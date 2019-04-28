За что - это можно понять только по делам, а не по словам, Порошенко столько наобещал в предвыборную компанию 2014 года с нулевым выхлопам по делам.
Нет смысла слушать слова.
Подождем, когда человек приступит к исполнению служебных обязанностей.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:07
За что - это можно понять только по делам, а не по словам, Порошенко столько наобещал в предвыборную компанию 2014 года с нулевым выхлопам по делам.
Нет смысла слушать слова.
Подождем, когда человек приступит к исполнению служебных обязанностей.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:08
buratinyo
Моя точка зрения -- выбрана власть вполне законно.
Легитимна полностью.
А вот со смещением Янека вполне имеют место быть самые разные противоположные мнения.
В таком случае прав победитель. Майдан.
Принять его выгодно всем (или непринять его невыгодно всем).
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:11
Чекаем, тiльки я не бачу причин для
З тих заяв що доходять, ну я не бачу навiть на 10% повних штанiв радостi.
Ну наступний Президент... i шо?
Ющенко розводив пчол те лiпив глечики... а цей ... знiматиме чергове шоу для РФ та продавати трансляцiю через офшор ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:15
Это ты кому - мне-киевлянину? И из каких же областей будет состоять твоя "правильная" Украина, позволь поинтересоваться?
Что касается УНР - не могу сказать, что не согласен с тобой. Только не забывай, что Европа в 1-й половине 20-го века не была образцом человеческого облика!
Будь УНР независимой с 1920-х, неизвестно, чем бы обернулась ВМВ. Возможно, мы бы присоединились к Гитлеру, помогли победить СССР, и в Европе воцарился бы еще больший ужас, чем это известно истории. А возможно, мы бы пали так же быстро, как Польша, и утратили бы государственность/суверенитет после победы СССР.
Фантазировать можно сколько угодно долго. Но только против очевидного факта не попрешь - в 1991-м Украина была 3-м ядерным в мире государством, 6-й армией в мире и 19-й в мире экономикой (сопоставимой с Нидерландами и Австралией, и больше Швейцарии и Австрии)! А сегодня... сам знаешь...
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:15
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:15
в ВФЯ не вийшла многовекторность,
получився розрив ж0пи вiд спроби сидiти на двох сидячках / зробити шпагат
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:17
Спасибо!
Интересно бывает перечитать посты 7-летней давности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:17
Чекаю чiткоi програми та позицii
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:20
С подчёркнутым согласен.
Но пост, точнее аргументация в нём, был совершенно несостоятельный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:21
Тогда опять непонятно к чему и кому Ваш комментарий к тесту был?
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