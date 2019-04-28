Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
7 (20) листопада 1917 року Українська Центральна Рада проголосила ІІІ Універсалом створення автономної Української Народної Республіки зі столицею в Києві. УНР наполягала на утворенні федеративного уряду в Росії з представників усіх територій, що самовизначилися.....
По Вашей же ссылке - большевистские восстания в Одессе и Николаеве, в Киеве. Они тоже были осуществлены русской армией? + успехи армии УНР сильно связаны с немецкой и австрийской армий. Их Вы не рассматриваете как агрессоров? Да и Деникин там не сбоку припёку был. Так что не стоит переписывать историю и тревожить память предков. Есть более актуальные вопросы, чем доказывать "вечную" враждебность России. Все государства, имеющие общие границы, воевали друг с другом. Да и сложились современные государства и их границы в результате войн. Давайте ещё вспомним Юрия Долгорукого и объявим его поход на Киев (и захват в 1149, 1150, в марте 1155 по укр. Вики) агрессией России.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 кві, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
flyman написав:......... Якщо порiвнювати розчленування проти цiлостностi в рамках РФ, то 2й варiант краще. Думаю, це доводив до вiдома Франт 8 рокiв тому.
Первая фраза, по меньшей мере, сомнительна. По второй вот прямая ссылка - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=1076107#p1076107. Фактически он писал то же самое, что сейчас регулярно трут у zРадио, ruvex и других. Разве что призывов/согласия на установку "памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова" сейчас ни у кого не видел. Интересно, что по поводу того поста скажет сам Франт, учитывая, что уже тогда он писал, что "давно вышел из романтически-юного возраста"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
jabba написав:Это уже скорее всего совсем другой человек пишет с учетки Frant. Человек с возрастом теоретически может поумнеть и изменить политические взгляды но поглупеть так - это мало вероятно.
есть такая вероятность, но вряд ли ИМХО
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
flyman написав:Якщо порiвнювати розчленування проти цiлостностi в рамках РФ, то 2й варiант краще.
Какая целостность может быть после вхождения в РФ ? В качестве 90-го субъекта ? Шутки у вас однако.
А що роздасть Польщi, Угорщинi, Румунii. Представ 1/3 iмперii - це укропи. Так не довго до того, що державною в Москвi стане мова. Хоча таке вже було колись давно давно...при iмпортованiй з нiмцiв iмператрицi, чи коли там?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Василь-Рівне написав:------------------------ zРадио привели к власти в незаконный способ ---------------------- Цей "незаконний способ" з точки зору росіян та проросійських ботів, ольгінців та інших "заробітчан" від РФ зветься Революція Гідності. Їм, колінопрєклонним, ніколи не зрозуміти, що це таке, але рублі відробляти потрібно. Не розумію чому даний сайт дозволяє їм тут заробляти, паплюжачи пам'ять героїв загиблих за свободу України.
Я Вас наверное удивлю)) Кант, считавший «Росіяни — наші головні вороги».[8]
Относительно сопротивления народа считал так: «…против законодательствующего главы государства нет правомерного сопротивления народа, ведь правовое состояние возможно лишь через подчинение его устанавливающей всеобщие законы воле; следовательно, нет никакого права на возмущение (seditio), ещё в меньшей степени — на восстание (rebellio) и в наименьшей степени — права посягать на его особу как единичного лица (монарха) и на его жизнь (monarchomachismus sub specie tyrannicidii) ........
Право на восстание (лат. jus resistendi), также известно как право на сопротивление угнетению, право на революцию — в политической философии, право граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои права и свободы от узурпаторов. Относится к естественным правам, то есть не требует подтверждения нормами позитивного права ....................... В Польском королевстве и Речи Посполитой право на сопротивление (prawo oporu, ius resistendi) было одной из привилегий шляхты с целью обеспечения защиты шляхетских прав и привилегий в случае их несоблюдения. Часто использовалось для оказания давления на короля. В частности, опираясь на это право, шляхта изгнала монархов Казимира I Восстановителя, Болеслава II Смелого. Тем не менее, использование этого права могло рассматриваться как мятеж в случае вооружённой победы короля.
И самое главное , что в этом вопросе является предметом постоянных манипуляций ваты и кремлетроллей - это "приведение к власти в незаконный способ", с последующими всем знакомыми реляциями - хунта, переворот, переходящая в защиту рускочелюстных. Что является откровеным враньем и манипуляцией уже давно всем известных здесь кремлетроллей, так как власть была дана в результате абсолютно легитимных и всемирно признанных выборов президента Украины.. Все остальное есть лишь манипуляция кремлетроллей в оправдание старого ольгинского баяна о перевороте, с дальнейшим оправданием аннексий территорий рашей.
Попытки доказать законность Майдана бессмысленны. Любой бунт/восстание/революция по сути являются грубейшим нарушением всех существующих законов, они принципиально противозаконны. Во время таких событий сила права заменяется правом силы, и всё решает только сила. Кто окажется сильнее, тот и прав.
Так же в такие периоды нет и не может быть речи о демократии. Бунт/восстание/революция совершается меньшинством, зачастую весьма незначительным. И далеко не всегда это происходит даже при "молчаливой поддержке" большинства. "Большинство" просто никто не спрашивает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Ukrainian написав:ruvex Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс? Самі в це вірите
Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа. Но тем не менне, скажу лишь одно, не при одном из бывших правительств вырубка не достигала таких катастрофических масштабов, как абсолютно не было составов в таком количестве и тем более подобных грузовых поездов повышенной длины с лесом, которые сейчас идут каждый день на протяжении 3,5-4 лет. Идет такая вырубка, как будто Украина переселяется на другую планету, вывозя лес с собой. Кто этого не видит, тот не поймет, хотя может не понять если и увидит, если ему нет до подобного никакого дела. Вот подобное отсутствие гражданственности и следует обсуждать здесь.
По перше,це голі емоції. Типу: "армія гола і боса, ракет немає, снаряди закінчились!"
Без цифр, без порівняння з минулими періодами. При таких темпах вирізання лісу - там вже не повинно бути дерев.
Щоб оцінювати об,єми зрізаного ліса за різні періоди, треба мати оцінку незалежних організацій.
По друге, при президентові Зеленському - ліс перестануть рубати?
Собственно, вопрос нашей колонки выглядит как «продолжится ли политика Порошенко без Порошенко», ведь избиратели категорически отвергли ее....
Продолжится ли такая политика “при Зеленском”? Я утверждаю, что да. На самом деле, политика украинского государства никогда не менялась, она просто отличалась скоростью и последовательностью своей реализации. Тезис о том, что «обстоятельства заставят» власть отказаться от этой политики я слышу с времен Кучмы. Последняя вспышка этой болезни была в начале президентства Порошенко с надежно забытым сегодня «проектом витрина».
Теперь к «объективным обстоятельствам», которые имеют обычно вид плохих «макроэкономических показателей» прибавилась воля подавляющего большинства украинцев: тех, кто голосовал против Порошенко и большинства тех, кто не пришел. По теории, этого должно хватить, чтобы «власть одумалась». Но ничего не изменится. Вся эта лабораторная работа по прикладному государствоведению, которая длится с 91-го года, ясно доказывает это. Краткосрочные интересы чиновничества и связанных с ним структур (а это значительная часть нашего бизнеса) всегда будут брать верх над тем, что кажется нам их долгосрочными интересами. Проще говоря, стратегия «если корова дает меньше молока, ее нужно больше доить» никогда сама собой не сменится на теоретически более рациональную и приносящую больше прибыли стратегию, в которой корову еще и кормят. Единственным обстоятельством которое может повлиять (а может и нет) на выбор стратегии является то, что корова сдохнет. Или, возвращаясь от аналогий к реальности, элита потеряет легитимность и ее власть будет просто игнорироваться.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 29 кві, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:............ Представ 1/3 iмперii - це укропи. Так не довго до того, що державною в Москвi стане мова. Хоча таке вже було колись давно давно...при iмпортованiй з нiмцiв iмператрицi, чи коли там?
Ну не треть, а меньше четверти. А реально ещё намного меньше - многие сегодняшние "щирі українці" швиденько станут "москалями". А коли це мова була "державною в Москвi"? Я что-то пропустил?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
flyman написав:............ Представ 1/3 iмперii - це укропи. Так не довго до того, що державною в Москвi стане мова. Хоча таке вже було колись давно давно...при iмпортованiй з нiмцiв iмператрицi, чи коли там?
Ну не треть, а меньше четверти. А реально ещё намного меньше - многие сегодняшние "щирі українці" швиденько станут "москалями". А коли це мова була "державною в Москвi"? Я что-то пропустил?
Коли угро-фiни ставали руськими. - Холопе ти чий? - Я руський (не нiмецьких панiв холоп, а руських).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.