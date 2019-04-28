Додано: Пон 29 кві, 2019 16:12

ЛАД 75% за Зе , из них 30 против По и 25% голосовали за человека не замаранного в политике, и около 20% (это те, кому надоела мова...они не любят Украину как свою Родину, они по прежнему ощущают себя частью большой страны СССР и мечтают, если не воссоединиться, то по крайней мере наладить отношение с бывшей метрополией) Этим "сторонникам (нет не русского мира)а т.н. Бело-голубого лагеря(восток и юг страны)по прежнему кажется, что они жили счастливо в той кровавой стране. Удивляться не приходиться (ведь многие считают, что Дмитрий Киселев говорит правду, а украинские каналы "гонят бандеровскую пропаганду". Таких ватников у нас больше 25% населения( не хочу перегибать, но возможно и больше 30%)

Ну если в РФ их больше 75%(те, кто не считают Сталина палачом), то чему мы удивляемся...умных людей всегда мало, а независимых/смелых в сотни тысяч раз меньше(чем умных), как пример Иисус Христос.

Но не всё потеряно и у нас и в РФ. Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)





Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.