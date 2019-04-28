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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2750275127522753>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 99
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
22
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
32
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:07

  flyman написав:Так що там Зе? За що вiн, я досi не пойму, що то за кiт в мiшку.


За что - это можно понять только по делам, а не по словам, Порошенко столько наобещал в предвыборную компанию 2014 года с нулевым выхлопам по делам.
Нет смысла слушать слова.
Подождем, когда человек приступит к исполнению служебных обязанностей.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:08

buratinyo
Моя точка зрения -- выбрана власть вполне законно.
Легитимна полностью.

А вот со смещением Янека вполне имеют место быть самые разные противоположные мнения.
В таком случае прав победитель. Майдан.
Принять его выгодно всем (или непринять его невыгодно всем).
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:11

  freeze написав:
  flyman написав:Так що там Зе? За що вiн, я досi не пойму, що то за кiт в мiшку.


За что - это можно понять только по делам, а не по словам, Порошенко столько наобещал в предвыборную компанию 2014 года с нулевым выхлопам по делам.
Нет смысла слушать слова.
Подождем, когда человек приступит к исполнению служебных обязанностей.

Чекаем, тiльки я не бачу причин для
З тих заяв що доходять, ну я не бачу навiть на 10% повних штанiв радостi.

Ну наступний Президент... i шо?
Ющенко розводив пчол те лiпив глечики... а цей ... знiматиме чергове шоу для РФ та продавати трансляцiю через офшор ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:15

  flyman написав:корiнь проблеми, якщо не ходити далеко, то УНР, яка "була мирна та союзна", атакована "дружною" армiею Муравьова,
за 100 рокiв повтор, та вiйна вiд "друзiв" москалiв.

Забирайтеся геть, з своею "дружбою".


Это ты кому - мне-киевлянину? И из каких же областей будет состоять твоя "правильная" Украина, позволь поинтересоваться? :shock:

Что касается УНР - не могу сказать, что не согласен с тобой. Только не забывай, что Европа в 1-й половине 20-го века не была образцом человеческого облика!

Будь УНР независимой с 1920-х, неизвестно, чем бы обернулась ВМВ. Возможно, мы бы присоединились к Гитлеру, помогли победить СССР, и в Европе воцарился бы еще больший ужас, чем это известно истории. А возможно, мы бы пали так же быстро, как Польша, и утратили бы государственность/суверенитет после победы СССР.

Фантазировать можно сколько угодно долго. Но только против очевидного факта не попрешь - в 1991-м Украина была 3-м ядерным в мире государством, 6-й армией в мире и 19-й в мире экономикой (сопоставимой с Нидерландами и Австралией, и больше Швейцарии и Австрии)! А сегодня... сам знаешь...

http://svspb.net/danmark/vvp-stran.php
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:15

  flyman написав:Ну наступний Президент... i шо?


Да ни шо.
А что вы ждете от человека, который даже официально не объявлен победителем и нет приказа о назначении его на работу ?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:15

  detroytred написав:buratinyo
Моя точка зрения -- выбрана власть вполне законно.
Легитимна полностью.

А вот со смещением Янека вполне имеют место быть самые разные противоположные мнения.
В таком случае прав победитель. Майдан.
Принять его выгодно всем (или непринять его невыгодно всем).

в ВФЯ не вийшла многовекторность,
получився розрив ж0пи вiд спроби сидiти на двох сидячках / зробити шпагат
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:17

  detroytred написав:Горячие новости по драгоценным металлам (архив за 2011)

ЛАД
На странице: см. ссылку.

Спасибо!
Интересно бывает перечитать посты 7-летней давности. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:17

  freeze написав:
  flyman написав:Ну наступний Президент... i шо?


Да ни шо.
А что вы ждете от человека, который даже официально не объявлен победителем и нет приказа о назначении его на работу ?

Чекаю чiткоi програми та позицii
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:20

  baran написав:
  ЛАД написав:.............
Хороший пример - пост собакокошачьего гибрида, занявший 2 место по популярности за прошлую неделю. А моё возражение, показывавшее безграмотность этого поста, исчезло, как и не было.
Так держать, модераторы!

Кстати, я то сообщение тоже плюсанул. Но к сожалению мой комментарий удалили. В Украине итак украинский, остальное---спекуляции политиков

С подчёркнутым согласен.
Но пост, точнее аргументация в нём, был совершенно несостоятельный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:21

  flyman написав:
  detroytred написав:Горячие новости по драгоценным металлам (архив за 2011)

ЛАД
На странице: см. ссылку.


Frant писав:
Господа, вы осуждаете пакт Риббентропа-Молотова и хотите его расторгнуть?
Вы идеалисты и борцы за справедливость?
Значит, Вы хотите отдать западноукраинские земли Польше!

не бачу що Франт проти неньки

Тогда опять непонятно к чему и кому Ваш комментарий к тесту был?
detroytred
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