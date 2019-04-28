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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 16:01
Re: Політичні дискусії
Путін прокоментував заяву Зеленського про українські паспорти для росіян. Пропонує "спільне громадянство"
Додано: Пон 29 кві, 2019 16:04
асiметрiчний ответ, нам прийдеться в 3 рази бiльше паспортiв роздати...
що там з мовою, Пу теж обiцяв вивчити?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 16:04
Это очень сложная тема.
Стихийная смена власти, действительно, совершается только меньшинством. Большинство при этом по природе своей инертности принимает сторону победителя - в наших кейсах 2004-го и 2014-го, соответственно, поддерживает бунтующее меньшинство.
Подтверждается этот факт очень просто:
- поддержка Ющенко в 2005-м = 52%, в 2010-м = 6%;
- поддержка Порошенко в 2014-м = 55%, в 2019-м = 25%.
Но есть в этом сложном процессе еще одна вводная - второе меньшинство рациональных скептиков.
Первое пассионарное бунтарское - моральные абсолютисты.
Второе утилитарное анти-бунтарское - моральные релятивисты.
С гордостью отношу себя и вас (с вашего позволения) к последним
Додано: Пон 29 кві, 2019 16:12
ЛАД 75% за Зе , из них 30 против По и 25% голосовали за человека не замаранного в политике, и около 20% (это те, кому надоела мова...они не любят Украину как свою Родину, они по прежнему ощущают себя частью большой страны СССР и мечтают, если не воссоединиться, то по крайней мере наладить отношение с бывшей метрополией) Этим "сторонникам (нет не русского мира)а т.н. Бело-голубого лагеря(восток и юг страны)по прежнему кажется, что они жили счастливо в той кровавой стране. Удивляться не приходиться (ведь многие считают, что Дмитрий Киселев говорит правду, а украинские каналы "гонят бандеровскую пропаганду". Таких ватников у нас больше 25% населения( не хочу перегибать, но возможно и больше 30%)
Ну если в РФ их больше 75%(те, кто не считают Сталина палачом), то чему мы удивляемся...умных людей всегда мало, а независимых/смелых в сотни тысяч раз меньше(чем умных), как пример Иисус Христос.
Но не всё потеряно и у нас и в РФ. Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 29 кві, 2019 16:37
Re: Політичні дискусії
АХАХА! В этих 25% не менее 15% составляют сотрудники бюджетной сферы ( не только госслужащие ). Немало наслышан от знакомых, там работающих. Им прямо угрожало начальство, что все отслеживается и потом будут жёстко спрашивать.
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Пон 29 кві, 2019 16:43
Во время какой императрицы "мова" была "державною в Москвi"?
Можно без притч, прямой ответ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 16:59
Целью было показать, как пост-революционное большинство с течением времени становится меньшинством. И это было сделано на двух примерах - Ющенко и Порошенко.
Но я с вами согласен - реальной поддержки 25% у Порошенко сегодня нет. Правда, это ни на что не влияет - и 25% меньшинство, и 10% меньшинство...
Додано: Пон 29 кві, 2019 16:59
оператор учотки ЛАД забув (зараз не той що тодi був на чергуваннi, тому починае мусолити тему по новому), що кiлька днiв тому вже була полемiка,
серед якоi згадувалася фальсифiкацiя щодо мови
Знаете ли Вы, что россиянам многое недоговаривают. Взять например фразу, которая звучит как: «Путин поднял Россию с колен…». А ведь полная версия изречения такова: «Путин поднял Россию с колен… и поставил раком». Видите, от этих недомолвок одни сплошные конфузы. Особенно в отношении Украины. Некоторые граждане российской федерации, те, у которых мозг подключен прямо к телевизору, говоря об Украине, предпочитают использовать в речи альтернативные топонимы, такие как, например Окраина или Малороссия. Если бы эти люди знали истинный смысл данных названий, то очень бы удивились. А пока россияне употребляют название Малороссия с покровительственной усмешкой, делая ударение на приставку «мало». И от этого чувствуют себя такими значительными «великорусами»… (удивленный вздох) Да уж! Россиянам явно многое недоговаривают! А теперь серьезно. Может расставим уже все точки над Ё?
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Названия Малороссия и Великороссия связаны с разграничением территории Руси начального и позднего расселения. Киевская Русь, расширяясь на север и северо-восток, колонизировала новые земли, образуя в конечном счете Русь вторичную, новоколонизированную, названную из-за больших территорий — Великой Русью. На языке древних русов, как и в современном украинском языке «великий» означает «большой». В мировой истории обычной практикой было называть завоеванные территории с приставкой «великий». Например, существовала Малая Греция — Эллада и Великая Греция — Южная Италия и Сицилия, Великая Германия (захваченные земли за Одером), Великопольша, Великая Моравия, Великая Скифия… Великой, территория новой Руси названа по такому же принципу. Изначальная же, Киевская Русь, Метрополия, со временем стала называться Малой.
Другими словами: территория современной России это колония Киевской Руси. Называя Украину Малороссией, граждане эрэфии по сути признают Киев исконной, изначальной Русью! Т.е. Россия — это как бы бывшая колония Украины! Хм… А Вы разве не знали? Москва — это глубинка Малороссии! Не зря наверное Владимир Владимирович так бесится, ненавидя все украинское. Как впрочем и многие топ-менеджеры России до него. В допетровскую эпоху все украинские города были украиноязычными. А вот с Петра началось систематическое уничтожение украинского языка и государственности длящееся более двухсот лет в истории российского царизма. Не могли они и до сих пор не могут смириться с существованием свободолюбивой истинной и исконной Руси — Украины!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:12
Любителям падати під Маскву :
"Зато вернувшиеся в родную говень крымчане могут теперь со знанием дела заявлять, что дым отечества им сладок и приятен. Дым с горящих свалок московского мусора — это ж он и есть, дым отечества, верно? Сперва они мечтали стать всероссийским курортом, затем согласились на военную супербазу и вот докатились до грандиозной свалки московского мусора."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:17
Наверно, во времена Александры Брячеславны, жены Александра Невского Злые языки поговаривают, что де-факто рулила она )
Правда, мова - это с большой натяжкой будет. Тогда был древнерусский язык разных наречий, из которого позже оформились русский язык, українська и беларуская мови.
Да и самой Москве тогда едва исполнилось 100 лет...
В общем, очередная фантазия человека-мухи
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