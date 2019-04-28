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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 13:19
zРадио написав:ЛАД
категорически прав! Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.
, сказал именно такой шут и фигляр.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:19
ЛАД написав: detroytred написав:
........
А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...
.....
Да, ничего бы не было.
Такой пост в моём исполнении провисел бы максимум полчаса.
На форуме осталась бы только грязь в мой адрес.
Хороший пример - пост собакокошачьего гибрида, занявший 2 место по популярности за прошлую неделю. А моё возражение, показывавшее безграмотность этог поста, исчезло, как и не было.
Так держать, модераторы!
Кстати, я то сообщение тоже плюсанул. Но к сожалению мой комментарий удалили. В Украине итак украинский, остальное---спекуляции политиков
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:20
zРадио написав: detroytred написав:
А теперь прикиньте вариант, что аргументацию могущества)) пуйла и рашки написали бы Вы...
Ключевым похоже было - *брехня*.
При этом *брехней* было бы, выскажи Вы и противоположное мнение (то есть скажи, что пуйло всемогущий).
Разве что оценщики мнения изменились.
Точняк! Здесь вообще полный сюр вышел: по мнению порохоботов, путин - бог, а кто пишет, что это не так (я, например) - прихвостень путина ЛАД
категорически прав! Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.
Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.
В коррупции чиновников виноват путин, в экономических неудачах - тоже путин, в отсутствии национального консенсуса по любому вопросу - снова путин.
Просто корень проблем, не будь которого жизнь в Украине тут же наладилась - и рождаемость бы сразу выросла, и качество медицины повысилось, и средняя зарплата с пенсией до европейских высот бы поднялась...
корiнь проблеми, якщо не ходити далеко, то УНР, яка "була мирна та союзна", атакована "дружною" армiею Муравьова,
за 100 рокiв повтор, та вiйна вiд "друзiв" москалiв.
Забирайтеся геть, з своею "дружбою".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:24
zРадио
Прямая цитата.
И ответ на неё девушки.
В принципе я всё понимаю.
И что человек любой может мнение изменить.
Не могу только понять-принять только негативных манер, поведения.
Наоборот, тот, кто способен настолько сильно измениться сам, должен понимать вообще всех.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:31
detroytred написав:zРадио
Прямая цитата.
И ответ на неё девушки.
В принципе я всё понимаю.
И что человек любой может мнение изменить.
Не могу только понять-принять только негативных манер, поведения.
Наоборот, тот, кто способен настолько сильно измениться сам, должен понимать вообще всех
.
как я
хоть и не настолько изменился
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:33
detroytred написав:zРадио
Прямая цитата.
И ответ на неё девушки.
В принципе я всё понимаю.
И что человек любой может мнение изменить.
Не могу только понять-принять только негативных манер, поведения.
Наоборот, тот, кто способен настолько сильно измениться сам, должен понимать вообще всех.
Жаль, Вы ссылку не дали.
Пожалуйста, если не сложно.
Человек меняться может. Но настолько коренным образом ... Ну разве что лет в 15. Но франт, как я понимаю, из этого возраста давно вышел
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 29 кві, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:36
baran
Та да))
Ключевым было - настолько. Да ещё и с тремя восклицательными знаками можно было написать.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:36
detroytred написав: Frant написав: freeze написав:
Оказывается по сообщениям очевидцев доцент еще и антимайдановцем был.
Почему-то меня не удивляет это. Ukrainian - антимайдановец. Почему-то среди ярых сторонников Порошенко - многие с лагеря Топаза.
Я багато нового взнаю про себе, читаючи цей форум)))
Не узнаете в гриме))
Чисто поржать:
Выразился я совершенно точно. Лет 20 назад ради государства я мог бы пожертвовать достаточно многим.
Сейчас же - ничем.
Для его поддержки мне жалко даже медные деньги тратить.
Это не то государство, за которое я голосовал в 1991 году.
Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г. С учетом крайней неравномерности доходов можно сделать вывод, что большая часть населения сейчас живет хуже, чем в советские времена.
Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".
Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.
Иначе нас разорвут и поделят между собой Польша, Румыния, Словакия, Турция и вообще все, кому не лень этим заниматься.
Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.
Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.
А как относиться к своим сбережением - СССР всех учил, только не все правильные выводы сделали.
---------------------------------------------------------------------
Ответ девушки на это:
тільки не це..
Згадайте що зробила російська імперія з населенням України в 1933 ....
Добре що мої предки від цього не пострадали так як одні жили в Чехословатчині інші в Польші. . на рахунок війни то по маминій лінії німці взагалі не нападали . а коли пришли радянські "освободітелі" то вони себе дуже некоректно вели . по Татовій лінії війна началась для бабки і діда в 1939 з нападу війск СССР. Весною 1942 бабка дитину родила .німцями була надана вся необхідна допомога. обікрав нашу сім"ю в 1946 році СССР. так звана " операція вісла". В Європі не прийнято о бкрадати населння так як в Нас. нам треба удерати подалі від Росії..нічого хорошого , судя по історії моєї сім"ї нас там не чекає.
Лет 20 назад ради государства я мог бы пожертвовать достаточно многим.
Сейчас же - ничем.
Для его поддержки мне жалко даже медные деньги тратить.
не подобаеться держава - чемодан, вокзал, Рашка
Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.
не русофiл, а ольгiнець
Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую
в краiнах ЕС, за таке можуть посадити на кiлька рокiв.
п.с.
вата заЗЕленiла.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 29 кві, 2019 13:46, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:36
flyman написав:
......
корiнь проблеми, якщо не ходити далеко, то УНР, яка "була мирна та союзна", атакована "дружною" армiею Муравьова,
за 100 рокiв повтор, та вiйна вiд "друзiв" москалiв.
Забирайтеся геть, з своею "дружбою".
100 лет назад тоже Путин напал?
И тогда тоже была агрессия, гражданской войны не было, это миф?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:38
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