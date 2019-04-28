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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2753275427552756 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 99 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 22% 22 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 32 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 35 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 99 Додано: Пон 29 кві, 2019 17:17 Ukrainian написав: ruvex

Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?

Самі в це вірите Європа замутила майдан щоб незаконно вирубувати та вивозити украінський ліс?Самі в це вірите

майдан организовали украинские олигархи, а Европа проявила беспренципность и фактически поддержала государственый переворот в Украине... майдан организовали украинские олигархи, а Европа проявила беспренципность и фактически поддержала государственый переворот в Украине... Cler

Повідомлень: 2752 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 741 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:23 Frant написав: Пора пану Зеленському і його молодій команді подумати про інститут негромадянства для тих, хто має два паспорти.



Латвія показала грамотний приклад, як це робиться. Пора пану Зеленському і його молодій команді подумати про інститут негромадянства для тих, хто має два паспорти.Латвія показала грамотний приклад, як це робиться.

Латвия далеко не лидер в ЕС, а в большинстве стран ЕС разрешено двойное гражданства, так что если наша цель действительно вступить в ЕС, то может быть стоит разрешить двойное граждансво как это принято в большинстве стран ЕС?... Латвия далеко не лидер в ЕС, а в большинстве стран ЕС разрешено двойное гражданства, так что если наша цель действительно вступить в ЕС, то может быть стоит разрешить двойное граждансво как это принято в большинстве стран ЕС?... Cler

Повідомлень: 2752 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:24 [quote="4657206:prodigy"][b]ЛАД[/b] 75% за Зе , из них 30 против По и 25% голосовали за человека не замаранного в политике, и около 20% (это те, кому надоела мова...они не любят Украину как свою Родину, они по прежнему ощущают себя частью большой страны СССР и мечтают, если не воссоединиться, то по крайней мере наладить отношение с бывшей метрополией) Этим "сторонникам (нет не русского мира)а т.н. Бело-голубого лагеря(восток и юг страны)по прежнему кажется, что они жили счастливо в той кровавой стране. Удивляться не приходиться (ведь многие считают, что Дмитрий Киселев говорит правду, а украинские каналы "гонят бандеровскую пропаганду". Таких ватников у нас больше 25% населения( не хочу перегибать, но возможно и больше 30%)

Ну если в РФ их больше 75%(те, кто не считают Сталина палачом), то чему мы удивляемся...умных людей всегда мало, а независимых/смелых в сотни тысяч раз меньше(чем умных), как пример Иисус Христос.

Но не всё потеряно и у нас и в РФ. Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)



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Не берусь оценивать %, о которых Вы пишете и не думаю, что у нас больше 25% верят Диме Киселеву.

Во многом у Вас большая путаница.

75% россиян не говорят, что Сталин не был палачом. Такого нет. Другой разговор, что многие считают/верят, что цель оправдывает средства - "лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".

Второй момент - Вы забываете, что Союз существовал 70 с лишком лет в достаточно бурный период истории. Соответственно, и его история не однозначна. Союз 30-х, 50-х и 60-70-х довольно разные государства. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Поэтому большинство и вспоминает Союз неплохо. Для большей части народа Союз, вероятно, был лучше сегодняшнего бардака.

И последнее. Налаживать отношения с РФ нам рано или поздно, так или иначе придётся. Нельзя жить рядом (тем более, с огромным государством) и постоянно быть во враждебных отношениях. И не надо приводить в пример Израиль - если бы не арабские экстремисты, не желающие признавать даже право на существование Израиля, он бы давно согласился на мирные отношения. И он таки стремится к миру.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4205 раз. Подякували: 3848 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:26 Cler написав: Frant написав: Пора пану Зеленському і його молодій команді подумати про інститут негромадянства для тих, хто має два паспорти.



Латвія показала грамотний приклад, як це робиться. Пора пану Зеленському і його молодій команді подумати про інститут негромадянства для тих, хто має два паспорти.Латвія показала грамотний приклад, як це робиться.

Латвия далеко не лидер в ЕС, а в большинстве стран ЕС разрешено двойное гражданства, так что если наша цель действительно вступить в ЕС, то может быть стоит разрешить двойное граждансво как это принято в большинстве стран ЕС?... Латвия далеко не лидер в ЕС, а в большинстве стран ЕС разрешено двойное гражданства, так что если наша цель действительно вступить в ЕС, то может быть стоит разрешить двойное граждансво как это принято в большинстве стран ЕС?...

ФРГ? ФРГ? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15362 З нами з: 09.03.14 Подякував: 923 раз. Подякували: 914 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:29 zРадио написав: ЛАД написав: Во время какой императрицы "мова" была "державною в Москвi"?

Можно без притч, прямой ответ? Во время какой императрицы "мова" была "державною в Москвi"?Можно без притч, прямой ответ?



Наверно, во времена Александры Брячеславны, жены Александра Невского Злые языки поговаривают, что де-факто рулила она )



Правда, мова - это с большой натяжкой будет. Тогда был древнерусский язык разных наречий, из которого позже оформились русский язык, українська и беларуская мови.



Да и самой Москве тогда едва исполнилось 100 лет...



В общем, очередная фантазия человека-мухи Наверно, во времена Александры Брячеславны, жены Александра НевскогоЗлые языки поговаривают, что де-факто рулила она )Правда, мова - это с большой натяжкой будет. Тогда был древнерусский язык разных наречий, из которого позже оформились русский язык, українська и беларуская мови.Да и самой Москве тогда едва исполнилось 100 лет...В общем, очередная фантазия человека-мухи

Да и императрицей она не была. Да и императрицей она не была.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4205 раз. Подякували: 3848 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:31 prodigy написав: Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)

Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)



Дудь молодец - заполняет маленькую нишу, свободную от отборной про-российской пропаганды, отборной анти-российской пропагандой.



Правда, когда один пропагандист (Дудь) встречается с другим пропагандистом (Киселевым), первый выглядит слабовато. Так что есть еще куда расти - всем украинским "патриотам" стоит поддержать



PS: качество фильма про Колыму на самом деле на высоте. А вот качество контента - по стопам художественных фантазий Солженицына... Дудь молодец - заполняет маленькую нишу, свободную от отборной про-российской пропаганды, отборной анти-российской пропагандой.Правда, когда один пропагандист (Дудь) встречается с другим пропагандистом (Киселевым), первый выглядит слабовато. Так что есть еще куда расти - всем украинским "патриотам" стоит поддержатьPS: качество фильма про Колыму на самом деле на высоте. А вот качество контента - по стопам художественных фантазий Солженицына... zРадио

Повідомлень: 2119 З нами з: 02.05.18 Подякував: 710 раз. Подякували: 1645 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:33 ЛАД написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Конечно, пуйло не всемогущий. Конечно, пуйло не всемогущий.

Брехня.

Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):

1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.

2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.

3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).

По відношенню до України:

4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.

5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.

6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).

Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20. Брехня.Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).По відношенню до України:4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.

Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал? Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал?

Для кремлеботів це звичайно так. Але для нормальних українців я спеціально написав:

Для 20 століття - так, "лапки вверх".

Для 21 століття - можна і треба боротись. Що успішно робив наш народ і влада Пороха в тому числі.

Спеціально для zРадио і інших кремлеботів:

Говорячи що Путін і його Росія слабкі(не могутні), ви зменшуєте подвиг нашого народу у боротьбі з агресором. А також зменшуєте роль і заслугу Порошенка. Для кремлеботів це звичайно так. Але для нормальних українців я спеціально написав:Для 20 століття - так, "лапки вверх".Для 21 століття - можна і треба боротись. Що успішно робив наш народ і влада Пороха в тому числі.Спеціально дляі інших кремлеботів:Говорячи що Путін і його Росія слабкі(не могутні), ви зменшуєте подвиг нашого народу у боротьбі з агресором. А також зменшуєте роль і заслугу Порошенка. andrijk777

Повідомлень: 1300 З нами з: 11.11.14 Подякував: 152 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2753275427552756 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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