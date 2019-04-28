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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2753275427552756

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 99
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
22
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
32
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:17

  Ukrainian написав:ruvex
Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?
Самі в це вірите :lol:

майдан организовали украинские олигархи, а Европа проявила беспренципность и фактически поддержала государственый переворот в Украине...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:23

  Frant написав:Пора пану Зеленському і його молодій команді подумати про інститут негромадянства для тих, хто має два паспорти.

Латвія показала грамотний приклад, як це робиться.

Латвия далеко не лидер в ЕС, а в большинстве стран ЕС разрешено двойное гражданства, так что если наша цель действительно вступить в ЕС, то может быть стоит разрешить двойное граждансво как это принято в большинстве стран ЕС?...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:24

[quote="4657206:prodigy"][b]ЛАД[/b] 75% за Зе , из них 30 против По и 25% голосовали за человека не замаранного в политике, и около 20% (это те, кому надоела мова...они не любят Украину как свою Родину, они по прежнему ощущают себя частью большой страны СССР и мечтают, если не воссоединиться, то по крайней мере наладить отношение с бывшей метрополией) Этим "сторонникам (нет не русского мира)а т.н. Бело-голубого лагеря(восток и юг страны)по прежнему кажется, что они жили счастливо в той кровавой стране. Удивляться не приходиться (ведь многие считают, что Дмитрий Киселев говорит правду, а украинские каналы "гонят бандеровскую пропаганду". Таких ватников у нас больше 25% населения( не хочу перегибать, но возможно и больше 30%)
Ну если в РФ их больше 75%(те, кто не считают Сталина палачом), то чему мы удивляемся...умных людей всегда мало, а независимых/смелых в сотни тысяч раз меньше(чем умных), как пример Иисус Христос.
Но не всё потеряно и у нас и в РФ. Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)

[youtube]oo1WouI38rQ[/youtube][/quote]
Не берусь оценивать %, о которых Вы пишете и не думаю, что у нас больше 25% верят Диме Киселеву.
Во многом у Вас большая путаница.
75% россиян не говорят, что Сталин не был палачом. Такого нет. Другой разговор, что многие считают/верят, что цель оправдывает средства - "лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".
Второй момент - Вы забываете, что Союз существовал 70 с лишком лет в достаточно бурный период истории. Соответственно, и его история не однозначна. Союз 30-х, 50-х и 60-70-х довольно разные государства. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Поэтому большинство и вспоминает Союз неплохо. Для большей части народа Союз, вероятно, был лучше сегодняшнего бардака.
И последнее. Налаживать отношения с РФ нам рано или поздно, так или иначе придётся. Нельзя жить рядом (тем более, с огромным государством) и постоянно быть во враждебных отношениях. И не надо приводить в пример Израиль - если бы не арабские экстремисты, не желающие признавать даже право на существование Израиля, он бы давно согласился на мирные отношения. И он таки стремится к миру.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:26

  Cler написав:
  Frant написав:Пора пану Зеленському і його молодій команді подумати про інститут негромадянства для тих, хто має два паспорти.

Латвія показала грамотний приклад, як це робиться.

Латвия далеко не лидер в ЕС, а в большинстве стран ЕС разрешено двойное гражданства, так что если наша цель действительно вступить в ЕС, то может быть стоит разрешить двойное граждансво как это принято в большинстве стран ЕС?...

ФРГ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:29

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Во время какой императрицы "мова" была "державною в Москвi"?
Можно без притч, прямой ответ?


Наверно, во времена Александры Брячеславны, жены Александра Невского :mrgreen: Злые языки поговаривают, что де-факто рулила она )

Правда, мова - это с большой натяжкой будет. Тогда был древнерусский язык разных наречий, из которого позже оформились русский язык, українська и беларуская мови.

Да и самой Москве тогда едва исполнилось 100 лет...

В общем, очередная фантазия человека-мухи

Да и императрицей она не была. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:31

  prodigy написав:Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)


Дудь молодец - заполняет маленькую нишу, свободную от отборной про-российской пропаганды, отборной анти-российской пропагандой.

Правда, когда один пропагандист (Дудь) встречается с другим пропагандистом (Киселевым), первый выглядит слабовато. Так что есть еще куда расти - всем украинским "патриотам" стоит поддержать :mrgreen:

PS: качество фильма про Колыму на самом деле на высоте. А вот качество контента - по стопам художественных фантазий Солженицына...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:33

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Конечно, пуйло не всемогущий.

Брехня.
Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):
1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.
2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.
3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).
По відношенню до України:
4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.
5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.
6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).
Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.

Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал?

Для кремлеботів це звичайно так. Але для нормальних українців я спеціально написав:
Для 20 століття - так, "лапки вверх".
Для 21 століття - можна і треба боротись. Що успішно робив наш народ і влада Пороха в тому числі.
Спеціально для zРадио і інших кремлеботів:
Говорячи що Путін і його Росія слабкі(не могутні), ви зменшуєте подвиг нашого народу у боротьбі з агресором. А також зменшуєте роль і заслугу Порошенка.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:35

Re: Політичні дискусії

шарж Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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