... що, в По - теж "ці руки нічого не крали"?)))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:50
Re: Політичні дискусії
... що, в По - теж "ці руки нічого не крали"?)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:03
Surfer
Я указал на другое.
А именно на то, что человек может иметь взгляд (см. цитату Канта), и при этом однозначно считать россиян врагами и не иметь никакого отношения к ольгинцам, кремлеботам и т.п.
Манипуяцией является увязывание с ними.
Из сегодняшних дней знаю реальных наших граждан, считающих Майдан переворотом и т.д. и т.п., негативно относящимся ко многим вещам, и при этом защищающим страну от агрессора в АТО и т.д.
Кстати, несколько дней назад по 5, кажется, репортаж на удивление был о том, как рядом уживаются бойцы с кардинально противоположными взглядами по упомянутым вопросам.
А у Вас и пр. сразу связь с ольгинцами и т.д.
Но связь-то приписывается конкретному человеку...
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:20
Re: Політичні дискусії
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:25
А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...
Ключевым похоже было - *брехня*.
При этом *брехней* было бы, выскажи Вы и противоположное мнение (то есть скажи, что пуйло всемогущий).
Разве что оценщики мнения изменились.
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:29
Вы прикольно отмораживатесь
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:41
Точняк! Здесь вообще полный сюр вышел: по мнению порохоботов, путин - бог, а кто пишет, что это не так (я, например) - прихвостень путина
ЛАД категорически прав! Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.
Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.
В коррупции чиновников виноват путин, в экономических неудачах - тоже путин, в отсутствии национального консенсуса по любому вопросу - снова путин.
Просто корень проблем, не будь которого жизнь в Украине тут же наладилась - и рождаемость бы сразу выросла, и качество медицины повысилось, и средняя зарплата с пенсией до европейских высот бы поднялась...
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:57
Франт был противником кровопролития и бардака ради смены одних на равноценных других, и скорее русофилом, чем сторонником ходаков в Европу. И ещё Франт ошибся в прогнозах, что чивокуня победит.
Я бы не назвал такую позицию--"с лагеря Топаза". Возможно у Франта после всех этих событий развилась фобия смены президента, т.к это у него ассоциируется с революциями . Я хз. Но справедливости ради, это точно не то что можно назвать "с лагеря Топаза". ИМХО Непонятно почему он в таком "клоунском" виде преподносит свою позицию здесь на форуме, но дело хозяйское,--может подрабатывает, например, или такой способ он находит самым действенным, или я ошибаюсь в его позиции
Разве не так, Франт?
Зы А ещё есть люди, которые считают, что старый президент свою квоту на мобилизации использовал
Востаннє редагувалось baran в Пон 29 кві, 2019 13:07, всього редагувалось 3 разів.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:59
Не узнаете в гриме))
Чисто поржать:
Выразился я совершенно точно. Лет 20 назад ради государства я мог бы пожертвовать достаточно многим.
Сейчас же - ничем.
Для его поддержки мне жалко даже медные деньги тратить.
Это не то государство, за которое я голосовал в 1991 году.
Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.
Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".
Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.
Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.
Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.
Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.
А как относиться к своим сбережением - СССР всех учил, только не все правильные выводы сделали.
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Ответ девушки на это:
тільки не це..
Згадайте що зробила російська імперія з населенням України в 1933 ....
Добре що мої предки від цього не пострадали так як одні жили в Чехословатчині інші в Польші. . на рахунок війни то по маминій лінії німці взагалі не нападали . а коли пришли радянські "освободітелі" то вони себе дуже некоректно вели . по Татовій лінії війна началась для бабки і діда в 1939 з нападу війск СССР. Весною 1942 бабка дитину родила .німцями була надана вся необхідна допомога. обікрав нашу сім"ю в 1946 році СССР. так звана " операція вісла". В Європі не прийнято о бкрадати населння так як в Нас. нам треба удерати подалі від Росії..нічого хорошого , судя по історії моєї сім"ї нас там не чекає.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 кві, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:59
Да, ничего бы не было.
Такой пост в моём исполнении провисел бы максимум полчаса.
На форуме осталась бы только грязь в мой адрес.
Хороший пример - пост собакокошачьего гибрида, занявший 2 место по популярности за прошлую неделю. А моё возражение, показывавшее безграмотность этог поста, исчезло, как и не было.
Так держать, модераторы!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 13:16
Это что Frant??? ШОК По современному патриотическому градуснику - отборная украинофобия
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