян. Но чем дальше, тем больше начинаю предпочитать его. С ним, по крайней мере, всё понятно. Его взгляды и высказывания мне глубоко противны, но у него хотя бы есть твёрдые и последовательные
взгляды.
У остальных нет ни логики, ни последовательности. В двух соседних постах могут высказываться почти противоположные (во всяком случае, противоречащие друг другу) взгляды.
Я уже не пойму, это характерно для всех "патриотов", или это так не повезло нам на форуме?
Наши форумные "патриоты" не способны вести мало-мальски приличную дискуссию. Вместо аргументов и доказательств либо враньё, либо (чаще) принцип в подписи Vitl
"а:
"Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям".
Неужели нет ни одного человека, кот. мог бы толково и обоснованно, без манипуляций, ярлыков и оскорблений защищать их точку зрения?
Или неправую позицию защищать аргументированно невозможно?
А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...
Ключевым похоже было - *брехня*.
При этом *брехней* было бы, выскажи Вы и противоположное мнение (то есть скажи, что пуйло всемогущий).
Разве что оценщики мнения изменились.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:29
Frant написав: vitaliian написав: Frant написав:
Навіть РФ нічого не може зробити на захист своїх негромадян в міжнародних судах. Якби могла - зробила би.
верите в пропаганду, что рф защищает русскоязычных в других странах? загуглите про жизнь русскоязычных в Киргизии.
Навіщо читати про Киргізію, якщо у нас є окупований РФ Крим і війна на Донбасі, яка ведеться під соусом "захист російськомовного населення України від злих бандерівців"
Вы прикольно отмораживатесь
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:41
detroytred написав:
А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...
Ключевым похоже было - *брехня*.
При этом *брехней* было бы, выскажи Вы и противоположное мнение (то есть скажи, что пуйло всемогущий).
Разве что оценщики мнения изменились.
Точняк! Здесь вообще полный сюр вышел: по мнению порохоботов, путин - бог, а кто пишет, что это не так (я, например) - прихвостень путина ЛАД
категорически прав! Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.
Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.
В коррупции чиновников виноват путин, в экономических неудачах - тоже путин, в отсутствии национального консенсуса по любому вопросу - снова путин.
Просто корень проблем, не будь которого жизнь в Украине тут же наладилась - и рождаемость бы сразу выросла, и качество медицины повысилось, и средняя зарплата с пенсией до европейских высот бы поднялась...
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