Додано: Пон 29 кві, 2019 14:26

detroytred написав: buratinyo

Моя точка зрения -- выбрана власть вполне законно.

Легитимна полностью.



А вот со смещением Янека вполне имеют место быть самые разные противоположные мнения.

В таком случае прав победитель. Майдан.

Принять его выгодно всем (или непринять его невыгодно всем). Моя точка зрения -- выбрана власть вполне законно.Легитимна полностью.А вот со смещением Янека вполне имеют место быть самые разные противоположные мнения.В таком случае прав победитель. Майдан.Принять его выгодно всем (или непринять его невыгодно всем).

Отвечайте за себя только, за всех не имеете права.Когда ты принимаешь то, что тебе невыгодно, то по моему это путь к поражению и большим потерям. Украина приняла навязанный извне майдан как свой и потеряла Крым, потеряла часть Востока. Принять это - значит не ответить на личное оскорбление и дать агрессору понять, что он может продолжать тебя тиранить. Принять это удел терпил.С теми же, кто относится к подобному как к личному оскорблению, такие вещи не случаются. Агрессор предпочтет найти жертву в другом месте.