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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 13:39
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Востаннє редагувалось freeze в Пон 29 кві, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 кві, 2019 13:48
flyman
Я извиняюсь за непонятнливость, но уточните-конкретизируйте кому Вы даете советы (и к чему Ваши лозунги)?
Тем более смотрящиеся крайне ошибочно на примере и под цитатой Franta.
Додано: Пон 29 кві, 2019 13:51
7 (20) листопада 1917 року Українська Центральна Рада проголосила ІІІ Універсалом створення автономної Української Народної Республіки зі столицею в Києві. УНР наполягала на утворенні федеративного уряду в Росії з представників усіх територій, що самовизначилися.....
Востаннє редагувалось flyman в Пон 29 кві, 2019 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 13:53
Ору с тебя. Шутов и фигляров в своем письме я намеренно не перечислял - знал, что сами откликнутся. Ты молодец - сделал это первым
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 29 кві, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 кві, 2019 13:55
перевзута учотка Франта та аирмакса мене не дивуе, не перший раз, як перевзування модераторiв.
Може Франт сидить в ольгiно/АП та розжигае....як тодi, так i зараз.
Коменти до тексту.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 29 кві, 2019 13:58, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 13:58
Да нынешняя власть не может по другому реагировать. Это вопрос о ее законности нахождения у власти сейчас. Ее статус висит на волоске с самого начала 2014 года. Если кровавый майдан это государственный переворот, организованный и финансированный Россией, то сразу же возникает насущный вопрос о легитимности нынешней украинской власти.
Кстати, никто не обратил внимание на то, как Порошенко тщательно открещивается от Путина, но при этом не объявил ожидаемое народом военное положение в стране в момент явной массовой вооруженной агрессии со стороны России? Об этом почему-то молчат, но результат последних выборов ясно дает понять, что ничто не забыто и никто не забыт.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:00
Військо Муравйова, столиця в Харкові і тп. Вчіть історію!
Путін відверто шантажує Україну:
"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:01
flyman
Понял.
Но не разделяю Вашего мнения о совете в рфию.
Ведь из недовольного Украиной вон какой боец информационного фронта)) с рашкой получился.
Правда, возможно вреда больше, чем пользы.
Намного больше. Тогда Вы правы.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:02
Крiм Франта за По вже тут майже нема.
Так що там Зе? За що вiн, я досi не пойму, що то за кiт в мiшку.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:06
Frant писав:
не бачу що Франт проти неньки
Востаннє редагувалось flyman в Пон 29 кві, 2019 14:09, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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