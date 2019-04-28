майдан организовали украинские олигархи, а Европа проявила беспренципность и фактически поддержала государственый переворот в Украине...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:17
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:23
Латвия далеко не лидер в ЕС, а в большинстве стран ЕС разрешено двойное гражданства, так что если наша цель действительно вступить в ЕС, то может быть стоит разрешить двойное граждансво как это принято в большинстве стран ЕС?...
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:24
[quote="4657206:prodigy"][b]ЛАД[/b] 75% за Зе , из них 30 против По и 25% голосовали за человека не замаранного в политике, и около 20% (это те, кому надоела мова...они не любят Украину как свою Родину, они по прежнему ощущают себя частью большой страны СССР и мечтают, если не воссоединиться, то по крайней мере наладить отношение с бывшей метрополией) Этим "сторонникам (нет не русского мира)а т.н. Бело-голубого лагеря(восток и юг страны)по прежнему кажется, что они жили счастливо в той кровавой стране. Удивляться не приходиться (ведь многие считают, что Дмитрий Киселев говорит правду, а украинские каналы "гонят бандеровскую пропаганду". Таких ватников у нас больше 25% населения( не хочу перегибать, но возможно и больше 30%)
Ну если в РФ их больше 75%(те, кто не считают Сталина палачом), то чему мы удивляемся...умных людей всегда мало, а независимых/смелых в сотни тысяч раз меньше(чем умных), как пример Иисус Христос.
Но не всё потеряно и у нас и в РФ. Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)
[youtube]oo1WouI38rQ[/youtube][/quote]
Не берусь оценивать %, о которых Вы пишете и не думаю, что у нас больше 25% верят Диме Киселеву.
Во многом у Вас большая путаница.
75% россиян не говорят, что Сталин не был палачом. Такого нет. Другой разговор, что многие считают/верят, что цель оправдывает средства - "лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".
Второй момент - Вы забываете, что Союз существовал 70 с лишком лет в достаточно бурный период истории. Соответственно, и его история не однозначна. Союз 30-х, 50-х и 60-70-х довольно разные государства. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Поэтому большинство и вспоминает Союз неплохо. Для большей части народа Союз, вероятно, был лучше сегодняшнего бардака.
И последнее. Налаживать отношения с РФ нам рано или поздно, так или иначе придётся. Нельзя жить рядом (тем более, с огромным государством) и постоянно быть во враждебных отношениях. И не надо приводить в пример Израиль - если бы не арабские экстремисты, не желающие признавать даже право на существование Израиля, он бы давно согласился на мирные отношения. И он таки стремится к миру.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:26
ФРГ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:29
Да и императрицей она не была.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:31
Дудь молодец - заполняет маленькую нишу, свободную от отборной про-российской пропаганды, отборной анти-российской пропагандой.
Правда, когда один пропагандист (Дудь) встречается с другим пропагандистом (Киселевым), первый выглядит слабовато. Так что есть еще куда расти - всем украинским "патриотам" стоит поддержать
PS: качество фильма про Колыму на самом деле на высоте. А вот качество контента - по стопам художественных фантазий Солженицына...
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:33
Для кремлеботів це звичайно так. Але для нормальних українців я спеціально написав:
Для 20 століття - так, "лапки вверх".
Для 21 століття - можна і треба боротись. Що успішно робив наш народ і влада Пороха в тому числі.
Спеціально для zРадио і інших кремлеботів:
Говорячи що Путін і його Росія слабкі(не могутні), ви зменшуєте подвиг нашого народу у боротьбі з агресором. А також зменшуєте роль і заслугу Порошенка.
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