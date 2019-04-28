Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? - ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! ... звичайно, що це в широкі маси не розголошують..... (але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк
flyman написав:Так що там Зе? За що вiн, я досi не пойму, що то за кiт в мiшку.
За что - это можно понять только по делам, а не по словам, Порошенко столько наобещал в предвыборную компанию 2014 года с нулевым выхлопам по делам. Нет смысла слушать слова. Подождем, когда человек приступит к исполнению служебных обязанностей.
"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.
Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? - ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! ... звичайно, що це в широкі маси не розголошують..... (але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк
який же це фейк ? це правда сховище відкрили, правда без особливого розголосу . Сховище Є ! які там відходи і звідки - ніхто знати і проконтролювати не може . При збереженні всіх сучасних норм нічого поганого в цьому не бачу . Насправді мало би бути так https://habr.com/ru/post/405609/ і як не дивно в Європі є місце . Але на жаль у нас скоріш за все на відкритій площадці.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Ну что, отошли от празднования Пасхи ? Судя по постам, многие ещё сильно празднуют. Обижаются, становятся в третью позицию "я уйду с этого форума, дискуссия не такая". Но продолжают писать на форуме. Ну то таке. Обсудим нашу Верховну Раду. А точнее, её предполагаемый роспуск. Почему команда Зеленского так торопится распустить Верховную Раду ? Я подчеркиваю, команда Зеленского, а не сам Зеленский. Ибо говорит команда за него, а он, если и говорит, то повторяет за командой. Всё дело во времени. До 27 октября 2019, когда предполагаются выборы в Верховную Раду, Зеленский гарантировано обделается. Это понимает его команда, они знают с каким материалом имеют дело, они иллюзий не питают. Зеленского почти скрывали во время президентской гонки, уютные интервью не в счёт. Стадион, как место "дебатов", тоже не в счёт. Шоу было, "дебатов" нет. Зеленского скрывают сейчас, типа, в Турции на отдыхе. Когда он станет Президентом, то скрывать его будет уже сложнее. Вариант "работает с документами" может пройти, но маловероятно. Поэтому, придётся выпускать его на публику. И вот тут дьявол кроется в мелочах. Как шоумен, он конечно хорош. А как Президент ... эээ, ведь обязательно ляпнет чего-нибудь не по сценарию. Кстати, если на посту Президента он будет вести себя, как шоумен, тоже будет большой минус Зеленскому. Именно, поэтому хотят распустить Верховну Раду побыстрее и назначить новые выборы, чтобы не успел проявится негатив Зеленского. А если это удастся, то свести полномочия Зеленского, как Президента, до нуля. Но не так, как думают, ЗЕ!филы. Пример уже был, как с мером Черновецким на втором его сроке. Кому интересно, гуглите.
pesikot написав:"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.
Готовы чем то материальным ответить за свои утверждения, или просто безответветственно вкидываете зрадофилию на вентилятор ?
За материальным - к Трибеке или к Хомякоиду. Я после Хомякоида писал, что в эти игры не играю. Если вы хотите, то делайте вашу ставку, что Зеленский будет что-то делать. Если будет он что-то делать, то перечислите ставку в любой детский дом. Предоставите скан платёжки. Если не будет он ничего делать, то ничего не будете перечислять. В любом варианте, у вас выигрыш. Согласны ?
pesikot написав:"Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать" Это и будет весь Зеленский.
Готовы чем то материальным ответить за свои утверждения, или просто безответветственно вкидываете зрадофилию на вентилятор ?
За материальным - к Трибеке или к Хомякоиду. Я после Хомякоида писал, что в эти игры не играю. Если вы хотите, то делайте вашу ставку, что Зеленский будет что-то делать. Если будет он что-то делать, то перечислите ставку в любой детский дом. Предоставите скан платёжки. Если не будет он ничего делать, то ничего не будете перечислять. В любом варианте, у вас выигрыш. Согласны ?
Это и будет весь Зеленский. Зеленский гарантировано обделается. обязательно ляпнет
Вы безапелляционно забрасываете на вентилятор, и отказываетесь отвечать за свои утверждения.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 29 кві, 2019 19:49, всього редагувалось 2 разів.
Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? - ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! ... звичайно, що це в широкі маси не розголошують..... (але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк
Цьому фейку навіть не 20, а вже 30+ років!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? - ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! ... звичайно, що це в широкі маси не розголошують..... (але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк
який же це фейк ? це правда сховище відкрили, правда без особливого розголосу . Сховище Є ! які там відходи і звідки - ніхто знати і проконтролювати не може . При збереженні всіх сучасних норм нічого поганого в цьому не бачу . Насправді мало би бути так https://habr.com/ru/post/405609/ і як не дивно в Європі є місце . Але на жаль у нас скоріш за все на відкритій площадці.
Ще один спеціаліст-фізик-ядрьонщик, знавець відходів.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 29 кві, 2019 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців