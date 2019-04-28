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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 18:58
Долярчик написав:
... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів?
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас!
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:00
freeze написав: flyman написав:
Так що там Зе? За що вiн, я досi не пойму, що то за кiт в мiшку.
За что - это можно понять только по делам, а не по словам, Порошенко столько наобещал в предвыборную компанию 2014 года с нулевым выхлопам по делам.
Нет смысла слушать слова.
Подождем, когда человек приступит к исполнению служебных обязанностей.
"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:04
pesikot написав:
"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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