Додано: Пон 29 кві, 2019 19:26

Ну что, отошли от празднования Пасхи ? Судя по постам, многие ещё сильно празднуют. Обижаются, становятся в третью позицию "я уйду с этого форума, дискуссия не такая". Но продолжают писать на форуме. Ну то таке.

Обсудим нашу Верховну Раду. А точнее, её предполагаемый роспуск.

Почему команда Зеленского так торопится распустить Верховную Раду ? Я подчеркиваю, команда Зеленского, а не сам Зеленский. Ибо говорит команда за него, а он, если и говорит, то повторяет за командой.

Всё дело во времени. До 27 октября 2019, когда предполагаются выборы в Верховную Раду, Зеленский гарантировано обделается. Это понимает его команда, они знают с каким материалом имеют дело, они иллюзий не питают.

Зеленского почти скрывали во время президентской гонки, уютные интервью не в счёт. Стадион, как место "дебатов", тоже не в счёт. Шоу было, "дебатов" нет.

Зеленского скрывают сейчас, типа, в Турции на отдыхе. Когда он станет Президентом, то скрывать его будет уже сложнее. Вариант "работает с документами" может пройти, но маловероятно. Поэтому, придётся выпускать его на публику. И вот тут дьявол кроется в мелочах. Как шоумен, он конечно хорош. А как Президент ... эээ, ведь обязательно ляпнет чего-нибудь не по сценарию.

Кстати, если на посту Президента он будет вести себя, как шоумен, тоже будет большой минус Зеленскому.

Именно, поэтому хотят распустить Верховну Раду побыстрее и назначить новые выборы, чтобы не успел проявится негатив Зеленского.

А если это удастся, то свести полномочия Зеленского, как Президента, до нуля. Но не так, как думают, ЗЕ!филы. Пример уже был, как с мером Черновецким на втором его сроке. Кому интересно, гуглите.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский