Додано: Пон 29 кві, 2019 20:34

Frant написав: Любителям руського міра, "знавцям газових контрактів" про реверсні закупки газу в країні Бензоколонці



"Да, в цене газа, который закупает Нафтогаз в Европе, есть стоимость транзита по территории Украины. Но прелесть в том, что за этот транзит платят самому Нафтогазу. А значит никто ничего не переплачивает. И это математически равно ситуации, если бы мы тот же газ покупали на российской границе. Только с той разницей, что мы покупаем его теперь гораздо дешевое и не у Росії.



Ключевое достижение реверса, каким бы виртуальным он не казался, заключается в том, что Украина получила независимость от Газпрома и Москвы. Энергетическую независимость. Критически важно это было в тот момент, когда мы пошли судиться в Стокгольм, дабы исправить безумный контракт Тимошенко-Путина."



https://uainfo.org/blognews/1556557487- ... itsya.html



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Ще одна сумна новина для ватанів.

Вони ж знавці латишських законів і конституції. Скажуть, що це незаконно?



"В Латвии фактически попали под запрет русские школы — то есть, теперь единственным языком обучения даже в русских школах станет латышский. Это полная дерусификация латышской системы образования — русского языка не останется не только в школах, но также и во всех ВУЗах и колледжах в Латвии.



нынешнее тотальное вытеснение русского языка их всех сфер жизни в Латвии — это как раз ответ на русификацию XIX-начала XX века, а также на современную путинскую агрессию на Донбассе. "



https://uainfo.org/blognews/1556552010- ... hkoly.html Любителям руського міра, "знавцям газових контрактів" про реверсні закупки газу в країні Бензоколонці"Да, в цене газа, который закупает Нафтогаз в Европе, есть стоимость транзита по территории Украины. Но прелесть в том, что за этот транзит платят самому Нафтогазу. А значит никто ничего не переплачивает. И это математически равно ситуации, если бы мы тот же газ покупали на российской границе. Только с той разницей, что мы покупаем его теперь гораздо дешевое и не у Росії.Ключевое достижение реверса, каким бы виртуальным он не казался, заключается в том, что Украина получила независимость от Газпрома и Москвы. Энергетическую независимость. Критически важно это было в тот момент, когда мы пошли судиться в Стокгольм, дабы исправить безумный контракт Тимошенко-Путина."_______Ще одна сумна новина для ватанів.Вони ж знавці латишських законів і конституції. Скажуть, що це незаконно?"В Латвии фактически попали под запрет русские школы — то есть, теперь единственным языком обучения даже в русских школах станет латышский. Это полная дерусификация латышской системы образования — русского языка не останется не только в школах, но также и во всех ВУЗах и колледжах в Латвии.нынешнее тотальное вытеснение русского языка их всех сфер жизни в Латвии — это как раз ответ на русификацию XIX-начала XX века, а также на современную путинскую агрессию на Донбассе. "

Фурса - порохобот на зарплате, и сам не скрывает этого. Но важнее другое - зачем это нужно успешному инвестбанкиру? Возможно, потому что он не слишком успешный инвестбанкирА пропагандист очень даже ничего, если его читает и одобряет даже профессура - нашПо сути вопроса - я уже объяснял абсурдность утверждения о заработке на фиктивном транзите фиктивного реверса с востока на запад Украины. Если бы эти 10-12 млрд кубов в год шли поверх "обычных" объема транзита российского газа в ЕС - да, можно было бы говорить о дополнительных доходах. Но так как Нефтегаз продолжает терять долю рынка транзита (даже с учетом виртуального реверса), говорить следует об упущенной выгоде, а не дополнительном заработке! И замечу - это происходит на стабильной транзитной инфраструктуре - за 5 лет прошедших лет Газпром не запустил ни одного нового маршрута на ЕС!Из этой зрады пытаются сделать перемогу лишь танцующие с бубном Коболев и Витренко. Спектакль "хорошая мина при плохой игре", отдаю должное, у них выходит на отлично! Идея нанять для пропаганды человека с правильными регалиями и отсутствием уважения к себе - очень эффективное решение. Хоть в чем то ребята преуспелиА тем временем - реальное качество их работы (а точнее - бездействия) здесь. И это только цветочки - ягодки пойдут после запуска СП2 через год-полтора.