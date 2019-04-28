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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:23
detroytred написав:
Тогда опять непонятно к чему и кому Ваш комментарий к тесту был?
а що ти хочеш почути?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:26
detroytred написав: flyman написав:Frant
писав:
Господа, вы осуждаете пакт Риббентропа-Молотова и хотите его расторгнуть?
Вы идеалисты и борцы за справедливость?
Значит, Вы хотите отдать западноукраинские земли Польше!
не бачу що Франт проти неньки
Тогда опять непонятно к чему и кому Ваш комментарий к тесту был?
А когда я писал, что осуждение пакта о ненападении с Германией чревато реституцией и возвратом территорий, они в меня камнями бросали...
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:26
detroytred написав:buratinyo
Моя точка зрения -- выбрана власть вполне законно.
Легитимна полностью.
А вот со смещением Янека вполне имеют место быть самые разные противоположные мнения.
В таком случае прав победитель. Майдан.
Принять его выгодно всем (или непринять его невыгодно всем).
Отвечайте за себя только, за всех не имеете права.
Когда ты принимаешь то, что тебе невыгодно, то по моему это путь к поражению и большим потерям. Украина приняла навязанный извне майдан как свой и потеряла Крым, потеряла часть Востока. Принять это - значит не ответить на личное оскорбление и дать агрессору понять, что он может продолжать тебя тиранить. Принять это удел терпил.
С теми же, кто относится к подобному как к личному оскорблению, такие вещи не случаются. Агрессор предпочтет найти жертву в другом месте.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:29
flyman написав: detroytred написав:buratinyo
Моя точка зрения -- выбрана власть вполне законно.
Легитимна полностью.
А вот со смещением Янека вполне имеют место быть самые разные противоположные мнения.
В таком случае прав победитель. Майдан.
Принять его выгодно всем (или непринять его невыгодно всем).
в ВФЯ не вийшла многовекторность,
получився розрив ж0пи вiд спроби сидiти на двох сидячках / зробити шпагат
Частично согласен.
Частично, потому что поиграть в многовекторность Украина могла ещё некоторое время. И возможно, что рашка бы увязла с кем-то иным.
Янека подвела жадность... Личная жадность.
Ну и тупость. Нельзя так с оппозицией, если играешь в многовекторность. Нельзя так с западными партнёрами, если заявил и начал евроинтеграцию.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:32
flyman написав: detroytred написав:
Тогда опять непонятно к чему и кому Ваш комментарий к тесту был?
а що ти хочеш почути?
Интересно, как Вы совместите: не проти неньки и за * вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас.*
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:38
buratinyo написав: detroytred написав:buratinyo
Моя точка зрения -- выбрана власть вполне законно.
Легитимна полностью.
А вот со смещением Янека вполне имеют место быть самые разные противоположные мнения.
В таком случае прав победитель. Майдан.
Принять его выгодно всем (или непринять его невыгодно всем).
Отвечайте за себя только, за всех не имеете права.
Когда ты принимаешь то, что тебе невыгодно, то по моему это путь к поражению и большим потерям. Украина приняла навязанный извне майдан как свой и потеряла Крым, потеряла часть Востока. Принять это - значит не ответить на личное оскорбление и дать агрессору понять, что он может продолжать тебя тиранить. Принять это удел терпил.
С теми же, кто относится к подобному как к личному оскорблению, такие вещи не случаются. Агрессор предпочтет найти жертву в другом месте.
Именно потому, что однозначности в Законах нет.
То есть каждый имеет своё мнение)) -- в таких условиях выгодно всем принять победителя.
Агрессор воспользовался тем, что одни нетерпилы стали выяснять отношения с другими нетерпилами
Процесс выяснений бесконечен.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:39
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Тогда опять непонятно к чему и кому Ваш комментарий к тесту был?
а що ти хочеш почути?
Интересно, как Вы совместите: не проти неньки и за * вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас.*
дивись,
один з експертiв писав, що ошибка Сталiна була приеднати ЗУ до УРСР.
Суть в тому, що як цiлiстна сутнiсть, чи в складi Росii/СРСР, едина Украiна несе загрозу та великi ризики для iмперii.
Тому, щоб не повторити помилок, Пу намагаеться розчленити неньку та роздати клаптики сусiдам, прихвативши собi теж.
Тортiк вiд Жирика бачили?
Якщо порiвнювати розчленування проти цiлостностi в рамках РФ, то 2й варiант краще.
Думаю, це доводив до вiдома Франт 8 рокiв тому.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:44
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Тогда опять непонятно к чему и кому Ваш комментарий к тесту был?
а що ти хочеш почути?
Интересно, как Вы совместите: не проти неньки и за * вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас.*
Кто платит, тот и музыку заказывает )) Профессор онтосоциальной адаптации
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:51
flyman
Я спрашивал не о том, пытается пуйло.
Ну не совмещается несовместимое.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:53
flyman написав:
Якщо порiвнювати розчленування проти цiлостностi в рамках РФ, то 2й варiант краще.
Какая целостность может быть после вхождения в РФ ? В качестве 90-го субъекта ?
Шутки у вас однако.
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