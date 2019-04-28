Додано: Пон 29 кві, 2019 20:02

Любителям руського міра, "знавцям газових контрактів" про реверсні закупки газу в країні Бензоколонці"Да, в цене газа, который закупает Нафтогаз в Европе, есть стоимость транзита по территории Украины. Но прелесть в том, что за этот транзит платят самому Нафтогазу. А значит никто ничего не переплачивает. И это математически равно ситуации, если бы мы тот же газ покупали на российской границе. Только с той разницей, что мы покупаем его теперь гораздо дешевое и не у Росії.Ключевое достижение реверса, каким бы виртуальным он не казался, заключается в том, что Украина получила независимость от Газпрома и Москвы. Энергетическую независимость. Критически важно это было в тот момент, когда мы пошли судиться в Стокгольм, дабы исправить безумный контракт Тимошенко-Путина."_______Ще одна сумна новина для ватанів.Вони ж знавці латишських законів і конституції. Скажуть, що це незаконно?"В Латвии фактически попали под запрет русские школы — то есть, теперь единственным языком обучения даже в русских школах станет латышский. Это полная дерусификация латышской системы образования — русского языка не останется не только в школах, но также и во всех ВУЗах и колледжах в Латвии.нынешнее тотальное вытеснение русского языка их всех сфер жизни в Латвии — это как раз ответ на русификацию XIX-начала XX века, а также на современную путинскую агрессию на Донбассе. "