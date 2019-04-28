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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 27492750275127522753>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 99
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
22
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
32
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:39

...
Востаннє редагувалось freeze в Пон 29 кві, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:48

flyman
Я извиняюсь за непонятнливость, но уточните-конкретизируйте кому Вы даете советы (и к чему Ваши лозунги)?

Тем более смотрящиеся крайне ошибочно на примере и под цитатой Franta.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:51

  ЛАД написав:
  flyman написав:......
корiнь проблеми, якщо не ходити далеко, то УНР, яка "була мирна та союзна", атакована "дружною" армiею Муравьова,
за 100 рокiв повтор, та вiйна вiд "друзiв" москалiв.

Забирайтеся геть, з своею "дружбою".

100 лет назад тоже Путин напал?
И тогда тоже была агрессия, гражданской войны не было, это миф?


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0

7 (20) листопада 1917 року Українська Центральна Рада проголосила ІІІ Універсалом створення автономної Української Народної Республіки зі столицею в Києві. УНР наполягала на утворенні федеративного уряду в Росії з представників усіх територій, що самовизначилися.....
Востаннє редагувалось flyman в Пон 29 кві, 2019 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:53

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:ЛАД категорически прав! Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.

, сказал именно такой шут и фигляр.


Ору с тебя. Шутов и фигляров в своем письме я намеренно не перечислял - знал, что сами откликнутся. Ты молодец - сделал это первым :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 29 кві, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:55

  detroytred написав:flyman
Я извиняюсь за непонятнливость, но уточните-конкретизируйте кому Вы даете советы (и к чему Ваши лозунги)?

Тем более смотрящиеся крайне ошибочно на примере и под цитатой Franta.

перевзута учотка Франта та аирмакса мене не дивуе, не перший раз, як перевзування модераторiв.

Може Франт сидить в ольгiно/АП та розжигае....як тодi, так i зараз.

Коменти до тексту.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 29 кві, 2019 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:58

  detroytred написав:Surfer
Из сегодняшних дней знаю реальных наших граждан, считающих Майдан переворотом и т.д. и т.п., негативно относящимся ко многим вещам, и при этом защищающим страну от агрессора в АТО и т.д.

Кстати, несколько дней назад по 5, кажется, репортаж на удивление был о том, как рядом уживаются бойцы с кардинально противоположными взглядами по упомянутым вопросам.


Да нынешняя власть не может по другому реагировать. Это вопрос о ее законности нахождения у власти сейчас. Ее статус висит на волоске с самого начала 2014 года. Если кровавый майдан это государственный переворот, организованный и финансированный Россией, то сразу же возникает насущный вопрос о легитимности нынешней украинской власти.

Кстати, никто не обратил внимание на то, как Порошенко тщательно открещивается от Путина, но при этом не объявил ожидаемое народом военное положение в стране в момент явной массовой вооруженной агрессии со стороны России? Об этом почему-то молчат, но результат последних выборов ясно дает понять, что ничто не забыто и никто не забыт.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:00

  ЛАД написав:
  flyman написав:......
корiнь проблеми, якщо не ходити далеко, то УНР, яка "була мирна та союзна", атакована "дружною" армiею Муравьова,
за 100 рокiв повтор, та вiйна вiд "друзiв" москалiв.

Забирайтеся геть, з своею "дружбою".

100 лет назад тоже Путин напал?
И тогда тоже была агрессия, гражданской войны не было, это миф?

Військо Муравйова, столиця в Харкові і тп. Вчіть історію!

Путін відверто шантажує Україну:


"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. "

https://m.censor.net.ua/news/3124837/pu ... a_bez_gaza
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:01

flyman
Понял.

Но не разделяю Вашего мнения о совете в рфию.
Ведь из недовольного Украиной вон какой боец информационного фронта)) с рашкой получился.
Правда, возможно вреда больше, чем пользы.
Намного больше. Тогда Вы правы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:02

  buratinyo написав:
  detroytred написав:Surfer
Из сегодняшних дней знаю реальных наших граждан, считающих Майдан переворотом и т.д. и т.п., негативно относящимся ко многим вещам, и при этом защищающим страну от агрессора в АТО и т.д.

Кстати, несколько дней назад по 5, кажется, репортаж на удивление был о том, как рядом уживаются бойцы с кардинально противоположными взглядами по упомянутым вопросам.


Да нынешняя власть не может по другому реагировать. Это вопрос о ее законности нахождения у власти сейчас. Ее статус висит на волоске с самого начала 2014 года. Если кровавый майдан это государственный переворот, организованный и финансированный Россией, то сразу же возникает насущный вопрос о легитимности нынешней украинской власти.

Кстати, никто не обратил внимание на то, как Порошенко тщательно открещивается от Путина, но при этом не объявил ожидаемое народом военное положение в стране в момент явной массовой вооруженной агрессии со стороны России? Об этом почему-то молчат, но результат последних выборов ясно дает понять, что ничто не забыто и никто не забыт.

Крiм Франта за По вже тут майже нема.
Так що там Зе? За що вiн, я досi не пойму, що то за кiт в мiшку.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:06

  detroytred написав:Горячие новости по драгоценным металлам (архив за 2011)

ЛАД
На странице: см. ссылку.


Frant писав:
Господа, вы осуждаете пакт Риббентропа-Молотова и хотите его расторгнуть?
Вы идеалисты и борцы за справедливость?
Значит, Вы хотите отдать западноукраинские земли Польше!

не бачу що Франт проти неньки
Востаннє редагувалось flyman в Пон 29 кві, 2019 14:09, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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