Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Это и будет весь Зеленский. Зеленский гарантировано обделается. обязательно ляпнет
Вы безапелляционно забрасываете на вентилятор, и отказываетесь отвечать за свои утверждения.
Вы два моих поста свели в один. Вы уже манипулируете. Я вам предложил однозначно выигрышный вариант для вас. Вы отказались. Вы не хотите помочь детскому дому, если Зеленский будет делать именно то, что говорит. Ну что же. Вы сами признали своё поражение.
Любителям руського міра, "знавцям газових контрактів" про реверсні закупки газу в країні Бензоколонці
"Да, в цене газа, который закупает Нафтогаз в Европе, есть стоимость транзита по территории Украины. Но прелесть в том, что за этот транзит платят самому Нафтогазу. А значит никто ничего не переплачивает. И это математически равно ситуации, если бы мы тот же газ покупали на российской границе. Только с той разницей, что мы покупаем его теперь гораздо дешевое и не у Росії.
Ключевое достижение реверса, каким бы виртуальным он не казался, заключается в том, что Украина получила независимость от Газпрома и Москвы. Энергетическую независимость. Критически важно это было в тот момент, когда мы пошли судиться в Стокгольм, дабы исправить безумный контракт Тимошенко-Путина."
_______ Ще одна сумна новина для ватанів. Вони ж знавці латишських законів і конституції. Скажуть, що це незаконно?
"В Латвии фактически попали под запрет русские школы — то есть, теперь единственным языком обучения даже в русских школах станет латышский. Это полная дерусификация латышской системы образования — русского языка не останется не только в школах, но также и во всех ВУЗах и колледжах в Латвии.
нынешнее тотальное вытеснение русского языка их всех сфер жизни в Латвии — это как раз ответ на русификацию XIX-начала XX века, а также на современную путинскую агрессию на Донбассе. "
ruvex написав:Cогласно выводам британской неправительственной организации Earthsight, за четыре года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году.
Брехати тільки тут не треба, ок? І виставляти фото румунських Карпат, брешучи , що це наші Карпати : Romania, singura tara cu paduri virgine din Europa, va avea un DNA al padurilor. https://stirileprotv.ro/stiri/actualita ... jatii.html Скільки посаджено лісу, чому не пишете? В методичці не вказано?
Во-первых. Таким же образом могу сослаться на заявления депутата, которому можете представить свои заявления во вранье. К тому же есть не одно заявление международных организаций по поводу вырубки. "Скандал международного уровня": в Украине назрела катастрофа с вырубкой лесов" https://www.obozrevatel.com/economics/v-ukraine-rasskazali-o-katastroficheskih-masshtabah-nezakonnoj-vyirubki-lesov.htm Во-вторых. Почему-то не удосужились прокомментировать мои личные фотографии, которые можно делать каждый день на жд-транспортном узле. Наверное я их нарисовал или у Вас двойные стандарты, что ближе к реальности, так как я за свои фото отвечаю. Могу предоставить видео и экскурсию провести. В-третьих. Посетите Карпаты с нашей стороны и все вопросы отпадут сами по себе. И в заключении. Не нужно говорить о посадках, которые не идут ни в какое сравнение с вырубкой. К тому же нужно 20-30 лет, чтобы высадка стала взрослой и восстановила среду. Если есть данные о высадке превышающей вырубку, так приведите. Знаю, что по городу весной вырубили 800 деревьев. Активисты выразили протест, на что был получен ответ от администрации о планирующейся высадке. Это не одно и тоже.
yama написав: який же це фейк ? це правда сховище відкрили, правда без особливого розголосу . Сховище Є ! які там відходи і звідки - ніхто знати і проконтролювати не може . При збереженні всіх сучасних норм нічого поганого в цьому не бачу . Насправді мало би бути так https://habr.com/ru/post/405609/ і як не дивно в Європі є місце . Але на жаль у нас скоріш за все на відкритій площадці.
Frant написав:Любителям руського міра, "знавцям газових контрактів" про реверсні закупки газу в країні Бензоколонці
"Да, в цене газа, который закупает Нафтогаз в Европе, есть стоимость транзита по территории Украины. Но прелесть в том, что за этот транзит платят самому Нафтогазу. А значит никто ничего не переплачивает. И это математически равно ситуации, если бы мы тот же газ покупали на российской границе. Только с той разницей, что мы покупаем его теперь гораздо дешевое и не у Росії.
Ключевое достижение реверса, каким бы виртуальным он не казался, заключается в том, что Украина получила независимость от Газпрома и Москвы. Энергетическую независимость. Критически важно это было в тот момент, когда мы пошли судиться в Стокгольм, дабы исправить безумный контракт Тимошенко-Путина."
_______ Ще одна сумна новина для ватанів. Вони ж знавці латишських законів і конституції. Скажуть, що це незаконно?
"В Латвии фактически попали под запрет русские школы — то есть, теперь единственным языком обучения даже в русских школах станет латышский. Это полная дерусификация латышской системы образования — русского языка не останется не только в школах, но также и во всех ВУЗах и колледжах в Латвии.
нынешнее тотальное вытеснение русского языка их всех сфер жизни в Латвии — это как раз ответ на русификацию XIX-начала XX века, а также на современную путинскую агрессию на Донбассе. "
Фурса - порохобот на зарплате, и сам не скрывает этого. Но важнее другое - зачем это нужно успешному инвестбанкиру? Возможно, потому что он не слишком успешный инвестбанкир А пропагандист очень даже ничего, если его читает и одобряет даже профессура - наш Frant
По сути вопроса - я уже объяснял абсурдность утверждения о заработке на фиктивном транзите фиктивного реверса с востока на запад Украины. Если бы эти 10-12 млрд кубов в год шли поверх "обычных" объема транзита российского газа в ЕС - да, можно было бы говорить о дополнительных доходах. Но так как Нефтегаз продолжает терять долю рынка транзита (даже с учетом виртуального реверса), говорить следует об упущенной выгоде, а не дополнительном заработке! И замечу - это происходит на стабильной транзитной инфраструктуре - за 5 лет прошедших лет Газпром не запустил ни одного нового маршрута на ЕС!
Из этой зрады пытаются сделать перемогу лишь танцующие с бубном Коболев и Витренко. Спектакль "хорошая мина при плохой игре", отдаю должное, у них выходит на отлично! Идея нанять для пропаганды человека с правильными регалиями и отсутствием уважения к себе - очень эффективное решение. Хоть в чем то ребята преуспели
А тем временем - реальное качество их работы (а точнее - бездействия) здесь. И это только цветочки - ягодки пойдут после запуска СП2 через год-полтора.
Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? - ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! ... звичайно, що це в широкі маси не розголошують..... (але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк
...є друг МНС-ник, який ПРОСТО ТАК ляпати таке не буде! - казав, шо то настільки все приховується, що ви, навіть, уявити не можете, які масштаби радіації до нас завезли!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? - ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! ... звичайно, що це в широкі маси не розголошують..... (але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк
...є друг МНС-ник, який ПРОСТО ТАК ляпати таке не буде! - казав, шо то настільки все приховується, що ви, навіть, уявити не можете, які масштаби радіації до нас завезли!
Чому мовчать пани зРадіо і ЛАД?
Чувак пише відверту ахінею, а знавці всього-всього (карпатських лісів, латишської конституції, мовних законів) - мовчать, як риби)))
Чому?
Тому що Долярчик в силу своєї інтелектуальної обмеженості навіть не розуміє, що розповсюджує антиурядові фейки.
Тому й мовчать ольгінські троллі!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 29 кві, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців