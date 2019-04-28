Додано: Пон 29 кві, 2019 14:15

flyman написав: корiнь проблеми, якщо не ходити далеко, то УНР, яка "була мирна та союзна", атакована "дружною" армiею Муравьова,

за 100 рокiв повтор, та вiйна вiд "друзiв" москалiв.



Забирайтеся геть, з своею "дружбою". корiнь проблеми, якщо не ходити далеко, то УНР, яка "була мирна та союзна", атакована "дружною" армiею Муравьова,за 100 рокiв повтор, та вiйна вiд "друзiв" москалiв., з своею "дружбою".

Это ты кому - мне-киевлянину? И из каких же областей будет состоять твоя "правильная" Украина, позволь поинтересоваться?Что касается УНР - не могу сказать, что не согласен с тобой. Только не забывай, что Европа в 1-й половине 20-го века не была образцом человеческого облика!Будь УНР независимой с 1920-х, неизвестно, чем бы обернулась ВМВ. Возможно, мы бы присоединились к Гитлеру, помогли победить СССР, и в Европе воцарился бы еще больший ужас, чем это известно истории. А возможно, мы бы пали так же быстро, как Польша, и утратили бы государственность/суверенитет после победы СССР.Фантазировать можно сколько угодно долго. Но только против очевидного факта не попрешь - в 1991-м Украина была 3-м ядерным в мире государством, 6-й армией в мире и 19-й в мире экономикой (сопоставимой с Нидерландами и Австралией, и больше Швейцарии и Австрии)! А сегодня... сам знаешь...