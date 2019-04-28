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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2755275627572758

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 99
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
22
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
32
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:58

  Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? :wink:
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! :evil:
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)

Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:00

  freeze написав:
  flyman написав:Так що там Зе? За що вiн, я досi не пойму, що то за кiт в мiшку.


За что - это можно понять только по делам, а не по словам, Порошенко столько наобещал в предвыборную компанию 2014 года с нулевым выхлопам по делам.
Нет смысла слушать слова.
Подождем, когда человек приступит к исполнению служебных обязанностей.

"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:04

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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