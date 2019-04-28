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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2755275627572758> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 99 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 22% 22 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 32 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 35 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 99 Додано: Пон 29 кві, 2019 17:44 flyman написав: Cler написав: Frant написав: Пора пану Зеленському і його молодій команді подумати про інститут негромадянства для тих, хто має два паспорти.



Латвія показала грамотний приклад, як це робиться. Пора пану Зеленському і його молодій команді подумати про інститут негромадянства для тих, хто має два паспорти.Латвія показала грамотний приклад, як це робиться.

Латвия далеко не лидер в ЕС, а в большинстве стран ЕС разрешено двойное гражданства, так что если наша цель действительно вступить в ЕС, то может быть стоит разрешить двойное граждансво как это принято в большинстве стран ЕС?... Латвия далеко не лидер в ЕС, а в большинстве стран ЕС разрешено двойное гражданства, так что если наша цель действительно вступить в ЕС, то может быть стоит разрешить двойное граждансво как это принято в большинстве стран ЕС?...

ФРГ? ФРГ?

ФРГ конечно страна большая, но это менее 20% населения ЕС... двойное гражданство разрешено в Италии, Испании, Греции, Португалии, Франции, Бельгии, Швеции, финляндии, Чехии и некоторых других странах ЕС... ФРГ конечно страна большая, но это менее 20% населения ЕС... двойное гражданство разрешено в Италии, Испании, Греции, Португалии, Франции, Бельгии, Швеции, финляндии, Чехии и некоторых других странах ЕС... Cler

Повідомлень: 2754 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:47 detroytred написав: Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г Далі, не залежно від того до якого табору належить писака це написавший - можна вже не читати....

1989

1 Черги за товарами повсякденного користування

2 Пусті полиці магазинів

3 В багатьох регіонах товари по талонам

4 Забезпеченість житлом на особу на 30% менша

5 Забезпеченість авто на особу на 50% менша

6 За використання валюти - тюрма

7 Тотальний дефіцит електроніки(телевізори-магнітофони) , взуття і одягу

8 Тотальний дефіцить сигарет та пральних засобів

9 За кордон - тільки для обраних , або в складі військових формувань (Афганістан,ГСВГ ,...)



Звідси висновок

Старі пердуни які зіпсували життя собі боротьбою за побудову комунізму і соціалізму , пробують підсунути тим кого в 1989 році ще не було -зіпсовану цукерку , але при цьому замотану в нову пропаганду....



Молодь - у Вас просте запитання до старпєрів...

Якщо в 1989 році все було так добре - то чому і 1990 році СРСР розвалився? Далі, не залежно від того до якого табору належить писака це написавший - можна вже не читати....19891 Черги за товарами повсякденного користування2 Пусті полиці магазинів3 В багатьох регіонах товари по талонам4 Забезпеченість житлом на особу на 30% менша5 Забезпеченість авто на особу на 50% менша6 За використання валюти - тюрма7 Тотальний дефіцит електроніки(телевізори-магнітофони) , взуття і одягу8 Тотальний дефіцить сигарет та пральних засобів9 За кордон - тільки для обраних , або в складі військових формувань (Афганістан,ГСВГ ,...)Звідси висновокСтарі пердуни які зіпсували життя собі боротьбою за побудову комунізму і соціалізму , пробують підсунути тим кого в 1989 році ще не було -зіпсовану цукерку , але при цьому замотану в нову пропаганду....Молодь - у Вас просте запитання до старпєрів...Якщо в 1989 році все було так добре - то чому і 1990 році СРСР розвалився? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20798 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2087 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:47 zРадио написав: prodigy написав: Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)

Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)

Дудь молодец - заполняет маленькую нишу, свободную от отборной про-российской пропаганды, отборной анти-российской пропагандой.



Правда, когда один пропагандист (Дудь) встречается с другим пропагандистом (Киселевым), первый выглядит слабовато. Так что есть еще куда расти - всем украинским "патриотам" стоит поддержать



PS: качество фильма про Колыму на самом деле на высоте. А вот качество контента - по стопам художественных фантазий Солженицына... Дудь молодец - заполняет маленькую нишу, свободную от отборной про-российской пропаганды, отборной анти-российской пропагандой.Правда, когда один пропагандист (Дудь) встречается с другим пропагандистом (Киселевым), первый выглядит слабовато. Так что есть еще куда расти - всем украинским "патриотам" стоит поддержатьPS: качество фильма про Колыму на самом деле на высоте. А вот качество контента - по стопам художественных фантазий Солженицына...

мне он тоже нравился до того момента как я поссмотрела его интервью с гордоном, после чего я его перестала смотреть... мне он тоже нравился до того момента как я поссмотрела его интервью с гордоном, после чего я его перестала смотреть... Cler

Повідомлень: 2754 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:53 andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: -------------------------

zРадио

Конечно, пуйло не всемогущий.

-------------------------

Брехня.

Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):

1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.

2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.

3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).

По відношенню до України:

4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.

5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.

6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).

Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20. -------------------------Конечно, пуйло не всемогущий.-------------------------Брехня.Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).По відношенню до України:4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.

Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал? Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал?

Для кремлеботів це звичайно так. Але для нормальних українців я спеціально написав:

Для 20 століття - так, "лапки вверх".

Для 21 століття - можна і треба боротись. Що успішно робив наш народ і влада Пороха в тому числі. Для кремлеботів це звичайно так. Але для нормальних українців я спеціально написав:Для 20 століття - так, "лапки вверх".Для 21 століття - можна і треба боротись. Що успішно робив наш народ і влада Пороха в тому числі.

Неубедительно. Из Ваших 6 пунктов возможность и реальность борьбы не видна.



Спеціально для zРадио і інших кремлеботів:

Говорячи що Путін і його Росія слабкі(не могутні), ви зменшуєте подвиг нашого народу у боротьбі з агресором. А також зменшуєте роль і заслугу Порошенка.

А где Вы прочитали о слабости России?

Хоть одну ссылку можно, а то я что-то такого не видел?

Или бла-бла-бла? Неубедительно. Из Ваших 6 пунктов возможность и реальность борьбы не видна.А где Вы прочитали о слабости России?Хоть одну ссылку можно, а то я что-то такого не видел?Или бла-бла-бла?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12947 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4205 раз. Подякували: 3848 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:54 Удалил. Повтор. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 кві, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12947 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4205 раз. Подякували: 3848 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 17:59 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....

Тому ще раз

Молодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився? Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....Тому ще разМолодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20798 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2087 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 18:03 1989 - это уже период развала Союза.

А в каком-нибудь 1960-70-80-м полки можно было наполнить очень легко (как делают сейчас) - поднять, к примеру, цены на мясо с 2 руб. до 10 руб. за кило. Или/и поднять ЖКХ с 10-15 руб. за одинарку до 40-50 руб.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12947 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4205 раз. Подякували: 3848 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 18:10 budivelnik написав: ЛАД написав: Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....

Тому ще раз

Молодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився? Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....Тому ще разМолодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився?

Простите, для понимания ситуации можно нескромный вопрос, сколько Вам лет? Простите, для понимания ситуации можно нескромный вопрос, сколько Вам лет?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12947 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4205 раз. Подякували: 3848 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 18:13 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....

Тому ще раз

Молодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився? Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....Тому ще разМолодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився? Простите, для понимания ситуации можно нескромный вопрос, сколько Вам лет? Простите, для понимания ситуации можно нескромный вопрос, сколько Вам лет? 1 Пошукайте на відеосторінках форума, я там і в фас і в профіль

2 Моєму старшому -31

Моїй молодшій - 12



блєсніть ерудицією - порахуйте... 1 Пошукайте на відеосторінках форума, я там і в фас і в профіль2 Моєму старшому -31Моїй молодшій - 12блєсніть ерудицією - порахуйте... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20798 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2087 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 18:25 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав: ...................

Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....

Тому ще раз

Молодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився? ...................Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....Тому ще разМолодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився? Простите, для понимания ситуации можно нескромный вопрос, сколько Вам лет? Простите, для понимания ситуации можно нескромный вопрос, сколько Вам лет? 1 Пошукайте на відеосторінках форума, я там і в фас і в профіль

2 Моєму старшому -31

Моїй молодшій - 12



блєсніть ерудицією - порахуйте... 1 Пошукайте на відеосторінках форума, я там і в фас і в профіль2 Моєму старшому -31Моїй молодшій - 12блєсніть ерудицією - порахуйте...

А попроще нельзя?

При таких исходных Вам может быть и 50 (и даже меньше ), и 80 (больше вряд ли).

Моя эрудиция не включает знание Вашего возраста.

Не считаю наш с Вами возраст настолько важным для истории и культуры. А попроще нельзя?При таких исходных Вам может быть и 50 (и даже меньше), и 80 (больше вряд ли).Моя эрудиция не включает знание Вашего возраста.Не считаю наш с Вами возраст настолько важным для истории и культуры.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12947 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4205 раз. Подякували: 3848 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2755275627572758> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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