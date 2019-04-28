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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:44
flyman написав: Cler написав: Frant написав:
Пора пану Зеленському і його молодій команді подумати про інститут негромадянства для тих, хто має два паспорти.
Латвія показала грамотний приклад, як це робиться.
Латвия далеко не лидер в ЕС, а в большинстве стран ЕС разрешено двойное гражданства, так что если наша цель действительно вступить в ЕС, то может быть стоит разрешить двойное граждансво как это принято в большинстве стран ЕС?...
ФРГ?
ФРГ конечно страна большая, но это менее 20% населения ЕС... двойное гражданство разрешено в Италии, Испании, Греции, Португалии, Франции, Бельгии, Швеции, финляндии, Чехии и некоторых других странах ЕС...
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Cler
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:47
detroytred написав:
Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г
Далі, не залежно від того до якого табору належить писака це написавший - можна вже не читати....
1989
1 Черги за товарами повсякденного користування
2 Пусті полиці магазинів
3 В багатьох регіонах товари по талонам
4 Забезпеченість житлом на особу на 30% менша
5 Забезпеченість авто на особу на 50% менша
6 За використання валюти - тюрма
7 Тотальний дефіцит електроніки(телевізори-магнітофони) , взуття і одягу
8 Тотальний дефіцить сигарет та пральних засобів
9 За кордон - тільки для обраних , або в складі військових формувань (Афганістан,ГСВГ ,...)
Звідси висновок
Старі пердуни які зіпсували життя собі боротьбою за побудову комунізму і соціалізму , пробують підсунути тим кого в 1989 році ще не було -зіпсовану цукерку , але при цьому замотану в нову пропаганду....
Молодь - у Вас просте запитання до старпєрів...
Якщо в 1989 році все було так добре - то чому і 1990 році СРСР розвалився?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:47
zРадио написав: prodigy написав:
Юрий Дудь дорос до мужских поступков и снял фильм о Колыме...настоятельно всем рекомендую (этот фильм надо показывать по центральным каналам и включить в школьную программу (и не только РФ)
Дудь молодец - заполняет маленькую нишу, свободную от отборной про-российской пропаганды, отборной анти-российской пропагандой.
Правда, когда один пропагандист (Дудь) встречается с другим пропагандистом (Киселевым), первый выглядит слабовато. Так что есть еще куда расти - всем украинским "патриотам" стоит поддержать
PS: качество фильма про Колыму на самом деле на высоте. А вот качество контента - по стопам художественных фантазий Солженицына...
мне он тоже нравился до того момента как я поссмотрела его интервью с гордоном, после чего я его перестала смотреть...
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:53
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
-------------------------zРадио
Конечно, пуйло не всемогущий.
-------------------------
Брехня.
Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):
1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.
2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.
3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).
По відношенню до України:
4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.
5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.
6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).
Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.
Вывод из Вашего поста - тягаться с Путиным невозможно, надо поднять лапки, стать на колени и молиться, чтобы он нас не трогал?
Для кремлеботів це звичайно так. Але для нормальних українців я спеціально написав:
Для 20 століття - так, "лапки вверх".
Для 21 століття - можна і треба боротись. Що успішно робив наш народ і влада Пороха в тому числі.
Неубедительно. Из Ваших 6 пунктов возможность и реальность борьбы не видна.
Спеціально для zРадио і інших кремлеботів:
Говорячи що Путін і його Росія слабкі(не могутні), ви зменшуєте подвиг нашого народу у боротьбі з агресором. А також зменшуєте роль і заслугу Порошенка.
А где Вы прочитали о слабости России?
Хоть одну ссылку можно, а то я что-то такого не видел?
Или бла-бла-бла?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:54
Удалил. Повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 29 кві, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:59
ЛАД написав:
Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше.
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....
Тому ще раз
Молодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:03
1989 - это уже период развала Союза.
А в каком-нибудь 1960-70-80-м полки можно было наполнить очень легко (как делают сейчас) - поднять, к примеру, цены на мясо с 2 руб. до 10 руб. за кило. Или/и поднять ЖКХ с 10-15 руб. за одинарку до 40-50 руб.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:10
budivelnik написав: ЛАД написав:
Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше.
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....
Тому ще раз
Молодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився?
Простите, для понимания ситуации можно нескромный вопрос, сколько Вам лет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:13
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше.
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....
Тому ще раз
Молодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився?
Простите, для понимания ситуации можно нескромный вопрос, сколько Вам лет?
1 Пошукайте на відеосторінках форума, я там і в фас і в профіль
2 Моєму старшому -31
Моїй молодшій - 12
блєсніть ерудицією - порахуйте...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:25
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
...................
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....
Тому ще раз
Молодь - запитайте в тих трухлявих пнів які топлять за СРСР - чого сесресере - розвалився?
Простите, для понимания ситуации можно нескромный вопрос, сколько Вам лет?
1 Пошукайте на відеосторінках форума, я там і в фас і в профіль
2 Моєму старшому -31
Моїй молодшій - 12
блєсніть ерудицією - порахуйте...
А попроще нельзя?
При таких исходных Вам может быть и 50 (и даже меньше
), и 80 (больше вряд ли).
Моя эрудиция не включает знание Вашего возраста.
Не считаю наш с Вами возраст настолько важным для истории и культуры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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