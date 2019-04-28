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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 27472748274927502751 ... 2753>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 99
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
22
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
32
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:50

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:в методичках написано шо сам По рубав,
ольгiнцi, такi ольгiнцi...

... що, в По - теж "ці руки нічого не крали"?)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:03

Surfer
Я указал на другое.

А именно на то, что человек может иметь взгляд (см. цитату Канта), и при этом однозначно считать россиян врагами и не иметь никакого отношения к ольгинцам, кремлеботам и т.п.
Манипуяцией является увязывание с ними.

Из сегодняшних дней знаю реальных наших граждан, считающих Майдан переворотом и т.д. и т.п., негативно относящимся ко многим вещам, и при этом защищающим страну от агрессора в АТО и т.д.

Кстати, несколько дней назад по 5, кажется, репортаж на удивление был о том, как рядом уживаются бойцы с кардинально противоположными взглядами по упомянутым вопросам.

А у Вас и пр. сразу связь с ольгинцами и т.д.
Но связь-то приписывается конкретному человеку...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:20

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Похоже с форумом пора завязывать. Чем дольше здесь нахожусь, тем меньше понимаю.
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:25

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Конечно, пуйло не всемогущий.

Брехня.
Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):
1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.
2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.
3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).
По відношенню до України:
4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.
5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.
6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).
Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.

Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал?

Похоже с форумом пора завязывать. Чем дольше здесь нахожусь, тем меньше понимаю.
Похоже,
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

Порохолюбы и "патриоты", кот. бьют себя копытом в грудь, клянутся в любви к родине и желании "сражаться до конца" за неё и клеймят противников как "агентов Путина", "сражаются" почему-то исключительно сидя на диванах и повторяя как мантру "атопутиннападёт". При этом делают всё для раскола страны и возбуждения ненависти или хотя бы неприязни внутри страны. При этом они почему-то пользуются поддержкой и на уровне руководства страны, и на форуме.
А те, кто призывает не обострять отношения внутри страны (тем более, в условиях внешней угрозы), призывают не замалчивать, а решать серьёзные экономические проблемы, стоящие перед страной, почему-то объявляются врагами Украины.

Я тут много раз выступал против короля обезьян. Но чем дальше, тем больше начинаю предпочитать его. С ним, по крайней мере, всё понятно. Его взгляды и высказывания мне глубоко противны, но у него хотя бы есть твёрдые и последовательные взгляды.
У остальных нет ни логики, ни последовательности. В двух соседних постах могут высказываться почти противоположные (во всяком случае, противоречащие друг другу) взгляды.
Я уже не пойму, это характерно для всех "патриотов", или это так не повезло нам на форуме?
Наши форумные "патриоты" не способны вести мало-мальски приличную дискуссию. Вместо аргументов и доказательств либо враньё, либо (чаще) принцип в подписи Vitl"а:
"Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям".
Неужели нет ни одного человека, кот. мог бы толково и обоснованно, без манипуляций, ярлыков и оскорблений защищать их точку зрения?
Или неправую позицию защищать аргументированно невозможно?


А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...
:lol:

Ключевым похоже было - *брехня*.
При этом *брехней* было бы, выскажи Вы и противоположное мнение (то есть скажи, что пуйло всемогущий).
Разве что оценщики мнения изменились.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:29

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Навіть РФ нічого не може зробити на захист своїх негромадян в міжнародних судах. Якби могла - зробила би.
верите в пропаганду, что рф защищает русскоязычных в других странах? загуглите про жизнь русскоязычных в Киргизии.


Навіщо читати про Киргізію, якщо у нас є окупований РФ Крим і війна на Донбасі, яка ведеться під соусом "захист російськомовного населення України від злих бандерівців"

Вы прикольно отмораживатесь :D
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:41

  detroytred написав:
А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...
:lol:

Ключевым похоже было - *брехня*.
При этом *брехней* было бы, выскажи Вы и противоположное мнение (то есть скажи, что пуйло всемогущий).
Разве что оценщики мнения изменились.


Точняк! Здесь вообще полный сюр вышел: по мнению порохоботов, путин - бог, а кто пишет, что это не так (я, например) - прихвостень путина :mrgreen:

ЛАД категорически прав! Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.

Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.

В коррупции чиновников виноват путин, в экономических неудачах - тоже путин, в отсутствии национального консенсуса по любому вопросу - снова путин.

Просто корень проблем, не будь которого жизнь в Украине тут же наладилась - и рождаемость бы сразу выросла, и качество медицины повысилось, и средняя зарплата с пенсией до европейских высот бы поднялась...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:57

  freeze написав:
  baran написав:по-моему рассматривать сообщения Франта можно только в контексте ляпов, они у него иногда шедевральные. :lol:



Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.
Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.

Франт был противником кровопролития и бардака ради смены одних на равноценных других, и скорее русофилом, чем сторонником ходаков в Европу. И ещё Франт ошибся в прогнозах, что чивокуня победит.
Я бы не назвал такую позицию--"с лагеря Топаза". Возможно у Франта после всех этих событий развилась фобия смены президента, т.к это у него ассоциируется с революциями . Я хз. Но справедливости ради, это точно не то что можно назвать "с лагеря Топаза". ИМХО Непонятно почему он в таком "клоунском" виде преподносит свою позицию здесь на форуме, но дело хозяйское,--может подрабатывает, например, или такой способ он находит самым действенным, или я ошибаюсь в его позиции :D
Разве не так, Франт?
Зы А ещё есть люди, которые считают, что старый президент свою квоту на мобилизации использовал
Востаннє редагувалось baran в Пон 29 кві, 2019 13:07, всього редагувалось 3 разів.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:59

  Frant написав:
  freeze написав:
  baran написав:по-моему рассматривать сообщения Франта можно только в контексте ляпов, они у него иногда шедевральные. :lol:



Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.
Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.


Я багато нового взнаю про себе, читаючи цей форум)))

Не узнаете в гриме))
Чисто поржать:

Выразился я совершенно точно. Лет 20 назад ради государства я мог бы пожертвовать достаточно многим.
Сейчас же - ничем.
Для его поддержки мне жалко даже медные деньги тратить.
Это не то государство, за которое я голосовал в 1991 году.
Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.
Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".
Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.
Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.

Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.
Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.

А как относиться к своим сбережением - СССР всех учил, только не все правильные выводы сделали.

---------------------------------------------------------------------
Ответ девушки на это:
тільки не це..
Згадайте що зробила російська імперія з населенням України в 1933 ....
Добре що мої предки від цього не пострадали так як одні жили в Чехословатчині інші в Польші. . на рахунок війни то по маминій лінії німці взагалі не нападали . а коли пришли радянські "освободітелі" то вони себе дуже некоректно вели . по Татовій лінії війна началась для бабки і діда в 1939 з нападу війск СССР. Весною 1942 бабка дитину родила .німцями була надана вся необхідна допомога. обікрав нашу сім"ю в 1946 році СССР. так звана " операція вісла". В Європі не прийнято о бкрадати населння так як в Нас. нам треба удерати подалі від Росії..нічого хорошого , судя по історії моєї сім"ї нас там не чекає.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 кві, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:59

  detroytred написав:........
А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...
:lol: .....

Да, ничего бы не было. :)
Такой пост в моём исполнении провисел бы максимум полчаса.
На форуме осталась бы только грязь в мой адрес.
Хороший пример - пост собакокошачьего гибрида, занявший 2 место по популярности за прошлую неделю. А моё возражение, показывавшее безграмотность этог поста, исчезло, как и не было.
Так держать, модераторы!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:16

  detroytred написав:
Выразился я совершенно точно. Лет 20 назад ради государства я мог бы пожертвовать достаточно многим.
Сейчас же - ничем.
Для его поддержки мне жалко даже медные деньги тратить.
Это не то государство, за которое я голосовал в 1991 году.
Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.
Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".
Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.
Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.

Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.
Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.

А как относиться к своим сбережением - СССР всех учил, только не все правильные выводы сделали.


Это что Frant??? ШОК :shock: По современному патриотическому градуснику - отборная украинофобия :mrgreen:
zРадио
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