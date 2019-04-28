RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2756275727582759>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 99
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
22
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
32
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:58

  Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? :wink:
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! :evil:
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)

Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 31.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:00

  freeze написав:
  flyman написав:Так що там Зе? За що вiн, я досi не пойму, що то за кiт в мiшку.


За что - это можно понять только по делам, а не по словам, Порошенко столько наобещал в предвыборную компанию 2014 года с нулевым выхлопам по делам.
Нет смысла слушать слова.
Подождем, когда человек приступит к исполнению служебных обязанностей.

"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 31.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:04

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2506
З нами з: 03.12.14
Подякував: 308 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:06

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.


Готовы чем то материальным ответить за свои утверждения, или просто безответственно вкидываете зрадофилию на вентилятор ?
Востаннє редагувалось freeze в Пон 29 кві, 2019 19:36, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 11334
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3537 раз.
Подякували: 5161 раз.
 
Профіль
18
2
3
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:21

  pesikot написав:
  Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? :wink:
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! :evil:
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)

Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк

який же це фейк ? це правда сховище відкрили, правда без особливого розголосу . Сховище Є ! які там відходи і звідки - ніхто знати і проконтролювати не може . При збереженні всіх сучасних норм нічого поганого в цьому не бачу .
Насправді мало би бути так https://habr.com/ru/post/405609/
і як не дивно в Європі є місце . Але на жаль у нас скоріш за все на відкритій площадці.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 863
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:26

Re: Політичні дискусії

Ну что, отошли от празднования Пасхи ? Судя по постам, многие ещё сильно празднуют. Обижаются, становятся в третью позицию "я уйду с этого форума, дискуссия не такая". Но продолжают писать на форуме. Ну то таке.
Обсудим нашу Верховну Раду. А точнее, её предполагаемый роспуск.
Почему команда Зеленского так торопится распустить Верховную Раду ? Я подчеркиваю, команда Зеленского, а не сам Зеленский. Ибо говорит команда за него, а он, если и говорит, то повторяет за командой.
Всё дело во времени. До 27 октября 2019, когда предполагаются выборы в Верховную Раду, Зеленский гарантировано обделается. Это понимает его команда, они знают с каким материалом имеют дело, они иллюзий не питают.
Зеленского почти скрывали во время президентской гонки, уютные интервью не в счёт. Стадион, как место "дебатов", тоже не в счёт. Шоу было, "дебатов" нет.
Зеленского скрывают сейчас, типа, в Турции на отдыхе. Когда он станет Президентом, то скрывать его будет уже сложнее. Вариант "работает с документами" может пройти, но маловероятно. Поэтому, придётся выпускать его на публику. И вот тут дьявол кроется в мелочах. Как шоумен, он конечно хорош. А как Президент ... эээ, ведь обязательно ляпнет чего-нибудь не по сценарию.
Кстати, если на посту Президента он будет вести себя, как шоумен, тоже будет большой минус Зеленскому.
Именно, поэтому хотят распустить Верховну Раду побыстрее и назначить новые выборы, чтобы не успел проявится негатив Зеленского.
А если это удастся, то свести полномочия Зеленского, как Президента, до нуля. Но не так, как думают, ЗЕ!филы. Пример уже был, как с мером Черновецким на втором его сроке. Кому интересно, гуглите.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 31.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:32

  freeze написав:
pesikot написав:"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.


Готовы чем то материальным ответить за свои утверждения, или просто безответветственно вкидываете зрадофилию на вентилятор ?

За материальным - к Трибеке или к Хомякоиду.
Я после Хомякоида писал, что в эти игры не играю. Если вы хотите, то делайте вашу ставку, что Зеленский будет что-то делать. Если будет он что-то делать, то перечислите ставку в любой детский дом. Предоставите скан платёжки.
Если не будет он ничего делать, то ничего не будете перечислять.
В любом варианте, у вас выигрыш. Согласны ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 31.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:39

  pesikot написав:
  freeze написав:
pesikot написав:"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.


Готовы чем то материальным ответить за свои утверждения, или просто безответветственно вкидываете зрадофилию на вентилятор ?

За материальным - к Трибеке или к Хомякоиду.
Я после Хомякоида писал, что в эти игры не играю. Если вы хотите, то делайте вашу ставку, что Зеленский будет что-то делать. Если будет он что-то делать, то перечислите ставку в любой детский дом. Предоставите скан платёжки.
Если не будет он ничего делать, то ничего не будете перечислять.
В любом варианте, у вас выигрыш. Согласны ?



Это и будет весь Зеленский.
Зеленский гарантировано обделается.
обязательно ляпнет


Вы безапелляционно забрасываете на вентилятор, и отказываетесь отвечать за свои утверждения.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 29 кві, 2019 19:49, всього редагувалось 2 разів.
freeze
4
 
Повідомлень: 11334
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3537 раз.
Подякували: 5161 раз.
 
Профіль
18
2
3
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:41

  pesikot написав:
  Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? :wink:
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! :evil:
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)

Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк


Цьому фейку навіть не 20, а вже 30+ років!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19710
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:43

  yama написав:
  pesikot написав:
  Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? :wink:
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! :evil:
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)

Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк

який же це фейк ? це правда сховище відкрили, правда без особливого розголосу . Сховище Є ! які там відходи і звідки - ніхто знати і проконтролювати не може . При збереженні всіх сучасних норм нічого поганого в цьому не бачу .
Насправді мало би бути так https://habr.com/ru/post/405609/
і як не дивно в Європі є місце . Але на жаль у нас скоріш за все на відкритій площадці.


Ще один спеціаліст-фізик-ядрьонщик, знавець відходів.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 29 кві, 2019 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19710
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2756275727582759>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.