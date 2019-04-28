detroytred написав:

Frant написав: freeze написав:

Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.

Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза. Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.



Я багато нового взнаю про себе, читаючи цей форум))) Я багато нового взнаю про себе, читаючи цей форум)))

Не узнаете в гриме))Чисто поржать:Выразился я совершенно точно. Лет 20 назад ради государства я мог бы пожертвовать достаточно многим.Сейчас же - ничем.Для его поддержки мне жалко даже медные деньги тратить.Это не то государство, за которое я голосовал в 1991 году.Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.А как относиться к своим сбережением - СССР всех учил, только не все правильные выводы сделали.---------------------------------------------------------------------Ответ девушки на это:тільки не це..Згадайте що зробила російська імперія з населенням України в 1933 ....Добре що мої предки від цього не пострадали так як одні жили в Чехословатчині інші в Польші. . на рахунок війни то по маминій лінії німці взагалі не нападали . а коли пришли радянські "освободітелі" то вони себе дуже некоректно вели . по Татовій лінії війна началась для бабки і діда в 1939 з нападу війск СССР. Весною 1942 бабка дитину родила .німцями була надана вся необхідна допомога. обікрав нашу сім"ю в 1946 році СССР. так звана " операція вісла". В Європі не прийнято о бкрадати населння так як в Нас. нам треба удерати подалі від Росії..нічого хорошого , судя по історії моєї сім"ї нас там не чекає.