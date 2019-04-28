Додано: Пон 29 кві, 2019 13:58

detroytred написав: Surfer

Из сегодняшних дней знаю реальных наших граждан, считающих Майдан переворотом и т.д. и т.п., негативно относящимся ко многим вещам, и при этом защищающим страну от агрессора в АТО и т.д.



Кстати, несколько дней назад по 5, кажется, репортаж на удивление был о том, как рядом уживаются бойцы с кардинально противоположными взглядами по упомянутым вопросам.

Из сегодняшних дней знаю реальных наших граждан, считающих Майдан переворотом и т.д. и т.п., негативно относящимся ко многим вещам, и при этом защищающим страну от агрессора в АТО и т.д.Кстати, несколько дней назад по 5, кажется, репортаж на удивление был о том, как рядом уживаются бойцы с кардинально противоположными взглядами по упомянутым вопросам.

Да нынешняя власть не может по другому реагировать. Это вопрос о ее законности нахождения у власти сейчас. Ее статус висит на волоске с самого начала 2014 года. Если кровавый майдан это государственный переворот, организованный и финансированный Россией, то сразу же возникает насущный вопрос о легитимности нынешней украинской власти.Кстати, никто не обратил внимание на то, как Порошенко тщательно открещивается от Путина, но при этом не объявил ожидаемое народом военное положение в стране в момент явной массовой вооруженной агрессии со стороны России? Об этом почему-то молчат, но результат последних выборов ясно дает понять, что ничто не забыто и никто не забыт.