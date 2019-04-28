Додано: Пон 29 кві, 2019 15:45

ну як дiти... Зе прийде, порядок наведе...Якщо пicля Майдану, елiта вiдкупилася Кримом та Донбасом, та зберегла статус-кво,то й при Зе, буде надалi що й було останнiх 28рокiв "незалежноi"Собственно,, она просто отличалась скоростью и последовательностью своей реализации. Тезис о том, что «обстоятельства заставят» власть отказаться от этой политики я слышу с времен Кучмы. Последняя вспышка этой болезни была в начале президентства Порошенко с надежно забытым сегодня «проектом витрина».Теперь к «объективным обстоятельствам», которые имеют обычно вид плохих «макроэкономических показателей» прибавилась воля подавляющего большинства украинцев: тех, кто голосовал против Порошенко и большинства тех, кто не пришел. По теории, этого должно хватить, чтобы «власть одумалась». Но ничего не изменится. Вся эта лабораторная работа по прикладному государствоведению, которая длится с 91-го года, ясно доказывает это. Краткосрочные интересы чиновничества и связанных с ним структур (а это значительная часть нашего бизнеса) всегда будут брать верх над тем, что кажется нам их долгосрочными интересами. Проще говоря,Или, возвращаясь от аналогий к реальности, элита потеряет легитимность и ее власть будет просто игнорироваться.